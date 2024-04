De acuerdo a los consejos brindados por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) se debe tomar algunos cuidados y seguir ciertas técnicas al momento de presenciar el eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 8 de abril en Estados Unidos, México y Canadá . Es importante no mirar directamente al Sol sin contar con protección ocular, excepto durante la fase de oscuridad total, es decir cuando la Luna bloquea por completo el astro rey. Por tal motivo, te brindaré a continuación algunas recomendaciones útiles con el único fin de vivir plenamente este increíble evento astronómico.

Es importante saber que observar el Sol a través de la lente de una cámara, binoculares o un telescopio sin usar un filtro especial, podría causarte lesiones oculares graves de forma instantánea. Al mirar directamente las fases parciales del eclipse solar total, el cristalino del ojo concentrará luz solar y la enfocará en un punto muy pequeño de la parte posterior del ojo, es decir en la retina. Esto provocará daño ocular permanente o incluso ceguera.

Así puedes ver un eclipse solar total de forma segura

Para no perderte las fases parciales del evento astronómico, es decir antes y después de la totalidad, debes hacer a través de “anteojos para eclipses” o un visor solar de mano que sea seguro. Los anteojos para eclipses no son gafas de sol comunes. No importa lo oscuro que sean, estas no son seguras para observar directamente el Sol. Los visores solares deben cumplir con la norma internacional ISO 12312-2.

Sin embargo, si no cuentas con anteojos para eclipses ni un visor solar de mano, podrías utilizar un método de observación indirecta, que no requiere ver directamente al Sol. Puedes utilizar un proyector estenopeico, que presenta un pequeño agujero perforado y que proyecta una imagen del Sol sobre una superficie cercana. Colocándote de espaldas al sol, puedes ver con seguridad la imagen proyectada. Pero es importante recordarte que no debes observar al Sol a través del agujero.

¿Cómo hacer una proyector estenopeico?

1. Consigue o haz una caja larga o tubo. Si no obtienes un tubo largo, puedes unir con cinta dos o más tubos cortos. Dos tubos postales triangulares, unidos con una cinta, son una buena idea para armar un visor solar. Corta el cartón en un extremo de cada tubo y une esos extremos con cinta de embalar para que la luz pueda recorrer la longitud del tubo.

2. Corta un orificio de una pulgada de diámetro en el centro de un extremo de la caja. Pega un trozo de papel de aluminio sobre el orificio y, a continuación, pincha el papel de aluminio con un alfiler.

3. En el otro extremo del tubo, corta un orificio de visualización de buen tamaño en el lateral de la caja. Coloca un trozo de papel blanco en el extremo de la caja, justo dentro del orificio de visualización. Esta es la pantalla en la que aparecerá proyectado el Sol.

Según información vertida por Exploratium, para utilizar el visor, apunta el extremo de la caja que tiene el orificio en el papel de aluminio hacia el Sol. Para centrarlo, muévelo hasta que veas un punto redondo de luz en el papel al otro lado de la caja, ¡esa es tu imagen del Sol! Si tienes problemas para centrar el visor, mira la sombra de la caja en el suelo. Muévela hasta que la sombra sea lo más pequeña posible, es decir, hasta que parezca el extremo de la caja y los lados no proyecten sombra. ¡No mires al Sol a través del orificio! Mira solamente la imagen en el papel.

Dónde comprar anteojos para eclipses seguros

Las gafas de visualización se convierten en la forma más fácil para observar de manera segura el eclipse solar total. La Asociación Astronómica Estadounidenses recomienda comprar estos anteojos en lugares seguros tales como Rainbow Symphony, American Paper Optics, Explore Scientific, Lunt Solar Systems (cuentan con tallas para niños), Flip’n Shades.