Venezuela atraviesa una de las mayores emergencias naturales de su historia tras los dos poderosos terremotos que sacudieron al país la tarde de este miércoles 24 de junio. Los movimientos sísmicos, de magnitudes 7,2 y 7,5, provocaron graves daños en varias regiones, especialmente en el estado costero de La Guaira, donde decenas de edificios colapsaron y continúan las labores de búsqueda y rescate.

Las autoridades venezolanas declararon el estado de emergencia en todo el territorio nacional luego de que los sismos se sintieran con fuerza en Caracas, Aragua, Carabobo, Falcón, Yaracuy y otras zonas del país. De acuerdo con el balance oficial más reciente, se reportan al menos 164 fallecidos, 971 heridos y cientos de personas desaparecidas, mientras continúan las evaluaciones de daños en las áreas más afectadas.

Los terremotos ocurrieron con pocos minutos de diferencia. El primero se registró a las 6:04 p.m. con epicentro en las cercanías de Morón y una profundidad de 13 kilómetros. Posteriormente, un segundo movimiento telúrico de magnitud 7,5, aún más potente y superficial, agravó la situación y provocó nuevos derrumbes. Expertos advirtieron que el país podría seguir registrando fuertes réplicas durante las próximas horas y días.

Últimos sismos en Venezuela hoy, jueves 25 de junio de 2026

A continuación, sigue EN VIVO los movimientos sísmicos de hoy, jueves 25 de junio, en Venezuela, las réplicas reportadas, los balances oficiales de víctimas, las labores de rescate y todas las actualizaciones minuto a minuto sobre esta emergencia nacional.

Entre las zonas más golpeadas se encuentra La Guaira, donde parte de la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Maiquetía sufrió severos daños, obligando a la suspensión de operaciones. Equipos de rescate trabajan entre los escombros de edificios residenciales, hoteles y establecimientos comerciales que colapsaron durante el doble terremoto. En Caracas también se reportaron edificaciones derrumbadas, personas atrapadas y múltiples daños estructurales.

Mientras continúan las tareas de emergencia, distintos países de la región y organismos internacionales han expresado su disposición para colaborar con Venezuela. Las autoridades mantienen el llamado a la población para permanecer alerta ante posibles réplicas, evitar estructuras dañadas y seguir únicamente la información emitida por organismos oficiales de protección civil y gestión de riesgos.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los números de emergencia en Venezuela?

En caso de emergencia, las autoridades recomiendan comunicarse con los siguientes servicios:

911: Sistema integrado de emergencias.

Sistema integrado de emergencias. 171: Atención de Protección Civil en diversas regiones.

Atención de Protección Civil en diversas regiones. 0800-LLUVIAS (0800-5588427): Protección Civil y Administración de Desastres.

Protección Civil y Administración de Desastres. Bomberos y autoridades locales: Según la jurisdicción correspondiente.

¿Qué hacer durante un temblor?

Si ocurre un sismo, se recomienda:

Mantener la calma y evitar correr o empujar a otras personas.

Alejarse de ventanas, vidrios, estanterías y objetos que puedan caer.

Proteger la cabeza y el cuello bajo una mesa resistente o junto a una pared estructural.

No utilizar ascensores durante ni después del movimiento sísmico.

Si se encuentra en la calle, mantenerse alejado de edificios, postes eléctricos y estructuras inestables.

¿Qué hacer después de un terremoto?

Verificar posibles lesiones y brindar ayuda a quien lo necesite.

Prepararse para nuevas réplicas.

Revisar si existen fugas de gas, daños eléctricos o estructurales.

Seguir las instrucciones de Protección Civil y organismos de emergencia.

Evitar regresar a edificaciones que presenten grietas o daños visibles hasta que sean inspeccionadas.

¿Por qué siguen ocurriendo réplicas?

Las réplicas son movimientos sísmicos que ocurren después de un terremoto principal. Forman parte del proceso de reajuste de las placas tectónicas y pueden extenderse durante días o incluso semanas, dependiendo de la magnitud del evento principal.

¿Dónde informarse sobre nuevos temblores en Venezuela?

La población debe seguir los reportes de Protección Civil, autoridades regionales, organismos sismológicos oficiales y medios de comunicación confiables que actualicen información verificada sobre réplicas, evacuaciones y zonas afectadas.