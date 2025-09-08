La fascinación por Dexter Morgan, un asesino en serie que solo mata a otros criminales, se ha convertido en uno de los fenómenos televisivos más peculiares de la última década. Su habilidad para hacernos empatizar con un villano es un caso raro en la historia de la TV, y su legado sigue creciendo con precuelas y secuelas que expanden la historia original.

Ahora que las ocho temporadas de la serie clásica están disponibles en Netflix y Paramount+ presentó “Dexter: Pecado original” y “Dexter: Resurrección”, muchos fans se preguntan cuál es el mejor orden para ver toda la franquicia. Te contamos cómo seguir esta oscura y adictiva historia, ya sea en orden de estreno o en orden cronológico. Aquí te lo contamos.

¿CÓMO VER LAS SAGA DE DEXTER?

De estas formas puedes ver las temporadas de Dexter en Netflix y Paramount+:

Orden de estreno

“Dexter” (2006-2013) – 8 temporadas (Netflix)

“Dexter: Sangre nueva” (2021) – 1 temporada (Paramount+)

“Dexter: Pecado original” (2025) – 1 temporada (Paramount+)

“Dexter: Resurrección” (2025) – 1 temporada (Paramount+)

Orden cronológico

“Dexter: Pecado original” (2025)

“Dexter” (2006-2013)

“Dexter: Sangre nueva” (2021)

“Dexter: Resurrección” (2025)

El póster de "Dexter: Resurrection", serie de suspenso que se compone de 10 episodios en su primera temporada (Foto: Showtime Studios)

¿CÓMO VER “DEXTER: RESURRECTION”?

La serie puedes verla en Paramount+ y Amazon Prime. Por lo tanto, para disfrutar de cada uno de sus capítulos, asegúrate de contar con una suscripción activa al servicio de streaming. La serie emitió se estrenó el 11 de julio de 2025 y concluyó con el episodio 10, el pasado 5 de septiembre de 2025.