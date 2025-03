¡Atención, jugadores de Powerball! Un boleto ganador vendido en Illinois está a punto de caducar, y su dueño aún no aparece. El ticket fue comprado hace casi un año para el sorteo del 23 de marzo de 2024 y tiene un premio de 100.000 dólares. La Lotería del estado emitió un recordatorio urgente para encontrar al afortunado antes de que el plazo expire. Si no reclama su dinero a tiempo, el premio será devuelto al fondo estatal.

Los números ganadores fueron 6, 23, 25, 34 y 51, con el Powerball 3 y el multiplicador Power Play 2x. Aunque nadie acertó el premio mayor, este ticket tuvo suficientes aciertos para ganar una suma considerable.

En Illinois, los jugadores tienen un año para reclamar sus premios, pero a medida que se acerca la fecha límite, crece la incertidumbre sobre si el ganador aparecerá. La Lotería, por su parte, sugirió que los jugadores revisen sus billeteras, cajones o prendas de vestir en busca del billete.

El Powerball es un juego de lotería sumamente popular en Estados Unidos. Todos los lunes, miércoles y sábados hay un nuevo sorteo. (Foto: Mario Tama / Getty Images)

Existen varias razones por las que el ganador aún no se ha presentado. Es posible que no sepa que ha ganado, o que esté buscando asesoramiento legal y financiero antes de reclamar el dinero; sin embargo, si no lo hace antes de la fecha límite, perderá la oportunidad de cobrarlo.

Según Fox32 Chicago, el boleto ganador fue adquirido en Huck’s #151, local de conveniencia ubicado en el 315 E. Calumet, en la ciudad de Centralia. Este establecimiento, parte de una cadena de tiendas minoristas, vende regularmente boletos de lotería junto con otros productos básicos.

Actualmente, hay once boletos de la Lotería de Illinois sin reclamar, sumando un total de 5,35 millones de dólares. Cuando un premio no se cobra a tiempo, el dinero no desaparece, sino que se destina al Fondo Escolar Común, que financia la educación pública en el estado. Desde 1985, la Lotería ha aportado más de 24.000 millones de dólares a este fondo.

Los jugadores eligen cinco números del 1 al 69 y un número adicional, el Powerball, del 1 al 26. (Foto: Anadolu / Getty Images)

Los premios varían, con botes que alcanzan cifras multimillonarias. Existe la opción "Power Play" para multiplicar premios secundarios. (Foto: Anadolu / Getty Images)

Cabe agregar que los jugadores que ganen más de 10.000 dólares deben reclamar su premio en persona o enviar un formulario por correo. Para hacerlo, necesitan presentar una identificación oficial, una tarjeta del Seguro Social o una declaración fiscal, y firmar el reverso del boleto. Si el monto es menor a 10.000 dólares, el reclamo puede hacerse de forma virtual.

Otros tickets ganadores que aún no han sido reclamados

El medio citado dio a conocer los locales en donde fueron comprados otros tickets ganadores que aún no han sido reclamados:

Un boleto de Lucky Day Lotto por valor de 1.100.000 dólares se vendió en Miska’s Liquor, 6410 W. 63rd St., en Chicago para el sorteo del 8 de septiembre de 2024.

Un boleto de Powerball valorado en 200.000 $ fue vendido en Cito, 44 E. Sibley Blvd., en Dolton para el sorteo del 30 de noviembre de 2024.

Un boleto de Powerball valorado en 1.000.000$ ha sido vendido en Jewel-Osco, 800 W. North Ave. en Melrose Park para el sorteo del 21 de diciembre de 2024.

Un boleto de Lucky Day Lotto valorado en 650.000$ fue vendido en Woodman’s Food Market, 3155 McFarland Rd. en Rockford para el sorteo del 7 de Febrero.

En Woodman’s Food Market, 3155 McFarland Rd. de Rockford, se vendió un billete de Powerball por valor de 200.000 $ para el sorteo del 17 de febrero.

Se vendió un ticket de Mega Millions valorado en 1.000.000 $ en Tony’s Fresh Market, 4608 W. Belmont Ave. en Chicago para el sorteo del 25 de febrero.

Un boleto de Lucky Day Lotto valorado en 500.000 $ fue vendido en BP, 1600 W. Wise Rd. en Schaumburg para el sorteo del 1 de marzo.

Un boleto de Lucky Day Lotto valorado en 450.000$ ha sido vendido en CVS, 5524 W. Cermak Rd. en Cicero para el sorteo del 5 de marzo.

Un boleto de Lucky Day Lotto por valor de $150.000 fue vendido en Shop-Mart, 13650 S. Cicero Ave. en Crestwood para el sorteo del 6 de marzo.

Si crees tener un boleto ganador de la lotería en Illinois, verifica los números en el sitio web correspondiente o contacta a la empresa. Los funcionaron recomiendan escribir tu nombre en el reverso del boleto y guardarlo en un lugar seguro hasta que estés listo para reclamar el premio.

Para ver la lista de premios mayores no reclamados visita este enlace.