¿Talleres gratuitos y cortes de materiales? La cadena Home Depot busca crear la fidelidad de sus clientes y, por ello, ofrece una serie de servicios gratuitos que pueden ayudarte realizar tus proyectos de construcción y jardinería. Toma nota de los beneficios.

Si estás pensando en hacer una mejora en tu hogar, como construir algo nuevo o decorar una habitación, conoce cómo puedes sacar provecho a tu compra en The Home Depot, que ofrece artículos de ferretería, bricolaje y materiales de construcción, entre otros.

5 SERVICIOS GRATUITOS EN HOME DEPOT

La tienda ofrece estos servicios para ayudarte en la construcción de tu casa:

1. Corte de madera y de otros materiales

Hay ocasiones en las que estás buscando determinados productos con medidas específicas, pero en las tiendas no los tienen así. Es por ello que, para evitarte complicaciones, la cadena te puede cortar los materiales a tu disposición y gratis. De esta manera, algunos artículos como madera, tuberías o cables pueden ser personalizados para ti. Solo lleva tus medidas y ellos se encargarán del resto.

2. Asesoría de expertos

Esto es algo que en gran parte del mundo ha sido adoptado por las tiendas que venden artículos de construcción y para el hogar y se trata de que los clientes pueden hacer consultas con expertos en la materia, ya sea mediante una consulta virtual o en tu casa. Te pueden ayudar a elegir gabinetes o a diseñar tu cocina. Lo mejor de todo es que es totalmente gratis.

Puedes recibir la asesoría de expertos en construcción y decoración (Foto: The Home Depot)

3. Cambio de tonalidad de una pintura

Si has hecho una compra de una lata de pintura en The Home Depot, pero no te termina de convencer el tono, los especialistas de la tiendan te la pueden oscurecer hasta el punto que decidas. Eso no es todo, si tienes alguno de estos recipientes ya viejos en casa, puedes llevarlos a la tienda y te la agitan sin costo alguno.

5. Reemplazo de plantas

A diferencia de otras compañías, existe una política de devoluciones flexibles para plantas en The Home Depot. La mayoría de estos seres vivos pueden devolverse hasta 90 días después de realizarse la compra. en tanto, Las plantas perennes, árboles y arbustos tienen una garantía de un año.

5. Talleres gratuitos

The Home Depot ofrece talleres gratuitos para todo tipo de proyectos. Hay algunos dirigidos para adultos, pero también para niños, así que tus hijos podrían aprender muchas cosas sobre reparaciones a una temprana edad.