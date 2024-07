Las monedas antiguas suelen tener valores altos por ser las más buscadas entre los coleccionistas y las subastas. Sin embargo, no son las únicas que pueden alcanzar un gran precio en el mercado numismático de Estados Unidos. Hay otras piezas más modernas que, gracias a ciertas particularidades, pueden valer más dinero de su cifra nominal, como la moneda de 25 centavos de Wisconsin de 2004, la cual tiene el diseño de John Flanagan, William Cousins y Alfred Maletsky.

Si crees que tienes una de estas piezas en casa, debes verificar que sea realmente la de dicha denominación por diversas características. En el anverso del ejemplar tiene que lucir las inscripciones “UNITED STATES OF AMERICA”, “LIBERTY, IN GOD WE TRUST” y “QUARTER DOLLAR”.

Mientras que, en el reverso de la moneda de 25 centavos de Wisconsin, se leen las siguientes inscripciones: “FORWARD”, “WISCONSIN”, “1848″, “2004″ Y “E PLURIBUS UNUM”. La moneda se lanzó el 25 de octubre de 2004, convirtiéndose en la número 30 del programa “50 State Quarters”.

“Este nuevo cuarto de dólar representa con orgullo a Wisconsin como la tierra lechera de la nación. Es una tradición de abundancia y un regalo del corazón que los ciudadanos de su gran Estado han brindado para enriquecer a la Nación”, dijo la directora de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, Henrietta Holsman Fore, cuando se hizo oficial la aparición de la moneda.

La moneda de 25 centavos de Wisconsin tiene un diámetro de 24,30 milímetros (Foto: PCGS)

¿CUÁNTO VALE LA MONEDA DE 25 CENTAVOS DE WISCONSIN DE 2004?

La moneda de 25 centavos de Wisconsin de 2004 puede llegar a valer hasta US$1,300, de acuerdo a los cálculos del Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés).

El precio de estas piezas varían de acuerdo a las calificaciones que le da la PCGS. Estos son los valores que pueden tener los ejemplares según estas características y que debes tener en cuenta al momento de comprar y vender en el mercado numismático:

Moneda de 25 centavos de Wisconsin de 2004-P (MS-63): hasta US$4

Moneda de 25 centavos de Wisconsin de 2004-P (MS-64): hasta US$5

Moneda de 25 centavos de Wisconsin de 2004-P (MS-65): hasta US$5

Moneda de 25 centavos de Wisconsin de 2004-P (MS-66): hasta US$12

Moneda de 25 centavos de Wisconsin de 2004-P (MS-67): hasta US$22

Moneda de 25 centavos de Wisconsin de 2004-P (MS-68): hasta US$1,300

¿POR QUÉ TIENE ESE VALOR?

La moneda de 25 centavos de Wisconsin de 2004 puede valer hasta US$1,300 porque los coleccionistas buscan, sobre todo, los ejemplares que hayan sido acuñados en la Casa de la Moneda de Philadelphia.

Las piezas que han sido fabricadas en dicha Casa de la Moneda tienen la marca de ceca “P”. Si tiene esa letra, lo más probable es que tu centavo pueda superar su valor nominal hasta superar los mil dólares.

Además, otro factor que hace valiosa a la moneda de 25 centavos de Wisconsin de 2004 es su estado de conservación. Al ser una moneda relativamente moderna, los compradores esperan hallarla en la mejor condición posible.