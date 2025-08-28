Google ha lanzado un nuevo programa para la protección de los dispositivos Pixel, que incluye la reparación de la pantalla y la batería y reclamaciones ilimitadas por daños accidentales y mecánicos.

Pixel Care+ es un nuevo programa que amplía la cobertura sobre los dispositivos de la marca Made by Google, que la compañía ha lanzado primero en Estados Unidos, y que se puede contratar con un pago mensual o por dos años, con un precio que varía en función del dispositivo.

Con él, Google asegura que ofrece “la mejor cobertura del sector para dispositivos Pixel”, e incluye reparaciones de pantalla y batería sin coste, así como funciones por mal funcionamiento tras el fin de la garantía también sin coste, como recoge en un comunicado compartido en su blog.

A ello se une la posibilidad de presentar reclamaciones ilimitadas por daños accidentales y mecánicos y de garantía extendida, acceso a piezas de repuesto originales y reclamaciones por la reparación de autoservicio a través de la web.

La contratación de este programa también prioriza el soporte de la mano de expertos en dispositivos Píxel, y se puede ampliar con ¡ cobertura adicional contra pérdida y robo.

Es compatible con los siguientes dispositivos: teléfonos Pixel desde Pixel 8, relojes desde Pixel Watch 2, Pixel Tablet y los relojes Fitbit Ace LTE, Fitbit Versa 4, Fitbit Sense 2, Fitbit Charge 6 y Fitbit Inspire 3. Se puede contratar hasta 60 días depsués de su compra.