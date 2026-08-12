El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos más importantes de la década. La Luna cubrirá completamente el Sol en una estrecha franja que atravesará Groenlandia, Islandia y España , además de una pequeña parte de Portugal; fuera de esa zona, el evento se verá de forma parcial.

Mapa del eclipse solar total 2026: ¿tu ciudad estará en la franja?

La clave para saber si una ciudad disfrutará de un eclipse total está en ubicarla dentro de la banda central de la trayectoria, también llamada franja de totalidad. En el mapa oficial de la NASA, las líneas azules marcan sus límites norte y sur, mientras que la línea roja indica el centro del recorrido de la sombra lunar. Solo las localidades situadas entre ambas líneas azules verán al Sol desaparecer por completo durante unos segundos o minutos.

Puedes revisar las circunstancias exactas —inicio, máximo, final y duración— al hacer clic sobre cualquier punto del mapa interactivo oficial de la NASA. La franja avanzará por el Ártico, el noreste de Groenlandia, el oeste de Islandia, el Atlántico Norte y la península Ibérica. En España, cruzará de oeste a este, desde Galicia hasta Baleares.

Revisa la previsión de nubes, visibilidad, horarios clave y consejos para ver el eclipse solar total en Valencia, España este miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto: iStock)

Ciudades que verán el eclipse total en España

España será uno de los grandes puntos de interés del eclipse solar total 2026, aunque tendrá una particularidad decisiva: la totalidad ocurrirá al atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte oeste. Por ello, no bastará con estar dentro del mapa de trayectoria: será esencial elegir una zona elevada o despejada, sin edificios, montañas ni árboles que bloqueen la vista hacia el oeste.

Madrid y Barcelona son dos casos que pueden generar confusión: aunque la Luna ocultará alrededor del 99% del disco solar, ambas ciudades quedarán fuera de la banda de totalidad. Esto significa que el cielo no alcanzará la oscuridad propia del eclipse total ni será posible observar la corona solar sin filtros en ningún momento.

Ciudad ¿Se verá total? Inicio de totalidad Duración aproximada Condición relevante A Coruña Sí 20:27 76 segundos Sol a 12° de altura Burgos Sí Cerca de 20:29 104 segundos Puesta de Sol antes del fin parcial León Sí 20:28 Cerca de 2 minutos Dentro de la franja de totalidad Zaragoza Sí 20:29 Cerca de 1 minuto Eclipse al atardecer Valencia Sí 20:32 Cerca de 1 minuto El parcial termina tras la puesta de Sol Palma Sí Cerca de 20:32 Breve Sol a solo 2° de altura Madrid No, parcial — Cobertura de 99% No habrá oscuridad total Barcelona No, parcial — Cobertura de 99% No habrá totalidad

Mapa del eclipse: cómo saber si tu ciudad está dentro de la trayectoria

El mapa no solo muestra la ruta general; también permite entender la diferencia entre un eclipse total y uno parcial. La banda roja representa las localidades desde las que la Luna bloqueará completamente el disco solar. Las líneas amarillas, en cambio, marcan las zonas de visibilidad parcial e incluyen porcentajes de cobertura máxima del Sol.

La recomendación es buscar la ciudad exacta, no solo una provincia o comunidad autónoma. Una ciudad ubicada cerca del borde de la franja podría tener apenas segundos de totalidad, mientras que otra situada más cerca de la línea central disfrutará de una experiencia más prolongada.

Ciudad País Inicio de totalidad Fin de totalidad Duración aproximada Reikiavik Islandia 5:48 p. m. 5:49 p. m. 1 minuto León España 8:28 p. m. 8:30 p. m. Cerca de 2 minutos Zaragoza España 8:29 p. m. 8:30 p. m. Cerca de 1 minuto Valencia España 8:32 p. m. 8:33 p. m. Cerca de 1 m

¿Dónde se verá parcial y qué ocurrirá en Perú y otras partes del mundo?

El eclipse parcial será visible en una zona mucho más amplia: norte de Estados Unidos y Canadá, gran parte de Europa, el noroeste de África y sectores de Rusia. Londres tendrá una cobertura estimada del 91%; París, 92%; Lisboa, 95%; y Dublín, 94%.

En Perú y el resto de Sudamérica no habrá visibilidad de este eclipse, ni parcial ni total. Para la audiencia peruana, la alternativa será seguir la transmisión en vivo de la NASA, anunciada para iniciar a la 1:15 p. m. del 12 de agosto , hora del este de Estados Unidos.

¿Cómo observar el eclipse de forma segura?

Nunca mires directamente al Sol sin protección certificada, incluso cuando falte muy poco para la totalidad. Las gafas de sol convencionales no sirven: se requieren lentes para eclipses o visores solares que cumplan la norma ISO 12312-2.

Durante las fases parciales, también debe evitarse observar el fenómeno mediante cámaras, binoculares o telescopios sin un filtro solar especializado colocado delante del objetivo. La única excepción es el breve periodo de totalidad para quienes estén dentro de la franja: allí sí podrá retirarse la protección mientras el Sol esté completamente cubierto; en cuanto aparezca nuevamente un destello solar, habrá que volver a usarla de inmediato.

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)