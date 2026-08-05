El Toluca vs. Seattle Sounders es uno de los partidos imperdibles de este miércoles 5 de agosto. El encuentro, que corresponde a la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 y que se disputará en el Estadio Nemesio Diez, empezará a las 10:00 pm ET, 9:00 pm CT, 8:00 pm MT, 7:00 pm PT y 8:00 pm en CDMX. Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.

Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean conseguir su primera victoria en el certamen. El encuentro promete ser vibrante desde el arranque. ¿Cómo acabará el compromiso? Pronto lo sabremos.

El partido Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Qué canal transmite EN VIVO el Toluca vs. Seattle Sounders?

Este miércoles 5 de agosto se podrá ver el Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

México: MLS Season Pass, Imagen Televisión

Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX One, MLS Season Pass, fuboTV, TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, UniMás, Univision NOW

España: MLS Season Pass

Argentina: MLS Season Pass

Brasil: MLS Season Pass

Chile: MLS Season Pass

Bolivia: MLS Season Pass

Colombia: MLS Season Pass

Ecuador: MLS Season Pass

Perú: MLS Season Pass

Paraguay: MLS Season Pass

Venezuela: MLS Season Pass