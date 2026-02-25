Google ha elevado el límite para el tamaño de los archivos adjuntos en Gmail hasta los 50MB, un cambio destinado a las cuentas Enterprise Plus para que puedan adaptarse a los flujos de trabajo basados en la colaboración.

La compañía tecnológica ha aumentado los límites de tamaño de archivo para enviar y recibir correos electrónicos. En concreto, ha duplicado el tamaño de los archivos adjuntos, de tal forma que ahora pueden tener un tamaño de hasta 50MB.

En lo que respecta al tamaño total de los mensajes entrantes, el nuevo límite admite hasta 70MB para mensajes y archivos adjuntos de gran tamaño, como ha informado Google en su blog de Workspace.

Estos cambios responden a las necesidades de los flujos de trabajo actuales, que suelen requerir el intercambio de archivos con gran cantidad de datos. También es posible subir los archivos pesados a Google Drive y compartirlos con un enlace, pero con esta actualización, el archivo se puede compartir de manera directa.

El nuevo límite está disponible desde esta semana para los suscriptores de Workspace Enterprise Plus.