Con la llegada del primer frente frío de la temporada a Florida , es importante que conozcas qué regiones del estado se verán posiblemente afectadas. Por ese motivo, te quiero revelar en este artículo cuáles son esas zonas para que estés preparado ante este fenómeno meteorológico.

Te debo precisar que, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y sus dependencias locales, lanzaron diversas alertas ante posibles inundaciones urbanas y corrientes peligrosas. Presta atención.

Los ciudadanos que residen en Florida presenciarán un ligero cambio en la temperatura. (Crédito: Freepik)

Los pronósticos del clima en regiones de Florida para este fin de semana

En el sur de Florida, Miami y alrededores:

Precipitaciones: aguaceros recurrentes y tormentas eléctricas, con posibilidad de superar 4 pulgadas (100 mm) en cuestión de horas.

aguaceros recurrentes y tormentas eléctricas, con posibilidad de superar 4 pulgadas (100 mm) en cuestión de horas. Temperaturas: entre 88-90 grados y podrían descender a 85 grados Fahrenheit.

entre 88-90 grados y podrían descender a 85 grados Fahrenheit. Riesgos: alta humedad, ráfagas de viento aisladas e inundaciones urbanas.

En la costa oeste, la zona de Tampa Bay y región central:

Precipitaciones: lluvias dispersas y nubosidad creciente.

lluvias dispersas y nubosidad creciente. Temperaturas: cerca a los 88 grados Fahrenheit. Sin embargo, habrá una sensación climática bajando hasta 60 grados F.

En el centro de Florida y costa este, región de Melbourne y Treasure Coast:

Precipitaciones: entre 2 y 4 pulgadas (50-100 mm).

entre 2 y 4 pulgadas (50-100 mm). Temperaturas: entre 85 y 87 grados Fahrenheit.

entre 85 y 87 grados Fahrenheit. Riesgos: corrientes de resaca en las playas y posibles inundaciones menores desde el sur de Orlando hacia la costa.

En el Noreste de Florida, la zona de Jacksonville y alrededores:

Precipitaciones: más presencia de lluvias que tormentas intensas.

más presencia de lluvias que tormentas intensas. Temperaturas: llegaría 88 grados Fahrenheit en el interior; 82 grados F en la costa.

llegaría 88 grados Fahrenheit en el interior; 82 grados F en la costa. Observaciones: existiría vientos de hasta 30 mph, provocando una sensación de inestabilidad.

En Panhandle y norte de Florida, la zona de Tallahassee y alrededores:

Precipitaciones: secas y sin presencia de lluvias en este fin de semana.

secas y sin presencia de lluvias en este fin de semana. Temperaturas: máximas de 85 a 90 grados Fahrenheit; por las noches, entre 64 a 66 grados F.

máximas de 85 a 90 grados Fahrenheit; por las noches, entre 64 a 66 grados F. Observaciones: regresaría la humedad en menores proporciones.

En distintas zonas del estado en mención, las lluvias e inundaciones podrían hacerse presente. (Crédito: Freepik)

¿Qué es un frente frío?

Según lo indicado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) , se refiere una zona que separa dos masas de aire, de las cuales la más fría y densa avanza con el propósito de reemplazar a la más cálida.