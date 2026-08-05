Por la fase de grupos de la Leagues Cup 2026, estarán frente a frente Inter Miami y San Luis este miércoles 5 de agosto en el Nu Stadium. El partido empezará a las 7:30 pm ET, 6:30 pm CT, 5:30 pm MT, 4:30 pm PT y 5:30 pm en CDMX. Si te interesa saber qué canales de TV lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, llegaste a la nota correcta.
Es necesario recalcar que ambas escuadras dejarán todo en el campo de juego, pues desean conseguir su primera victoria en el certamen. El encuentro promete ser vibrante desde el arranque. ¿Cómo acabará el compromiso? Pronto lo sabremos.
¿Qué canal transmite EN VIVO el Inter Miami vs. San Luis?
Este miércoles 5 de agosto se podrá ver el Inter Miami vs. San Luis por la Leagues Cup 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- México: MLS Season Pass
- Estados Unidos: MLS Season Pass
- España: MLS Season Pass
- Argentina: MLS Season Pass
- Brasil: MLS Season Pass
- Chile: MLS Season Pass
- Bolivia: MLS Season Pass
- Colombia: MLS Season Pass
- Ecuador: MLS Season Pass
- Perú: MLS Season Pass
- Paraguay: MLS Season Pass
- Venezuela: MLS Season Pass