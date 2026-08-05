Será un partidazo. San Luis recibirá a Seattle Sounders por la primera fecha del Grupo A de la League Cup 2026 en el Estadio Nemesio Díez, hoy miércoles 5 de agosto, desde las 8:00 p.m. en México , 21:00 horas (Tiempo del Centro; 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT) . Un compromiso que reunirá a dos equipos a los que les gusta proponer y tienen un funcionamiento ofensivo que supera a cualquier defensa.

Toluca afronta este compromiso con el ánimo en alto tras conseguir una convincente victoria por 3-1 sobre Necaxa en la más reciente jornada de la Liga MX. El conjunto mexicano llega en un buen momento futbolístico y buscará mantener ese nivel para comenzar con el pie derecho su participación en la Leagues Cup 2026.

Por el lado de Seattle Sounders, el panorama es distinto. El conjunto estadounidense viene de caer 2-1 frente a Portland Timbers en la MLS, un resultado que complicó sus aspiraciones de mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs. Ahora, los ‘Rave Green’ intentarán cambiar la página y recuperar la confianza en un duelo exigente frente al campeón del fútbol mexicano.

Los aficionados mexicanos podrán seguir el partido Toluca vs. Seattle Sounders EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa, mientras que TUDN ofrecerá la transmisión para televisión de paga. En streaming, la cobertura estará disponible mediante ViX y TUDN En Vivo, plataformas que permitirán disfrutar del encuentro desde celulares, Smart TV, computadoras y tablets.

El partido Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Toluca vs. Seattle por la Leagues Cup 2026?

El encuentro entre Toluca vs. Seattle podrá seguirse EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y también en los principales operadores de televisión de paga en México. Estos son algunos de los canales donde podrás sintonizar la transmisión oficial.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

Además de la señal abierta, el partido también podrá verse mediante ViX y TUDN En Vivo, servicios que permiten acceder a la transmisión desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y Smart TV compatibles. Dependiendo del evento y del plan contratado, algunas funciones pueden requerir una suscripción activa.

Dispositivos compatibles

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup?

Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo desde Toluca.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Toluca vs. Seattle Sounders en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup 2026

Detalle Información Partido Toluca vs. Seattle Sounders Competición Leagues Cup - Primera fecha del Grupo A Fecha Miércoles 5 de agosto del 2026 Horario 20:00 horas del Centro de México Televisión Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming ViX y TUDN En Vivo Estadio Estadio Nemesio Díez Ciudad Toluca de Lerdo