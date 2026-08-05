Será un partidazo. San Luis recibirá a Seattle Sounders por la primera fecha del Grupo A de la League Cup 2026 en el Estadio Nemesio Díez, hoy miércoles 5 de agosto, desde las 8:00 p.m. en México, 21:00 horas (Tiempo del Centro; 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT). Un compromiso que reunirá a dos equipos a los que les gusta proponer y tienen un funcionamiento ofensivo que supera a cualquier defensa.
Toluca afronta este compromiso con el ánimo en alto tras conseguir una convincente victoria por 3-1 sobre Necaxa en la más reciente jornada de la Liga MX. El conjunto mexicano llega en un buen momento futbolístico y buscará mantener ese nivel para comenzar con el pie derecho su participación en la Leagues Cup 2026.
Por el lado de Seattle Sounders, el panorama es distinto. El conjunto estadounidense viene de caer 2-1 frente a Portland Timbers en la MLS, un resultado que complicó sus aspiraciones de mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs. Ahora, los ‘Rave Green’ intentarán cambiar la página y recuperar la confianza en un duelo exigente frente al campeón del fútbol mexicano.
Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido Toluca vs. Seattle Sounders EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa, mientras que TUDN ofrecerá la transmisión para televisión de paga. En streaming, la cobertura estará disponible mediante ViX y TUDN En Vivo, plataformas que permitirán disfrutar del encuentro desde celulares, Smart TV, computadoras y tablets.
¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Toluca vs. Seattle por la Leagues Cup 2026?
El encuentro entre Toluca vs. Seattle podrá seguirse EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y también en los principales operadores de televisión de paga en México. Estos son algunos de los canales donde podrás sintonizar la transmisión oficial.
- Canales 105 SD y 605 HD de Dish
- Canales 105 SD y 1105 HD de SKY
- Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable
- Canales 105 SD y 805 HD de Izzi
- Canales 5 SD y 105 HD de Total Play
¿Cómo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?
Además de la señal abierta, el partido también podrá verse mediante ViX y TUDN En Vivo, servicios que permiten acceder a la transmisión desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV compatibles. Dependiendo del evento y del plan contratado, algunas funciones pueden requerir una suscripción activa.
Dispositivos compatibles
- Smart TV Samsung y LG
- Android TV
- Apple TV
- Chromecast
- Amazon Fire TV Stick
- Teléfonos Android
- iPhone (iOS)
- Tablets Android y iPad
- Computadoras Windows y Mac mediante navegador web
¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup?
Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo desde Toluca.
Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:
- Canal 503 de Total Play
- Canales 547 y 1547 de SKY
- Canales 501 y 890 de Izzi
¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Toluca vs. Seattle Sounders en Estados Unidos?
Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DIRECTV
Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|Toluca vs. Seattle Sounders
|Competición
|Leagues Cup - Primera fecha del Grupo A
|Fecha
|Miércoles 5 de agosto del 2026
|Horario
|20:00 horas del Centro de México
|Televisión
|Canal 5 (señal abierta) y TUDN
|Streaming
|ViX y TUDN En Vivo
|Estadio
|Estadio Nemesio Díez
|Ciudad
|Toluca de Lerdo