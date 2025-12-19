A pocos días de la Navidad, el Adviento 2025 entra en su tramo final y el hogar se llena de una luz especial. Este domingo 21 de diciembre, el encendido de la cuarta vela de la Corona de Adviento marca el cierre del tiempo de espera y abre el corazón al misterio del Dios que viene. En familia la oración se convierte en un espacio de encuentro, gratitud y esperanza viva.

¿Qué es Adviento y qué significa?

El Adviento es el período que marca la preparación para la Navidad. Su nombre proviene del latín adventus, que significa “venida” o “llegada”, y simboliza la espera activa y la preparación espiritual para la llegada de Jesús. Cada semana se enciende una vela en la Corona de Adviento, representando valores como la esperanza, la paz, la alegría y el amor. La luz de cada vela nos recuerda que Cristo es la Luz del mundo, capaz de iluminar las tinieblas que nos rodean.

El domingo 21 de diciembre de 2025 celebramos el cuarto domingo de Adviento, continuando con la preparación para la Navidad. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Adviento 2025: calendario

El calendario de los domingos de Adviento 2025 es el siguiente:

Primer domingo: 30 de noviembre

30 de noviembre Segundo domingo: 7 de diciembre

7 de diciembre Tercer domingo: 14 de diciembre

14 de diciembre Cuarto domingo: 21 de diciembre

Cada domingo se enciende una vela distinta, iniciando con la vela de la esperanza, símbolo del inicio de este camino de preparación espiritual.

La Corona de Adviento y el significado de sus velas. | Crédito: Facebook / Desde la fe

Oración para encender la cuarta vela de la Corona de Adviento 2025

Esta oración familiar es una propuesta de ACI Prensa, ideal para rezar alrededor de la Corona de Adviento este domingo 21 de diciembre. La dinámica se realiza con participación de todos los miembros de la familia, alternando roles entre monitor, lector y todos los presentes.

Antes de iniciar la oración

Es recomendable colocar la Corona de Adviento en un lugar especial del hogar, donde todos puedan reunirse con calma. Junto a ella, se puede poner una imagen de la Virgen María y cuidar que la iluminación sea cálida, favoreciendo un ambiente de silencio interior y oración.

Antes de comenzar, conviene leer todo el texto y organizar los roles: un MONITOR, que guíe la oración (puede ser el papá o la mamá), y un LECTOR —o varios— para las lecturas. El resto de la familia participa con las respuestas, los cantos y las peticiones.Las velas de los tres domingos anteriores deben estar ya encendidas, y durante el canto “Hoy se enciende una llama” se prenderá la cuarta vela.

Oración familiar – Cuarto Domingo de Adviento

TODOS: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

MONITOR: Nuestro auxilio es el nombre del Señor.

TODOS: Que hizo el cielo y la tierra.

MONITOR: Alegrémonos porque el Señor está cerca y viene a traernos la salvación. Hoy encendemos la cuarta vela de nuestra Corona de Adviento, signo de que la espera está por concluir. Dios hecho Niño viene a reconciliar los corazones. ¡Crece la esperanza y se renueva la alegría! Iniciemos cantando Morada de la Luz (u otro canto apropiado).

Canto

Celebremos unidos a la Virgen María…(Se entonan las estrofas del canto)

Lectura del Evangelio

LECTOR: Lectura del Evangelio según San Lucas (Lc 1, 39-49):

María partió sin demora a la montaña de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír su saludo, el niño saltó de alegría en su seno. Isabel, llena del Espíritu Santo, proclamó bendita a María por haber creído en la promesa del Señor. Entonces María proclamó el Magníficat, alabando la grandeza de Dios que mira la pequeñez de sus servidores y obra maravillas.

Encendido de la cuarta vela

MONITOR: La presencia de Jesús nos llena de gozo. María nos lo acerca y refleja su luz para iluminar nuestra vida. Cantemos ahora Hoy se enciende una llama.

(Durante la cuarta estrofa, la persona designada enciende la cuarta vela de la Corona de Adviento.)

Peticiones

MONITOR:Presentemos nuestras intenciones a Dios por intercesión de la Virgen María. Respondamos:POR INTERCESIÓN DE TU MADRE, ESCÚCHANOS SEÑOR.

(Peticiones libres)

Rezamos juntos un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria.

Oración final – Jubileo 2025

TODOS: Señor, fuente de toda sabiduría,guíanos en este Año dedicado a la Oraciónhacia el Jubileo que nos espera. Concédenos corazones abiertos y mentes iluminadaspara vivir la misericordia y el perdón.Amén.

TODOS: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.