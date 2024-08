Estados Unidos es para muchos el país soñado, donde millones buscan cumplir sus sueños, ya sea de vacaciones, en el aspecto laboral, profesional o de estudios. Si bien, varios quieren llegar a las ciudades que por algún motivo escucharon en una película, canción, convención o en cualquier lugar; lo cierto es que la mayoría ansía pisar suelo norteamericano. Pero te has preguntado ¿cuál es su estado más grande? Si no lo sabes, no te preocupes que en los siguientes párrafos te lo contamos.

Cabe mencionar que esta nación cuenta con 50 cincuenta estados y un distrito federal. Limita con Canadá (al norte) y con México (al sur). Su capital es Washington D. C. y su ciudad más poblada es Nueva York.

EL ESTADO MÁS GRANDE DE ESTADOS UNIDOS

El estado más grande de Estados Unidos es Alaska por su extensión, ya que tiene una superficie total de unos 1,717,854 kilómetros cuadrados. Su capital es Juneau y su ciudad más poblada es Anchorage.

Está ubicado en el extremo noroeste de América del Norte, en la región Oeste del EE.UU, división Pacífico. Limita al norte con el océano Ártico, al este con Canadá, al sur con el océano Pacífico y al oeste con el mar y el Estrecho de Bering.

Fue admitido como estado el 3 de enero de 1959, siendo el penúltimo en formar parte de Estados Unidos.

Su nombre proviene del vocablo aleutiano alyeska o alaxsxaq, que significa “tierra grande”. En cuanto a su bandera tiene fondo azul y estrellas que forman la constelación de la Osa Mayor y, en la esquina superior derecha, la estrella polar.

Uno de sus atractivos es el monte Denali, la montaña más alta de toda Norteamérica, que está ubicada en la cordillera de Alaska. Tiene 6,194 m.s.n.m. Este estado se encuentra dividido en tres grandes regiones: las montañas del Pacífico, ocupan toda la costa meridional; el interior, se extiende el río Yukon junto a sus afluentes; y la zona ártica septentrional, ocupada por la cordillera de Brooks.

De esta forma, Alaska es el estado más grande de USA que supera a Texas, California, Montana, Nuevo México, Arizona o Florida.