Toluca y Seattle Sounders se enfrentan hoy miércoles 5 de agosto por la primera fecha de la Leagues Cup 2026 en el Estadio Nemesio Díez, a las 8:00 p.m. en México , 21:00 horas (Tiempo del Centro; 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT) . Un compromiso de pronóstico reservado, donde ambos equipos buscarán el triunfo. Los ‘Diablos Rojos’ contarán con el aliento de sus fanáticos y están atravesando un gran momento deportivo.

En su última presentación por la Liga MX ganaron 3-1 a Necaxa. En este compromiso, el conjunto liderado por Antonio Mohamed mostró un juego dinámico, sólido en la defensa y eficaz de cara al arco. Edgar López es su principal carta de gol.

Seattle Sounders, por su parte, llega a la contienda tras perder 2-1 contra Timbers por la MLS. Brian Schmetzer es un entrenador estudioso al que no le gusta dejar nada al azar, por lo que intentará presentar un equipo atento en la defensa que buscará aprovechar los espacios para llegar al arco de su rival.

En México, el partido entre Toluca vs. Seattle Sounders se disfrutará completamente a través de Imagen Televisión (Imagen TV), por señal abierta en todo el país, para que los aficionados vivan cada lanzamiento desde su Smart TV, computadora, tableta o teléfono móvil.

TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, 05/07/2026.- Imagen TV transmitirá EN VIVO y GRATIS el partido entre Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup . El compromiso se realizará en el Estadio Nemesio Diez de Toluca de Lerdo. FOTO: Imagen creada por la IA de ChatGPT.

¿Cómo ver Imagen TV EN VIVO el partido Toluca vs. Seattle Sounders por Internet?

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¿Dónde ver Imagen TV EN VIVO por Toluca vs. Seattle Sounders por señal abierta y cable?

Imagen TV en señal abierta (Canal 3.1) o desde los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable, TotaPlay y Sky en los siguientes canales:

Canales 103 y 603 HD de Dish

Canales 103 y 1103 de Sky

Canales 103 y 1103 de Megacable

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Horario, TV y dónde ver en vivo por Toluca vs. Seattle Sounders por la Leagues Cup

Evento : Leagues Cup

: Leagues Cup Partido : Toluca vs. Seattle Sounders

: Toluca vs. Seattle Sounders Horario : 20:00 (CDMX)

: 20:00 (CDMX) Fecha : Miércoles 5 de agosto del 2026.

: Miércoles 5 de agosto del 2026. TV : Imagen TV

: Imagen TV Estadio : Estadio Nemesio Díez.