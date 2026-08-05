México llega al momento en el que ya no basta con haber hecho una buena primera fase. Este miércoles 5 de agosto, el equipo mexicano se medirá con Panamá por los cuartos de final del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026, un cruce que concentra buena parte de las aspiraciones del Tri en el torneo: ganar significa avanzar a semifinales y, sobre todo, asegurar un lugar en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027, que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán.

La condición de anfitrión y el título conquistado en 2024 colocan a México entre los equipos llamados a llegar hasta las últimas instancias. Panamá representa, sin embargo, una prueba distinta a las de la fase de grupos. El conjunto canalero también está a una victoria del Mundial y afrontará el encuentro sabiendo que eliminar al vigente campeón sería suficiente para cumplir el principal objetivo de su participación en el Premundial.

El encuentro se disputará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y comenzará a las 20:00 horas de México (CDMX) y 21:00 horas de Panamá. La transmisión estará disponible por ESPN EN VIVO en ambos países, mientras que quienes quieran seguir el México vs. Panamá por Internet podrán hacerlo mediante Disney+ Premium, con la señal correspondiente a cada territorio.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, México vs. Panamá por el Premundial Sub-20?

ESPN transmitirá México vs. Panamá EN VIVO este miércoles 5 de agosto para México, Panamá y diferentes países de América Latina. La pelota comenzará a rodar a las 20:00 horas en Ciudad de México y una hora después, a las 21:00, según el horario panameño.

En México, ESPN será la señal de televisión para seguir los cuartos de final, mientras que Disney+ Premium México permitirá acceder al encuentro por streaming. En Panamá, la cobertura televisiva también estará a cargo de ESPN y la alternativa online será Disney+ Premium Norte.

La cobertura se extenderá a buena parte de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Como ocurre habitualmente con la programación internacional de ESPN, la señal de Disney+ asociada al encuentro puede cambiar según el país.

Canales de ESPN para ver México vs. Panamá

PAÍS CANAL TV STREAMING México ESPN Disney+ Premium México Panamá ESPN Disney+ Premium Norte Guatemala ESPN Disney+ Premium Norte Costa Rica ESPN Disney+ Premium Norte El Salvador ESPN Disney+ Premium Norte Honduras ESPN Disney+ Premium Norte Nicaragua ESPN Disney+ Premium Norte Argentina ESPN Disney+ Premium Argentina Bolivia ESPN Disney+ Premium Chile Brasil ESPN Disney+ Premium Brazil Chile ESPN Disney+ Premium Chile Colombia ESPN Disney+ Premium Sur Cuba ESPN Disney+ Premium Caribbean Haití ESPN Disney+ Premium Caribbean Jamaica ESPN Disney+ Premium Caribbean Martinica ESPN Disney+ Premium Caribbean Paraguay ESPN Disney+ Premium Argentina Perú ESPN Disney+ Premium Chile Uruguay ESPN Disney+ Premium Argentina Venezuela ESPN Disney+ Premium Sur

¿Qué canal transmite México vs. Panamá Sub-20 en México?

En México, ESPN transmitirá el encuentro desde las 20:00 horas (8:00 p.m.). Los suscriptores que quieran verlo por Internet tendrán como alternativa Disney+ Premium México, desde donde podrán acceder a la cobertura en dispositivos compatibles.

El partido marca un punto decisivo para el vigente campeón de Concacaf. México puede resolver en Puebla uno de sus grandes objetivos del torneo: instalarse entre los cuatro mejores de la región y obtener automáticamente la clasificación al Mundial Sub-20 de 2027.

La localía aumenta también la exigencia. Después del título conseguido hace dos años, el Tri disputa esta edición frente a su público y llega a los cuartos de final con la obligación de responder en el primer encuentro donde una derrota supone quedar eliminado.

¿Dónde ver Panamá vs. México EN VIVO?

Para el público de Panamá, el partido comenzará a las 21:00 horas (9:00 p.m.) y podrá verse por ESPN. La opción para seguirlo online será Disney+ Premium Norte.

Panamá afronta una noche igualmente determinante. El cuadro canalero no necesita ganar el campeonato para alcanzar el objetivo mundialista: eliminar a México y acceder a las semifinales será suficiente para conseguir el boleto a Azerbaiyán y Uzbekistán 2027.

Esa circunstancia modifica la dimensión del cruce. Más allá de quién continúe peleando por el título de Concacaf, uno de los dos equipos terminará la jornada con su clasificación mundialista asegurada.

¿Dónde ver México vs. Panamá Sub-20 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, México vs. Panamá comenzará a las 10:00 p.m. ET, 9:00 p.m. CT, 8:00 p.m. MT y 7:00 p.m. PT.

La cobertura estadounidense del Campeonato Sub-20 de Concacaf se maneja de manera independiente a la señal latinoamericana de ESPN. Por ello, los aficionados deben consultar la programación habilitada para el encuentro en territorio estadounidense antes del comienzo.

¿Dónde ver Disney+ Premium EN VIVO, México vs. Panamá?

Disney+ Premium será la alternativa digital para seguir México vs. Panamá en los mercados latinoamericanos donde ESPN posee la cobertura. En México estará disponible el feed correspondiente a Disney+ Premium México, mientras que Panamá contará con Disney+ Premium Norte.

El servicio permite reproducir las transmisiones deportivas desde televisores inteligentes, teléfonos, tablets, computadoras y reproductores multimedia compatibles. Es necesario disponer de una suscripción que incluya el acceso a los contenidos deportivos correspondientes a cada país.

Dispositivos compatibles con Disney+ Premium

Smart TV Samsung

Smart TV LG

Android TV

Apple TV

Roku

Amazon Fire TV Stick

Chromecast

Computadoras Windows y Mac

Teléfonos Android

iPhone

Tablets Android

iPad

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+?

La composición de los planes y los contenidos deportivos disponibles puede variar entre países. Para quienes buscan las transmisiones de ESPN, resulta especialmente importante revisar qué señales están incluidas en la suscripción contratada.

Disney+ Estándar reúne el catálogo general de entretenimiento de la plataforma e incorpora una selección de contenidos de ESPN según el mercado.

Disney+ Premium, en cambio, amplía la oferta deportiva disponible y añade prestaciones superiores de reproducción en los contenidos compatibles, entre ellas calidad de hasta 4K Ultra HD y mayor número de reproducciones simultáneas.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO México vs. Panamá Sub-20

DETALLE INFORMACIÓN Fecha Miércoles 5 de agosto de 2026 Partido México vs. Panamá Competición Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 Instancia Cuartos de final Hora México (CDMX) 20:00 (8:00 p.m.) Hora Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 20:00 Hora Panamá 21:00 (9:00 p.m.) Hora Colombia, Perú y Ecuador 21:00 Hora Venezuela y Bolivia 22:00 Hora Argentina, Brasil y Uruguay 23:00 Hora Estados Unidos 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT TV en México ESPN Streaming en México Disney+ Premium México TV en Panamá ESPN Streaming en Panamá Disney+ Premium Norte Estadio Estadio Cuauhtémoc Ciudad Puebla, México Clasificación en juego Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027

Análisis de Noé Yactayo

“México llega a los cuartos de final con una condición que puede jugar a favor y en contra al mismo tiempo. Es el vigente campeón, disputa el torneo en casa y aparece entre los candidatos naturales al título. Todo eso le concede una posición de privilegio frente a Panamá, pero también eleva una exigencia que será difícil separar del desarrollo del partido: para el Tri, quedar eliminado antes de las semifinales significaría también quedarse fuera del Mundial Sub-20 de 2027.

El escenario invita a México a tomar la iniciativa. Tendrá que mover la pelota con paciencia y evitar que la necesidad de resolver temprano lo lleve a acelerar ataques que requieren elaboración. Panamá puede sentirse cómodo si consigue cerrar espacios, mantener el marcador equilibrado y trasladar progresivamente la presión hacia el equipo anfitrión. Cuanto más tiempo permanezca abierta la eliminatoria, más incómodo podría hacerse el encuentro para los mexicanos.

Ahí aparece una de las claves. Panamá no necesita disputar el partido que México proponga. Puede elegir cuándo presionar, proteger zonas interiores y buscar profundidad después de cada recuperación. En un cruce de eliminación directa, obligar al favorito a jugar con ansiedad también constituye una forma de competir.

México posee recursos suficientes para superar esa dificultad, pero deberá demostrar algo diferente a lo mostrado durante la fase de grupos. Los cuartos de final ya no conceden margen para corregir una mala noche. Una pérdida en una zona comprometida, una pelota detenida o una ocasión desperdiciada pueden adquirir un peso mucho mayor cuando detrás del resultado existe una clasificación mundialista.

El premio ayuda a entender la dimensión del encuentro: los cuatro semifinalistas obtendrán el boleto al Mundial Sub-20 de 2027. México parte con más argumentos y con el respaldo de jugar en Puebla; Panamá, con la posibilidad de convertir un solo resultado en el éxito de todo su proceso. El favoritismo pertenece al Tri antes del pitazo inicial. La clasificación, en cambio, tendrá que ganarla sobre el campo.”