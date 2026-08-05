Cuando el verano entra en su tramo final en Nueva York y los niños apuran los juegos en los parques del barrio y las canchas del Bronx, Queens o Brooklyn, en muchas casas comienza otra rutina: hacer números. Padres y madres ajustan el presupuesto para enfrentar la lista de útiles, los uniformes y, al mismo tiempo, la comida del día a día, justo en un momento en que los precios siguen al alza en supermercados, bodegas latinas y mercados de productores de la ciudad. En medio de ese panorama, aún hay un respiro disponible para miles de residentes: un pago de US$120 por cada estudiante elegible, dirigido a hogares de bajos ingresos que necesitan un empujón extra para llenar la despensa antes del arranque del nuevo año escolar.

El estado de Nueva York, a través del programa Summer EBT, está otorgando US$120 por menor elegible para la compra de alimentos. Este subsidio, financiado con fondos federales y gestionado por la New York State Office of Temporary and Disability Assistance (OTDA), busca apoyar a las familias durante el periodo en que los servicios de desayuno y almuerzo de las escuelas están suspendidos y muchos niños dejan de recibir esas comidas gratuitas o a precio reducido.

Dos estudiantes en un bus escolar de la ciudad de Nueva York (Foto: AFP)

¿QUÉ ES EL PROGRAMA SUMMER EBT Y CUÁNTO DINERO ENTREGA?

El programa Summer EBT (Electronic Benefit Transfer) fue creado para cubrir necesidades alimentarias de estudiantes en época de receso escolar, cuando los planteles dejan de ofrecer comidas subvencionadas.

Cada menor que cumple los requisitos recibe un pago único de US$120, que puede utilizarse para adquirir productos comestibles autorizados en negocios que aceptan beneficios EBT, como cadenas de supermercado, tiendas de barrio, bodegas latinas, mercados de agricultores y otros puntos de venta donde la comunidad hispana suele hacer sus compras diarias.

Resumen del beneficio:

Concepto Detalle Beneficio US$120 por menor elegible Programa Summer EBT Fecha límite para solicitar 8 de septiembre de 2026 Vencimiento de los fondos 122 días después de ser acreditados en la tarjeta Administración del programa New York State OTDA

Las autoridades estatales informaron que casi 1,6 millones de niños en Nueva York ya accedieron a esta ayuda, dentro de un paquete que suma alrededor de US$189 millones en asistencia alimentaria de verano. En total, se estima que cerca de 2 millones de menores pueden cumplir las condiciones este año, lo que abarca numerosos hogares hispanos en la ciudad y en otros condados del estado.

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA RECIBIR LOS US$120?

Una de las características más importantes del programa es que un gran número de familias recibe el dinero de manera automática, sin necesidad de completar formularios en línea ni trámites adicionales.

El monto se deposita directamente en la tarjeta EBT o Common Benefit de personas que ya están inscritas en determinados esquemas de apoyo estatal.

Califican de forma automática los menores que obtienen ayuda a través de:

SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria).

Temporary Assistance (Cash Assistance).

Medicaid, siempre que el hogar cumpla los criterios de ingreso asociados a comidas escolares gratuitas o a precio reducido.

Estudiantes que hayan sido certificados por su escuela para recibir almuerzos subvencionados mediante el National School Lunch Program (NSLP).

Cuando una familia figura en alguno de estos sistemas y reúne los requisitos, no se exige una solicitud adicional: el depósito se realiza de manera automática y la tarjeta queda disponible para utilizarla en establecimientos que aceptan EBT.

¿QUÉ FAMILIAS DEBEN PRESENTAR UNA SOLICITUD?

Los hogares que no reciben asistencia pública como SNAP, Cash Assistance o Medicaid también pueden acceder al beneficio si cumplen las condiciones de elegibilidad.

Se puede presentar una solicitud de Summer EBT cuando el menor:

Está matriculado en una escuela que participa en el National School Lunch Program (NSLP).

Forma parte de un grupo familiar con ingresos de hasta el 185% del nivel federal de pobreza (Federal Poverty Level), condición que se utiliza para determinar acceso a comidas escolares gratuitas o con descuento.

Este umbral permite que muchas familias trabajadoras, incluidas aquellas en las que los adultos tienen más de un empleo, pero no califican para otros programas de ayuda, puedan contar con un apoyo adicional para cubrir la compra de alimentos.

Como referencia, para el periodo entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, los ingresos brutos máximos aproximados son:

Tamaño del hogar Ingreso anual máximo Ingreso mensual máximo 1 persona US$28.953 US$2.413 2 personas US$39.128 US$3.261 3 personas US$49.303 US$4.109 4 personas US$59.478 US$4.956

Estas cifras sirven de guía para residentes de los cinco condados de la ciudad de Nueva York y para familias que viven en otras zonas del estado.

¿CÓMO SOLICITAR EL BENEFICIO ANTES DEL 8 DE SEPTIEMBRE?

En los casos en que es necesario presentar una solicitud, el proceso se realiza en línea mediante las plataformas oficiales del estado de Nueva York.

Los pasos son relativamente simples, aunque resulta clave reunir la información básica antes de comenzar, sobre todo si se va a completar el formulario desde el celular, una computadora de casa, la biblioteca pública o un centro comunitario que brinda acompañamiento en trámites digitales.

Un grupo de niños durante una clase en una escuela de Nueva York (Foto: New York City Public Schools)

Documentos e información que conviene tener a mano

Antes de iniciar el registro, es recomendable contar con:

El nombre del plantel educativo donde estudia el niño o adolescente.

La fecha de nacimiento del estudiante.

Datos sobre los ingresos del hogar (salarios, trabajos por horas, actividades independientes).

El número de identificación escolar del menor, si se encuentra disponible (Student ID).

¿Dónde presentar la solicitud?

La gestión puede realizarse a través de:

El portal ACCESS NYC, que reúne diferentes programas de apoyo para personas que viven en la ciudad.

La página oficial de Summer EBT del estado de Nueva York, donde se encuentra el formulario digital en inglés y español.

El sitio de la New York State Office of Temporary and Disability Assistance (OTDA), que ofrece información complementaria sobre requisitos y procedimientos.

Las autoridades recomiendan enviar la solicitud antes del 8 de septiembre de 2026, fecha que marca el cierre del período de aplicación correspondiente al verano de este año. Una vez pasado ese día, ya no será posible pedir el pago de US$120 por cada estudiante.