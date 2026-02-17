El Miércoles de Ceniza 2026 se aproxima y, para millones de católicos, no es simplemente otra fecha en el calendario, sino el momento que marca oficialmente el comienzo de la Cuaresma, el tiempo litúrgico de preparación para la Pascua dentro de la Iglesia. Es una jornada cargada de simbolismo que llama a la reflexión, al recogimiento y a la renovación interior. En parroquias de todo el país y también en Estados Unidos, los fieles asisten a celebraciones especiales donde se lleva a cabo uno de los gestos más representativos del calendario cristiano: la imposición de la ceniza en forma de cruz sobre la frente.

¿Qué es el Miércoles de Ceniza?

El Miércoles de Ceniza es el día que da inicio a la Cuaresma, un tiempo de 40 días dedicado a la oración, la penitencia y la preparación espiritual antes de la Pascua. Durante esta jornada, los fieles asisten a misa y participan en el rito de la imposición de la ceniza, que simboliza la fragilidad humana y el llamado a la conversión.

La ceniza que se utiliza no es cualquier polvo: se elabora a partir de los ramos de olivo u otros árboles bendecidos durante el Domingo de Ramos del año anterior. Estos ramos se queman y luego se bendicen antes de ser colocados en la frente de los creyentes.

Durante el Miércoles de Ceniza 2026, miles de fieles acudirán a misa para participar en la imposición de la ceniza. | Crédito: Marvin RECINOS / AFP

¿Cuál es su significado?

El gesto de recibir la ceniza en la frente en forma de cruz tiene un profundo significado espiritual. Representa penitencia, humildad y la conciencia de la condición humana. Durante el rito, que se realiza después de la homilía —es decir, tras la explicación de las lecturas proclamadas en la misa— el sacerdote invita a orar para que Dios bendiga la ceniza.

En ese momento pronuncia una frase que resume el sentido de la jornada: “Polvo eres y en polvo te convertirás”. Con estas palabras se recuerda la naturaleza pasajera de la vida y la importancia de vivir con fe y propósito.

El Miércoles de Ceniza 2026 marca el comienzo oficial de la Cuaresma dentro del calendario litúrgico católico. | Crédito: JOAQUIN SARMIENTO / AFP

¿Qué día se celebra el Miércoles de Ceniza 2026?

El Miércoles de Ceniza en 2026 será el 18 de febrero. A partir de esa fecha comienza la Cuaresma, un periodo que se extiende por aproximadamente seis semanas y culmina con la celebración de la Pascua.

En Estados Unidos, al igual que en muchos otros países, las comunidades católicas organizan misas y actividades especiales durante este tiempo. Es una temporada marcada por el ayuno, la abstinencia y las prácticas de reflexión personal que buscan fortalecer la vida espiritual.

El Miércoles de Ceniza no es solo el inicio de un calendario religioso; es una invitación a detenerse, mirar hacia adentro y prepararse para uno de los momentos más importantes del cristianismo: la Pascua.