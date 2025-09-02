Las universidades en Texas han sido reconocidas por su compromiso y servicios para estudiantes hispanos, destacándose entre las mejores de Estrados Unidos en acceso, apoyo económico y representación latina. En el Valle del Río Grande, dos instituciones locales—South Texas College y la Universidad de Texas Rio Grande Valley—obtuvieron las máximas calificaciones de Washington Monthly.

El estudio se da en medio de una realidad nacional donde la matrícula universitaria disminuye, excepto entre los latinos, quienes lideran el crecimiento en la obtención de títulos educativos. Los estudiantes hispanos representaron el 80 por ciento de los aumentos en la obtención de títulos entre 2017 y 2022.

Estas universidades, junto con otras instituciones como Texas A&M International University y la Universidad de Texas-El Paso, se destacan por implementar políticas de inclusión, oferta de becas y matrícula reducida, representación docente y administrativa, así como programas de créditos duales para alumnos de preparatoria. El resultado es un entorno educativo enriquecido y accesible que coloca a Texas en el centro del avance universitario latino.

LAS MEJORES UNIVERSIDADES DE TEXAS PARA ESTUDIANTES HISPANOS

Estas son las mejores universidades de Texas para los hispanos, de acuerdo con estudio de Washington Monthly.

South Texas College (STC): Ubicada en McAllen y Weslaco, STC es la universidad comunitaria número uno para hispanos en EE. UU. UU. Destaca por tener un 95% de población latina y por ofrecer una matrícula anual desde US$1,414 para estudiantes que califican para ayuda financiera. Programas como Valley Promise e iniciativas de última milla garantizan educación gratuita y acceso equitativo. El liderazgo institucional está enfocado en oportunidades y transformación de vida para la comunidad hispana.

Universidad de Texas Rio Grande Valley (UTRGV): Ocupó el segundo puesto entre las instituciones de cuatro años, sobresaliendo por su estrategia integral para el éxito académico latino. El programa Tuition Advantage proporciona matrícula sin costo a familias con ingresos de US$125,000 o menos, y UTRGV mantiene alianzas con distritos escolares para facilitar créditos universitarios desde la preparatoria. Se ha convertido en modelo nacional gracias a su representación hispana y dinamismo académico.

Texas A&M International University: Reconocida en el norte de Texas por su ambiente inclusivo y apoyo a estudiantes latinos. Ofrece becas y programas para elevar la permanencia y el logro académico entre hispanos.

Otras universidades: Destacan en el top 20 del país por retención de latinos, diversidad, apoyo financiero y mecanismos que facilitan la transición universitaria en contextos multiculturales

Universidad de Texas-El Paso

Universidad Texas A&M Kingsville

Universidad de Texas-San Antonio

Colegio Comunitario de El Paso

Colegio Laredo

Colegio de San Antonio

