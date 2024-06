¿Te imaginas ganar la lotería? Es probable que todos, aunque sea en una oportunidad, nos hemos soñado con ganar el premio mayor, hacernos millonarios y cambiar nuestra vida de la noche a la mañana, pero es algo que, lamentablemente, no a todos se les concreta porque habría que tener una tremenda suerte para ello, pues las probabilidades de acertar una combinación que sale sorteada son muy bajas, así que solamente quedará en un deseo para la mayoría de las personas. Pero, ¿qué pensarías si te digo que hay un método para conseguirlo?

Aunque sea un tema muy polémico, existe el método matemático Stefan Mandela, llamado así criollamente en honor al creador de él. Esta persona que ideó la fórmula es un rumano que ha ganado 14 veces la lotería a lo largo de los años, aunque esto le trajo muchos problemas en el futuro, pues creían que era algo ilegal, pero finalmente fue absuelto de todos los cargos, ya que no se encontró nada fuera de ley. Eso sí, la manera de hacerlo no deja de ser controversial e intentarlo en el presente representaría un esfuerzo enorme que no solo dependería de una persona. Acá te cuento un poco de su historia.

LA HISTORIA DE STEFAN MANDEL

Stefan Mandel es un matemático rumano que dedicó mucho tiempo a estudiar los juegos de lotería y determinar una manera de cómo ganar el premio mayor, aunque la suerte siga estando presente, evidentemente. Su intención era conseguir el dinero suficiente para, con toda su familia, dejar su país natal que, en ese momento, estaba bajo un régimen comunista. Fue así como halló la fórmula que tanto quería, pero se dio cuenta de que no podía hacerlo solo, así que buscó a inversionistas que lo ayudaran a conseguir lo que tanto quería a cambio de luego retribuirles una cantidad de dinero por formar parte del plan.

En su país nata pudo conseguir dos premios de lotería, consiguiendo lo necesario para mudarse con su familia a Israel, aunque tiempo después se volverían a mudar, esta vez a Australia, donde el matemático puso en práctica su método nuevamente y volvió a ganar 12 veces más. En ese periodo de tiempo creó una empresa y un fideicomiso para regular sus acciones, pero no sotos veían su accionar y “suerte” con asombro, pues luego se le denunciaría, por lo que estuvo por cuatro años en una batalla legal, de la cual salió absuelto de cualquier cargo.

Sin embargo, las cosas no estaban tan bien que digamos, debido a que sus inversionistas recibieron menos dinero de lo prometido, así que en 1995 se declaró en quiebra. Actualmente, alejado de los juegos de azar, aparentemente, Stefan Mandela vive en la isla tropical de Vanuatu, en el Pacífico Sur y tiene 89 años de edad.

Stefan Mandel es un matemático que ideó la forma de ganar siempre la lotería (Foto: Stefan Mandel / Twitter)

¿DE QUÉ SE TRATABA EL MÉTODO QUE INVENTÓ STEFAN MANDELA?

Se debe calcular el número total de combinaciones posibles en la lotería. Por ejemplo, si hay alguna en la que debes elegir números entre el 1 y 40, hay 3.838.380 combinaciones.

La lotería que se elija debe tener un premio mayor que sea igual o más que el triple de combinaciones.

Debes tener el dinero suficiente para comprar boletos con cada combinación posible. Lo que hizo Mandela acá fue conseguir inversionistas.

Teniendo un boleto de cada una de las combinaciones, era seguro que se iba a llevar el premio mayor. A eso hay que sumarle los premios de menos dinero por los tickets que contenían unos números menos que la jugada ganadora.

¿SE PUEDE HACER ESE MÉTODO EN LA ACTUALIDAD?

Hay algunas empresas de loterías que prohibieron la venta masiva de boletos, así que es probable que en la mayoría se haya seguido la misma línea con la finalidad de salvaguardar sus intereses y no dejar que tanto dinero se escape de sus arcas.