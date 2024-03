Si eres de las personas que mira con buenos ojos Estados Unidos y, por qué no, sueña con radicar en ese país u obtener la ciudadanía si vives algunos años en dicho territorio, debes estar preparado para las preguntas que te realizarán en el examen de naturalización de esa nación. Algunas de ellas pueden estar relacionadas a sus símbolos patrios como la bandera. Si te detienes a observarla, te has preguntado por qué tiene 13 franjas. En caso no lo hayas hecho, ¿sabes la respuesta? Tranquilo, que en los siguientes párrafos te damos la respuesta, además de algunos datos que te pueden interesar, así que mucha atención.

Cabe mencionar que la bandera estadounidense ha sido modificada en 26 ocasiones. La versión con 48 estrellas tuvo una duración de 47 años, hasta que el 4 de julio de 1959 adoptó 49 estrellas y en 1960 se alcanzó las 50 estrellas.

EL MOTIVO POR EL QUE HAY 13 FRANJAS EN LA BANDERA DE LOS ESTADOS UNIDOS

La bandera de Estados Unidos tiene 13 franjas horizontales de igual tamaño, siete rojas y seis blancas alternadas, porque representan a las Trece Colonias originales que se independizaron de Gran Bretaña, las cuales estaban ubicadas en la costa este de América del Norte.

Estas son, de norte a sur: Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia, territorios que habían sido fundadas en los siglos XVII y XVIII por colonos británicos, publica BBC.

Respecto a los colores de estas franjas debemos precisar que el rojo (llamado “Old Glory Red”) representa el valor y coraje, mientras que el blanco, pureza e inocencia.

La persona acreditada para diseñar la actual bandera de Estados Unidos, de 50 estrellas, es Robert G. Heft, quien tenía 17 años el momento que creó el diseño de la bandera en 1958, año en el que presentó un proyecto de clase en su escuela secundaria en Ohio. Dos años después fue considerado para que sea el símbolo patrio oficial, por lo que fue presentada el 4 de julio de 1960.

De esta manera, tienes la repuesta a una gran interrogante, información que podrás utilizar si lo que buscas es naturalizarte. En caso de no ser así, te sirve de cultura general, ya sea para tus conocimientos o ayudar a tus hijos en el colegio.

Cabe precisar que si quieres nacionalizarte, ten en cuenta que un oficial de USCIS te hará 10 preguntas al azar, de las cuales deben responder correctamente 6. Solamente con ese número de respuestas, pasarás la sección de educación cívica.