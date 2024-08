Costco es una tienda ampliamente accesible en casi todos los estados de Estados Unidos, ofreciendo desde artículos cotidianos hasta licores de marcas reconocidas. A pesar de esto, ciertas restricciones poco conocidas impiden a algunos consumidores realizar estas compras, ya sea por legislaciones gubernamentales o permisos.

Si bien Costco ha logrado poseer una reputación y prestigio por sus productos en más de 45 estados en USA, debemos señalar que es el gobierno de cada país el que puede poner restricciones de compra y venta a todas las minoristas dentro de sus fronteras.

Dichas prohibiciones varían dependiendo el estado y la hora. Por tanto, y pese a que la mayoría de minoristas como Costco se dedican al comercio de cerveza, vino o demás licores durante fechas festivas, debes tener en cuenta que existen algunas ciudades en las que está totalmente prohibida la venta de este tipo de bebidas.

¿CUÁLES SON LOS ESTADOS DE USA EN DÓNDE NO SE PUEDE VENDER BEBIDAS ALCOHOLICAS?

Costco es ya una minorista conocida dentro de territorio estadounidense. Sus productos logran ser vendidos tanto en físico como en virtual, y mucho más en el rubro de bebidas alcohólicas debido a la amplia variedad que ofrece: tragos como Blanton`s Single Barrel Bourbon o el legendario whisky japonés Toki Suntory.

La venta de alcohol en este minorista ha crecido de manera constante en la última década. En 2010, las ventas fueron de US$2.3 mil millones, y para 2020, se duplicaron, superando los US$5 mil millones. Este crecimiento demuestra la alta valoración que los clientes de Costco tienen por la amplia gama de productos alcohólicos que ofrece.

Eso sí, pese a que la venta de bebidas de este tipo a nivel nacional es muy buena, la verdad es que no todos los consumidores pueden conseguir alcohol en cualquier estado. Existen restricciones que aplican desde hace un tiempo a gran parte de minoristas, siendo Costco una de ellas.

Costco puede vender bebidas que contengan alcohol, salvo en dos estados en específico (Foto: Karen Bleier / AFP)

Por ejemplo, en Utah y Kansas, la minorista solamente puede vender cerveza con un porcentaje menor al 6% de alcohol por volumen. Sin embargo, otros estados van más allá en esta prohibición.

De acuerdo a Chowhound, son Pensilvania y Maryland los dos únicos estados en donde Costco no puede vender ninguna bebida que contenga alcohol. Esta medida ha hecho que miles de residentes de ambas ciudades tengan que limitarse a viajar a otros estados por este tipo de bebidas o, en el peor de los casos, dejar de beber este tipo de tragos.

¿POR QUÉ PENSILVANIA Y MARYLAND NO VENDEN ALCOHOL?

En caso no lo sepas, Pensilvania es conocido como un estado de Control de Bebidas Alcohólicas. Tras abolirse la prohibición de venta de alcohol en 1933, todos los estados se separaron entre los abiertos y los que aún están controlados. Por haber entrado a este último grupo, el estado del noreste posee un reglamento legislativo basado en la completa restricción de este tipo de comercios.

En los estados abiertos, las empresas privadas pueden vender alcohol siguiendo las normativas estatales, mientras que, en los estados de control, la regulación y distribución de bebidas alcohólicas están a cargo del gobierno local.

Hasta 2017, Pensilvania permitía la venta de licor y vino exclusivamente en tiendas estatales, y la distribución de cerveza estaba restringida a ciertos distribuidores en cantidades controladas.

Pensilvania y Maryland tienen prohibida la venta de bebidas alcohólicas (Foto: Mashed / YouTube)

A partir de ese momento, las leyes se ajustaron. Actualmente, aunque el licor sigue siendo gestionado por el estado, los supermercados pueden vender cerveza y vino con una licencia estatal, que Costco no ha podido obtener hasta ahora.

A diferencia de otros, Maryland no se define como un estado de control, aunque condados como Montgomery han decidido autorizar la venta en tiendas operadas por el gobierno.

No obstante, la normativa estatal de 1978 aún en vigor establece que las cadenas de supermercados no están autorizadas a vender alcohol, exceptuando las 20 tiendas que la ley ha permitido. Lastimosamente, Costco no integra este selecto grupo.