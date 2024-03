Ya sea que estén pensando en postular al examen de naturalización en Estados Unidos o por simple curiosidad, hay cosas que debes saber de manera obligatoria sobre este país. Por ejemplo, si analizas uno de sus símbolos patrios como la bandera, ¿te has preguntado el motivo por el que tiene 50 estrellas? Si aún no lo sabes, no te preocupes, ya que en esta nota tenemos la respuesta. Asimismo, te proporcionamos datos interesantes sobre ella.

Cabe mencionar que la bandera del nación norteamericana es un símbolo de libertad ante la cual los estadounidenses recitan el Juramento de Lealtad o “Pledge of Allegiance”(en inglés).

¿POR QUÉ LA BANDERA DE LOS ESTADOS UNIDOS TIENE 50 ESTRELLAS?

La bandera de los Estados Unidos tiene 50 estrellas porque cada una representa a un estado de este país; es decir, en total tiene 50 estados. Por tanto, cada vez que un estado se incorpora a esta nación, aumenta su número.

Es preciso recordar que la última modificación de la bandera se produjo el 4 de julio de 1960, cerca de un año después de que Hawái se convirtió en el estado número 50 del país norteamericano.

Si observamos detenidamente este símbolo patrio, nos percataremos que estas estrellas color blanco se encuentran sobre un rectángulo azul.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS MÁS TIENE LA BANDERA ESTADOUNIDENSE?

Además de las estrellas, la bandera de los Estados Unidos tiene 13 franjas horizontales de color blanco y rojo, de forma intercalada. Estas son una representación de las 13 colonias originales del país.

¿QUÉ SIGNIFICAN LOS COLORES?

Los colores de la bandera estadounidense también tienen un significado especial, de acuerdo con el portal usa.gov en español.

Rojo (llamado “Old Glory Red”): valor y coraje

valor y coraje Blanco: pureza e inocencia

pureza e inocencia Azul (llamado “Old Glory Blue”): vigilancia, perseverancia y justicia

Es importante mencionar que estos datos son consultados de forma recurrente a las personas que buscan naturalizarse, así que ya sabes las respuestas a estas interrogantes de educación cívica, las cuales son tomadas en un examen oral a cargo del oficial de USCIS, quien hace 10 preguntas. Para que el solicitante apruebe esta sección de educación, debe contestar correctamente 6 de las 10 interrogantes.