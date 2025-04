A partir del viernes 11 de abril de 2025, el gobierno de Estados Unidos implementará una medida sin precedentes: un registro obligatorio para inmigrantes en situación irregular. Esta nueva política migratoria ha generado un amplio debate, tanto en círculos legales como en organizaciones de derechos humanos, y ha puesto en alerta a millones de personas que viven en EE.UU. sin papeles.

El registro tiene como objetivo identificar y controlar a los extranjeros que no hayan reportado su presencia al gobierno federal, bajo la premisa de reforzar la seguridad nacional y mejorar el control migratorio. Esta medida es parte de una serie de cambios impulsados por la administración actual y podría convertirse en un nuevo estándar de control migratorio en el país.

La Secretaría de Seguridad Interior ha anunciado que todos los inmigrantes mayores de 14 años deberán cumplir con este proceso de registro o enfrentarán sanciones que van desde multas económicas hasta la deportación inmediata.

¿Sabías que los inmigrantes sin papeles deben registrarse ante el Departamento de Seguridad Nacional en un plazo de 30 días tras su llegada a EE.UU.? (Foto: Sundry Photography/iStock)

¿A quiénes afecta esta medida obligatoria del gobierno de Trump?

Esta nueva regulación afecta exclusivamente a los inmigrantes en situación irregular que no hayan notificado su presencia ante las autoridades federales. Es decir, quienes ingresaron sin autorización, o quienes se quedaron en el país después de que venciera su visa sin regularizar su situación.

“El gobierno de Estados Unidos creará un registro en el que todos los extranjeros en situación irregular en el país deberán inscribirse si no quiere enfrentar multas o penas de hasta seis meses de cárcel”, según anunció la secretaria de Seguridad Interior, Kristi L. Noem. “Quienes no cumplan con el requerimiento de registrarse ‘serán perseguidos y deportados’, añadió sobre la medida que afectará a todos los mayores de 14 años que no hayan reportado su presencia al gobierno federal anteriormente.”

Esto significa que la responsabilidad no recae solo en quienes acaban de llegar, sino también en aquellos que han vivido años en el país sin documentos y que ahora deben decidir si salir a la luz… o esconderse más.

Formulario G-325R: el documento clave del proceso

El formulario G-325R es el documento oficial que deberán completar los inmigrantes afectados por esta medida. Es una actualización del conocido G-325A, pero adaptado a esta nueva regulación.

Este formulario recopila información personal, antecedentes migratorios, lugar de residencia actual y datos de contacto. También incluye una declaración jurada que confirma que el inmigrante entiende las implicaciones legales del proceso.

Algunos puntos clave del G-325R:

Es obligatorio para inmigrantes mayores de 14 años.

Debe entregarse antes del 11 de abril de 2025.

Solo podrá presentarse a través de las oficinas de USCIS o su portal en línea.

Una vez presentado, el solicitante recibirá una constancia temporal de registro.

No rellenar este formulario a tiempo implica violación directa de la normativa migratoria, lo cual puede derivar en procesos de deportación o sanciones judiciales.

Fechas, requisitos y procedimiento para el registro

La fecha límite para realizar el registro es el viernes 11 de abril de 2025, aunque se recomienda hacerlo lo antes posible. El proceso consta de los siguientes pasos:

Descargar el formulario G-325R desde el sitio oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). Completar todos los campos con información veraz y precisa. Adjuntar documentos de identidad disponibles (pasaporte, visas previas, etc.). Presentarlo de forma presencial en una oficina de USCIS o mediante la plataforma digital habilitada. Firmar la declaración de veracidad bajo pena de perjurio.

Además, se deberá firmar un documento en el que el inmigrante reconoce que entiende las consecuencias de mentir u omitir información.

Es fundamental contar con asesoría legal para llenar el formulario correctamente, ya que un error puede ser motivo de rechazo o incluso desencadenar una orden de deportación.

Personas llegan a una oficina en Miami del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) de Estados Unidos. (Foto AP/Wilfredo Lee, Archivo).

¿Qué pasa si un inmigrante no se registra hasta el 11 de abril?

La administración de Trump ha sido muy clara: no registrarse tendrá consecuencias serias. Se contempla una multa económica que puede superar los $1,000 USD y hasta seis meses de cárcel para quienes ignoren esta obligación. Pero más allá de eso, el castigo más temido por la comunidad inmigrante es la deportación inmediata.

El registro, aunque impopular, es una oportunidad para aquellos que buscan eventualmente regularizar su situación. No cumplir con esta medida significa quedar automáticamente en condición de “persona no colaboradora con el Estado”, lo que aumenta significativamente el riesgo de ser arrestado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (ICE) o expulsado del país.

Para quienes ya tienen algún proceso pendiente, como el asilo, la recomendación de los abogados es registrarse igualmente y luego incluir esa información en su caso. Lo más importante es no quedar fuera del sistema, ya que eso elimina cualquier posibilidad futura de legalización.

Impacto legal y político del registro de inmigrantes en Estados Unidos

El registro de inmigrantes indocumentados ha sido comparado por muchos con políticas migratorias restrictivas del pasado. En términos legales, se trata de una medida de control poblacional con fines de identificación y monitoreo, pero las organizaciones defensoras de derechos humanos la ven como una forma de criminalización.

Desde el punto de vista político, este cambio refuerza la postura del actual gobierno encabezado por Donald Trump de endurecer la política migratoria, en un año electoral en el que el tema migratorio está en el centro del debate público.

Abogados y organizaciones como ACLU y United We Dream han advertido sobre el riesgo de que la información recopilada sea utilizada en operativos futuros. También han denunciado que obliga a las personas a exponerse sin garantía de protección posterior, lo cual genera desconfianza entre los inmigrantes.

Video de YouTube de Univision Los Angeles