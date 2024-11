Los celulares de Apple serán uno de los artículos más buscados durante el Black Friday del 29 de noviembre en Estados Unidos. Entre las tiendas online más famosas de la región, Best Buy, Amazon y Walmart tienen descuentos interesantes para sus clientes en diferentes opciones del modelo iPhone. Aquí repasaremos las ofertas para tu libre elección.

iPhone de Apple en Best Buy

Best Buy no tiene ofertas en los últimos modelos de iPhone 16 Pro o Pro Max. Sin embargo, si eres de los que les gustan los móviles anteriores de la marca como el iPhone 15 en su versión normal y Plus o, también, el iPhone 13 o 14, los siguientes precios podrían interesarte en Black Friday.

Precios de iPhone en Best Buy para el Black Friday

Apple iPhone 15 de 256 GB por $779,99 ($50 de descuento sobre el precio original: $829,99)

Apple iPhone 15 Plus de 128 GB por $779,99 ($50 de descuento sobre el precio original: $829,99)

Apple iPhone 15 de 128 GB por $679,99 ($50 de descuento sobre el precio original: $729,99)

Apple iPhone 14 Plus de 128 GB por $629,99 ($100 de descuento sobre el precio original: $729,99)

Apple iPhone 13 5G de 128 GB por $499,99 ($50 de descuento sobre el precio original: $549,99)

Estas serían las principales características del iPhone 16 en sus diseños estándar, Plus, Pro y Pro Max ha confirmarse el 9 de septiembre en el Apple Event. (Foto: Apple)

iPhone de Apple en Amazon

Mientras tanto, Amazon sí que cuenta con importantes descuentos en el iPhone 15 en sus versiones Pro y Pro Max. Según los expertos, estas serían las mejores ofertas del Black Friday en lo que a móviles se refiere. El iPhone 16 cuenta con la innovadora tecnología Apple Intelligence.

Precios de los teléfonos iPhone en Amazon para el Black Friday

Apple iPhone 15 Pro por $709,95 ($58 de descuento sobre el precio original: $767,95)

Apple iPhone 15 Pro Max por $869,95 ($50,74 menos que el precio original: $920,69)

APPLE | Se lanzan los nuevos iPhone 15 en el Apple Event con puerto USB Tipo-C, nuevo sistema de cámaras y menos bíseles. (Foto: Apple)

iPhone de Apple en Walmart

La tienda online de Walmart será uno de los pocos casos en los que se lanzarán ofertas para el moderno iPhone 16 pero con la condición de que te hagas cliente de AT&T o Verizon. Ambas compañías de telecomunicaciones ofrecen pagos en cuotas de 36 meses:

Apple iPhone 16 Pro Max 256 GB en color blanco titanio de AT&T por $33.31 durante 36 meses: $1,199.16; el precio original es de $1,439.96.

Apple iPhone 16 Pro Max 128 GB en Desert Titanium de Verizon por $27,75 durante 36 meses: $999; el precio original es de $1,199.96

Apple iPhone 15 Pro Max de 256 GB en titanio natural de AT&T por $30,53 durante 36 meses: $1099,08; el precio original es de $1249

por $30,53 durante 36 meses: $1099,08; el precio original es de $1249 Apple iPhone 15 Pro Max de 256 GB en titanio natural de Verizon por $30,53 durante 36 meses: $1099,08; el precio original es de $1249