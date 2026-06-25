Las primeras imágenes que salieron desde Caracas y La Guaira tras los potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 hablan de miedo, destrucción y una ciudad que cambió en cuestión de segundos. Fotografías y videos en redes sociales muestran edificios colapsados, fachadas abiertas como si fueran de cartón y calles llenas de escombros, mientras los rescatistas buscan sobrevivientes entre el polvo y el caos.

En muchos sectores de la capital se cortó la electricidad y el internet, lo que dejó a miles de personas incomunicadas justo cuando intentaban confirmar si sus familiares estaban a salvo. Para la comunidad venezolana dentro y fuera del país, especialmente la que vive en Estados Unidos, estas imágenes no son solo noticia: son una herida abierta que conecta directamente con sus barrios, sus recuerdos y su gente.

Cómo fueron los terremotos y por qué causaron tanto daño

Según los reportes sismológicos internacionales, dos terremotos casi consecutivos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron la costa norte de Venezuela con menos de un minuto de diferencia, un fenómeno conocido como “doblete sísmico”. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y medios internacionales señalan que los movimientos se sintieron con fuerza en Caracas y en amplias zonas del centro-norte del país.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez informó de al menos 164 fallecidos y cerca de un millar de heridos en las primeras horas, cifras que las autoridades consideran provisionales mientras avanzan los rescates. La combinación de magnitud elevada, poca profundidad y cercanía a zonas densamente pobladas explica por qué las imágenes muestran colapsos tan severos en edificios de vivienda y oficinas.

Caracas y La Guaira: los escenarios más golpeados

Las fotos de Caracas dejan ver torres de apartamentos reducidas a montones de concreto, vehículos aplastados y estructuras que quedaron inclinadas y al borde del colapso. Algunas de las zonas más afectadas combinan edificios antiguos, construcciones informales y fallas en el mantenimiento, lo que agrava el impacto cuando llega un sismo de esta magnitud.

La Guaira, ubicada a pocos kilómetros de la capital y clave como puerta marítima del país, también aparece en las imágenes con infraestructuras dañadas, muros caídos y viviendas fracturadas. El puerto y el aeropuerto de Maiquetía, vitales para la conexión con el exterior y con la diáspora venezolana, han visto interrumpidas sus operaciones mientras se evalúan daños y se garantiza la seguridad estructural.

Vecinos ayudan a un hombre a evacuar su casa dañada tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de junio de 2026. (Foto AP/Pedro Mattey)

Varias personas permanecen de pie frente a edificios dañados tras el terremoto en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de junio de 2026. (Foto AP/Adrian Naranjo)





Edificio derrumbado tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de junio de 2026. (Foto AP/Adrian Naranjo)





Un vehículo quedó atrapado en una grieta provocada por un terremoto en La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. (Foto AP/Javier Campos)





Los equipos de rescate buscan entre los escombros tras el terremoto en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de junio de 2026. (Foto AP/Javier Campos)





Un hombre salta sobre un edificio derrumbado tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de junio de 2026. (Foto AP/Adrian Naranjo)





Un hombre que sostiene a un perro llora tras un terremoto en Caracas, Venezuela, el miércoles 24 de junio de 2026. (Foto AP/Javier Campos)

¿Qué dicen las autoridades y la respuesta oficial?

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, reconoció públicamente que varios edificios se vinieron abajo en Caracas y aseguró que equipos de rescate, bomberos y protección civil se han desplegado en las zonas críticas. Sin embargo, en sus primeras declaraciones evitó dar cifras cerradas de muertos o heridos, señalando que la prioridad inmediata era la atención en campo y el levantamiento de información.

Por su parte, Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia constitucional, suspendió clases, cerró el aeropuerto de Maiquetía y ordenó detener las actividades laborales no esenciales para concentrar recursos en el rescate y la asistencia. El gobierno activó un Estado Mayor de contingencia y pidió a la población mantenerse informada solo por canales oficiales, algo clave en un contexto donde corren imágenes y rumores por redes sociales en medio de fuertes fallas de conectividad.

Imágenes de dolor, pero también de solidaridad

Entre las escenas más duras se ven familias esperando noticias frente a edificios colapsados, personas llorando frente a hogares destruidos y vecinos usando sus propias manos para mover bloques de cemento en busca de atrapados. También aparecen brigadas de rescate trabajando día y noche con cascos, linternas y perros especializados, mientras se organizan zonas seguras para los desalojados.

Al mismo tiempo, las redes sociales se han llenado de llamados a donar sangre, agua, alimentos no perecederos y medicinas, tanto dentro de Venezuela como desde comunidades venezolanas en ciudades como Miami, Houston, Madrid o Buenos Aires. Para muchos migrantes, estas imágenes despiertan el impulso de ayudar a distancia, ya sea coordinando remesas dirigidas a familiares afectados o apoyando campañas de organizaciones humanitarias reconocidas.