De seguro te ha pasado que cuando llueve en tu ciudad sientes que todo se ve más apagado y hasta tienes menos ganas de salir de casa si es que no te gusta este clima, todo lo contrario a cuando el sol aparece en todo su esplendor. Con respecto a esto quiero contarte algo que me llamó poderosamente la atención mientras buscaba información para el eclipse solar total de este 8 de abril. Y es que ese día no solo hay que tener cuidado con mirar al cielo sin protección en los ojos, sobre todo si vivimos en México, Estados Unidos o Canadá, sino que también se pueden realizar rituales para aprovechar la energía de este evento astronómico. Si lo que quieres es atraer la buena suerte y dinero, te cuento que tu vestimenta jugará un papel importante, pues hay colores y objetos que lo beneficiarán. Aquí te cuento todo lo que necesitas saber y qué significa el efecto Purkinje.

Qué ponerse durante el eclipse solar total

Energéticamente, un eclipse solar simboliza la transformación y representa la apertura de nuevos caminos. Es por eso que ciertos colores son ideales para cada cosa que quieras alcanzar.

Amarillo: te ayudará a abrir los caminos del éxito y la abundancia. Si lo que quieres es cambiar de trabajo o empezar un negocio, es esencial que te rodees de buena energía. También se asocia con la alegría y la felicidad. Rojo: ideal para mejorar tus relaciones sentimentales. Además, es un color que empodera y aporta autoestima. En muchas culturas se asocia con la energía, pasión y buena fortuna. Durante el eclipse se recomienda usar prendas de vestir, joyas o accesorios para atraer la riqueza. Blanco: para el Feng Shui es un color que representa la purificación, el equilibrio y la paz, por lo que puedes usarlos este 8 de abril para eliminar todo tipo de malas vibras en tu hogar o negocio. Puedes encender una vela blanca para equilibrar la energía. Morado: es una gran opción si lo que quieres es incrementar tu creatividad y abrir tu mente. El día del eclipse solar puedes prender un incienso de lavanda que te relajará y ayudará a mejorar la concentración. Verde: simboliza la prosperidad, el crecimiento y la abundancia. Puedes llevar piedras preciosas, prendas de vestir o incluso plantas para el beneficio financiero. Una opción también es cargar billetes verdes para invocar la buena fortuna durante el eclipse. Azul: se considera un color calmante que representa la tranquilidad y estabilidad. Dorado: históricamente está asociado a la riqueza y durante el eclipse algunas personas pueden llevar objetos de este color con la esperanza de atraer la prosperidad y éxito financiero.

La ciencia recomienda usar estos colores: verde y azul

Los colores azul y verde son los que más resaltarán cuando la Luna tape al Sol, mientras que los rojos y anaranjados se ‘perderán’ entre la oscuridad y se hacen difíciles de distinguir. También se puede utilizar una combinación contrastante de colores verdes y rojos para crear un efecto aún más claro y llamativo. Estas tonalidades se pueden llevar en la ropa, accesorios o teniendo a la mano objetos en esa tonalidad. Si te preguntas por qué, aquí te lo explico.

Todo nace cuando hace más de dos siglos, el fisiólogo Jan Evangelista Purkyně observó que las flores rojas tenían un aspecto carmín brillante durante los días soleados, pero parecían cambiar a un tono más apagado al llegar la noche. A este fenómeno se le conoce como efecto Purkinje y explica por qué los colores tienen aspecto diferente según la cantidad de luz, algo que se puede comprobar perfectamente durante un eclipse solar total como el del 8 de abril, donde la luna bloqueará progresivamente la cara del sol, disminuyendo la cantidad de liz disponible para el ojo humano.

“Lo que vemos con el efecto Purkinje no ocurre realmente. Es solo la forma en que nuestros ojos y cerebros interpretan la luz”, explica Snyder. “A medida que nos acercamos a la totalidad, con el oscurecimiento del cielo, nuestros ojos no tienen tiempo de seguir el ritmo de esos cambios, por lo que una de las consecuencias es que las cosas que son rojas tienden a parecer mucho más apagadas (en comparación con) las cosas que son de color azul o verde”, explicó Will Snyder, director del Planetario James S. McDonnell del Centro de Ciencias de Saint Louis en Missouri a CNN.

El próximo eclipse solar ya ha comenzado generar grandes sensaciones y expectativa.