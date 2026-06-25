Venezuela vive uno de los episodios sísmicos más graves de su historia reciente tras dos potentes terremotos que sacudieron la zona norte del país la tarde del 24 de junio de 2026. Las autoridades reportan hasta ahora al menos 164 personas fallecidas y 971 heridas en todo el territorio nacional, mientras continúan las labores de búsqueda entre los escombros.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), se trató de un “doblete sísmico”: primero un sismo de magnitud 7,2 y, pocos segundos después, otro de 7,5, con epicentro en el estado Yaracuy, cerca de San Felipe y Yumare. Ambos movimientos fueron superficiales, lo que explica la enorme fuerza con que se sintieron en ciudades como Caracas, La Guaira y gran parte del Caribe venezolano.

LA GUAIRA (VENEZUELA), 25/06/2026.- Terremoto en Venezuela hoy, 25 de junio: últimas noticias, hora exacta, magnitud, epicentro, réplicas y reportes de Funvisis y USGS. FOTO DE NOÉ YACTAYO CON IMÁGENES DE GOOGLE MAPS

Cifras oficiales: muertos, heridos y un balance que puede crecer

La presidenta interina Delcy Rodríguez confirmó un balance oficial de 164 muertos y 971 heridos , cifra que aumentó de forma dramática frente a los primeros reportes de 32 fallecidos. El incremento se debe a que los equipos de rescate han logrado acceder a zonas que inicialmente estaban incomunicadas por el colapso de edificaciones y daños en carreteras.

El USGS advirtió que, por la magnitud y localización del doble terremoto, es “probable que haya un gran número de víctimas y grandes daños y que el desastre sea generalizado”, con escenarios estimados que pueden ir de miles a decenas de miles de fallecidos en el peor de los casos. Esto significa que las cifras actuales podrían no ser definitivas y que el impacto real solo se conocerá cuando concluyan las búsquedas en todas las zonas afectadas.

Zonas más afectadas: La Guaira, Caracas y el eje Yaracuy–Carabobo

Los sismos tuvieron su origen en el estado Yaracuy, en el municipio Manuel Monge, pero sus efectos se extendieron por buena parte del país. Medios regionales y autoridades señalan al estado La Guaira, cercano a Caracas y en la franja costera, como una de las áreas más golpeadas, con múltiples edificios colapsados y graves daños en viviendas y comercios.

En Caracas, se reportan derrumbes parciales de estructuras, grietas en edificios residenciales y caídas de fachadas, además de cortes de luz y problemas en las telecomunicaciones durante las horas posteriores al terremoto. El eje Yaracuy–Carabobo también registra importantes daños, con infraestructuras afectadas y cientos de personas que han tenido que abandonar sus casas por riesgo de colapso.

Réplicas, alerta de tsunami y situación actual

Tras los dos terremotos principales, se han registrado múltiples réplicas que han mantenido en alerta a la población y a los sistemas de protección civil. Estas réplicas, si bien suelen ser de menor magnitud, pueden terminar por debilitar estructuras ya dañadas, por lo que las autoridades recomiendan no regresar a edificios con fisuras visibles hasta recibir autorización técnica.

En un primer momento, se emitió una advertencia de posible tsunami para parte del Caribe, incluidos sectores de la costa norte venezolana, por la magnitud del sismo de 7,5. Sin embargo, el Centro de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos canceló la alerta tras analizar los datos y confirmar que no se generaron olas peligrosas asociadas a este evento. Aun así, varias zonas costeras permanecen vigiladas y se mantiene la recomendación de respetar las indicaciones locales.

Residentes caminan entre los escombros de edificios derrumbados por los terremotos en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira, Venezuela. (EFE/ Ronald Pena R.).

Cómo se vive la emergencia dentro y fuera de Venezuela

En las zonas afectadas se han habilitado refugios temporales en escuelas, instalaciones deportivas y espacios comunitarios para alojar a quienes perdieron su vivienda o no pueden regresar por riesgo estructural. Brigadas de protección civil, bomberos, fuerzas armadas y voluntarios trabajan en turnos continuos para localizar sobrevivientes entre los escombros, una tarea crítica durante las primeras 72 horas tras un terremoto de esta magnitud.

Para los venezolanos en Estados Unidos y otros países, la emergencia se vive a distancia, con preocupación por familiares y amigos en Caracas, La Guaira y Yaracuy. Muchos colectivos de la diáspora ya están organizando campañas de donaciones y coordinación con organizaciones internacionales que operan sobre el terreno, centradas en suministros médicos, agua potable y apoyo a la infraestructura hospitalaria.

Recomendaciones básicas para la población afectada

En medio de la incertidumbre, hay algunas acciones concretas que pueden ayudar a reducir riesgos:

Mantenerse atento solo a canales oficiales de información (protección civil, institutos sismológicos, autoridades regionales) para evitar rumores y noticias falsas.

Evitar ingresar a edificios con grietas profundas, columnas dañadas o señales de inclinación, hasta que sean evaluados por personal técnico.

Preparar una pequeña mochila de emergencia con documentos, agua, medicinas básicas, linterna y alimentos no perecederos en caso de nuevas réplicas fuertes.

Si se encuentra en Estados Unidos u otro país y desea ayudar, priorizar donaciones a organismos humanitarios con presencia verificada en Venezuela y capacidad logística comprobada.

Estas medidas no sustituyen las indicaciones oficiales, pero pueden marcar la diferencia en las primeras horas y días posteriores al desastre.

Lo que viene: desafíos de reconstrucción y apoyo internacional

La dimensión de los daños apunta a un desafío de reconstrucción que puede prolongarse durante meses o años, especialmente en vivienda, servicios básicos y redes de transporte. Además de la respuesta inmediata, Venezuela necesitará apoyo técnico y financiero para reforzar edificaciones, revisar normas antisísmicas y mejorar los sistemas de alerta temprana en la región del Caribe.

Estados Unidos y otros países ya han calificado la situación como un “desastre generalizado” y han ofrecido cooperación para asistencia humanitaria y evaluación de daños. Para la población venezolana, tanto dentro como fuera del país, la prioridad hoy es salvar vidas, atender a los heridos y acompañar a quienes han perdido a sus seres queridos, mientras se comienza a trazar el camino complejo de la reconstrucción.