Un día después de las celebraciones por el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day), comienza la temporada de las compras navideñas en los Estados Unidos y otros países del mundo. Esta fecha especial también marcará el inicio del Black Friday, una oportunidad única de conseguir los mejores descuentos en las tiendas online y, también, dentro de los supermercados más concurridos del país. El viernes 29 de junio, miles de personas aprovecharán las ofertas de diferentes artículos como juguetes, productos de tecnología, de belleza y cuidado del hogar. Aquí te diremos los horarios de apertura de las cadenas nacionales para que puedas ser parte de esta fiesta popular en el e-commerce o comercio electrónico.

Las tiendas de Best Buy abren desde las 6 a.m. y cierran a las 10 a.m. De la misma manera en Dick’s Sporting Goods y Home Deport. Sin embargo, dependiendo del estado donde te encuentres, los horarios de cierre pueden sufrir algunas variaciones. Walmart, Target, Macy’s, por su parte, estarán abiertos de 6 a.m. a 11 p.m. Otras tiendas como JCPenney y Kohl’s aperturan desde las 5 a.m.

Lista de horarios de diferentes tiendas en los Estados Unidos:

Tienda o Supermercado Horarios Black Friday Walmart 6:00 a.m. Target 6:00 a.m. Best Buy 6:00 a.m. Big Lots 6:00 a.m. Macy’s 6:00 a.m. GameStop 5:00 a.m. Sam’s Club 10:00 a.m. Costco 10:00 a.m. Bath & Body Works 6:00 a.m. Dick’s Sporting Goods 6:00 a.m. Apple 8:00 a.m. Lowe’s 6:00 a.m. Home Depot 6:00 a.m. TJ Maxx 7:00 a.m. Marshall’s 7:00 a.m. Kohl’s 5:00 a.m. Ulta Beauty 6:00 a.m. Victoria’s Secret 6:00 a.m. Sephora 9:00 a.m. JCPenney 6:00 a.m.