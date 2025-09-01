¿Quieres ir a la universidad de Texas y no sabes cuáles son las mejores? Un análisis de Niche señala cuáles son las 20 mejores del estado de la estrella solitaria.

Este extenso estudio, que toma en cuenta datos académicos, vida estudiantil, diversidad, valor, deportes y experiencias reales de estudiantes, ayuda a las familias a identificar cuál universidad se adapta mejor a sus objetivos y valores.

20 MEJORES UNIVERSIDADES DE TEXAS PARA 2026

En el reciente ranking de Niche para 2026, las mejores universidades de Texas han mostrado estabilidad en sus posiciones respecto al año anterior, con Rice University consolidándose en el primer lugar estatal y manteniéndose en el top 10 nacional. UT Austin y Texas A&M también conservan sus puestos, reflejando la calidad y reconocimiento continuo de estas instituciones, mientras que universidades como Texas Christian University y Southern Methodist University intercambian posiciones, mostrando una ligera variación en el panorama educativo estatal. Los cambios menores dentro del top 20 evidencian la competitividad y diversidad de opciones para los futuros estudiantes.

La Universidad Rice lidera Texas y figura en el top nacional para 2026 (Foto: Rice University)

Universidad de Texas – Austin (2)

Universidad de Texas A&M (3)

Universidad Trinity (4)

Universidad Cristiana de Texas (5)

Universidad Metodista del Sur (6)

Universidad Tecnológica de Texas (7)

Universidad de Houston (8)

Universidad de Texas – Tyler (9)

Universidad de Baylor (10)

Universidad del Valle del Río Grande (11)

Universidad Internacional de Texas A&M (12)

Universidad de Texas en Dallas (13)

Universidad del Norte de Texas (14)

Universidad Cristiana de Abilene (15)

Universidad de Texas en Arlington (16)

Universidad de Houston-Clear Lake (17)

Universidad de Dallas (18)

Universidad Estatal de Texas (19)

Universidad de Houston – Victoria (20)

¿POR QUÉ RICE UNIVERSITY ES LA MEJOR DE TEXAS?

La Universidad Rice se mantiene como la mejor de Texas en 2026 gracias a la rigurosa metodología de Niche, que pondera factores clave como excelencia académica (40%), valor y retorno de inversión (27.5%), calidad del profesorado (7.5%), vida en el campus y servicios (5% cada uno), diversidad y opiniones estudiantiles (5% cada uno), calidad de la zona (2.5%) y seguridad (2.5%). Rice en todos estos rubros alcanza una calificación general A+, con tasas de éxito por encima de los medios nacionales y estatales.

La tasa de aceptación de Rice es apenas del 8%, lo que revela su nivel de selectividad y competencia. El precio neto anual promedio es de US$20,587, lo que hace viable el acceso a estudiantes destacados que reciben apoyo financiero. Ubicada en el corazón de Houston, cuenta con un campus verde de 121 hectáreas y una comunidad universitaria vibrante y diversa. Sus 4,574 estudiantes de pregrado eligen entre más de 50 especialidades distribuidas en siete facultades, en una ciudad grande y cosmopolita.

Kinesiología y gestión deportiva

Las clasificaciones de Niche, que reúnen millones de reseñas y análisis de datos oficiales, sitúan a Rice en el primer lugar nacional en kinesiología y gestión deportiva, y en segundo en arte, reforzando su reputación multidisciplinaria. Rice sobresale en diversidad, vida estudiantil y valor educativo, respaldando el éxito profesional de sus egresados ​​y su atractivo global para futuros líderes.