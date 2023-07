Estas Fiestas Patrias 2023 tienen un feriado largo, en la que más de un millón han salido de sus casas para viajar a diferentes destinos del Perú para pasear o visitar a sus familiares, lo que ayudará a reactivar el turismo interno.¿Sabes si este puente festivo incluye el 31 de julio o si debes ir a trabajar?

El Perú cumple 202 años de independencia de la corona española. Con motivo de los feriados de 28 y 29 de julio, de acuerdo con Decreto Legislativo 713, todos los trabajadores tienen derecho a descansar sin distinción de nacionalidad, religión, ideología política, etc. Estos festivos deben ser remunerados, sin tener la obligación de trabajar. En caso el trabajador deba laborar, tendrá derecho a un triple pago por ese día sin descanso compensatorio

¿EL 31 DE JULIO SERÁ PARTE DEL FERIADO LARGO POR FIESTAS PATRIAS?

No, el lunes 31 de julio será un día laborable como cualquiera y no formará parte del feriado largo por Fiestas Patrias. Los días feriados son 28 y 29 de julio y, además, el gobierno declaró el jueves 27 de junio de 2023 como día no laborable para los trabajadores del sector público, a nivel nacional. Estas fechas se sumarán al domingo 30 de julio, que es un día de descanso habitual para poder formar un puente festivo, que busca promover el turismo interno.

¿QUÉ DÍAS SON FERIADOS Y NO LABORABLES POR FIESTAS PATRIAS EN PERÚ?

Las Fiestas Patrias vienen con un feriado largo, del 27 al 30 de julio, pero no todos los días son remunerados. Conoce qué días son feriados obligatorios y días no laborables:

Jueves 27 Julio: día no laborable para el sector público a través del Decreto Supremo 151-2022-PCM.

día no laborable para el sector público a través del Decreto Supremo 151-2022-PCM. Viernes 28 Julio: feriado por Fiestas Patrias

feriado por Fiestas Patrias Sábado 29 Julio: feriado por Fiestas Patrias

feriado por Fiestas Patrias Domingo 30 de julio: día de descanso habitual.

¿CUÁNTAS PERSONAS VIAJARÁN POR EL FERIADO LARGO?

Se estima que 1.4 millones de personas viajarán a las diferentes regiones del Perú durante el feriado largo por Fiestas Patrias , generando un impacto económico de 178 millones de dólares, de acuerdo con información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Esto implica un crecimiento de aproximadamente 12% respecto al 2022.

El feriado largo es una oportunidad para viajar y ayudar a la reactivación económica del sector turismo (Foto: Mincetur)

LA DIFERENCIA ENTRE FERIADO Y DÍA NO LABORABLE

Aunque en ambos días se puede descansar, toma nota sobre las diferencias:

Feriado

El feriado es un día festivo nacional en el que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. En el caso de que un empleado trabaje un feriado, recibirá una remuneración adicional, que normalmente es el triple, así sea domingo.

Día no laborable