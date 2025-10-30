El Día de Muertos es una de las tradiciones más queridas de México, una fecha en la que el aroma del cempasúchil y la luz de las velas guían a las almas de regreso al mundo de los vivos. Pero pocos saben que no todas llegan al mismo tiempo. Según la creencia popular, cada día tiene un significado especial: el 1 y el 2 de noviembre marcan momentos distintos para recibir a diferentes espíritus en los altares familiares.

El 1 de noviembre está dedicado a quienes vivieron con pureza y ejemplo. En este día llegan los difuntos que llevaron una vida ejemplar y las almas de los niños bautizados. Por eso, en muchos hogares se colocan juguetes, dulces y flores de tonos suaves para recibirlos con alegría.

El 2 de noviembre, en cambio, es el momento más universal y emotivo de la celebración. Ese día llegan todas las almas, sin distinción, para reencontrarse con sus seres queridos. Es la jornada en la que los altares se llenan de comida, velas y fotografías, en un homenaje lleno de amor y memoria.

Cada altar del Día de Muertos representa un puente entre los vivos y los que regresan por unas horas al hogar. | Crédito: Instagram ome_productora "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

¿Cuándo colocar la ofrenda de Día de Muertos?

El momento de montar el altar depende del tipo de alma que se desea recibir. Si se honra a alguien fallecido en circunstancias específicas, se hace en su día correspondiente (del 27 al 31 de octubre). De lo contrario, las familias suelen colocar la ofrenda el 1 o 2 de noviembre, fechas dedicadas a los niños y adultos difuntos.

Elementos esenciales del altar de Día de Muertos

El altar de Día de Muertos combina tradiciones prehispánicas y católicas, creando una simbología única que ha sobrevivido por siglos. Algunos de sus elementos más representativos son:

Agua y sal: purifican y calman la sed del alma.

purifican y calman la sed del alma. Veladoras: iluminan el camino de regreso.

iluminan el camino de regreso. Copal e incienso: limpian el ambiente y ahuyentan malas energías.

limpian el ambiente y ahuyentan malas energías. Flor de cempasúchil: su aroma y color guían a los difuntos.

su aroma y color guían a los difuntos. Petate: representa el descanso eterno.

representa el descanso eterno. Pan de muerto: alude al cuerpo de Cristo y a la fraternidad.

alude al cuerpo de Cristo y a la fraternidad. Fotografías: mantienen viva la conexión entre los mundos.

mantienen viva la conexión entre los mundos. Calaveras de azúcar y chocolate: recuerdan que la muerte también puede ser dulce.

recuerdan que la muerte también puede ser dulce. Niveles del altar: simbolizan el cielo, la tierra y el inframundo.

El Día de Muertos recuerda que el amor no termina con la muerte, sino que se transforma en memoria y gratitud. | Crédito: Instagram panaderia_magallanes "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

Cada altar cuenta una historia, y cada ofrenda es un acto de amor que trasciende el tiempo. En México, honrar a los muertos es también celebrar la vida, porque mientras alguien los recuerde, jamás se irán del todo.