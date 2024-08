¡Presta atención a los beneficios! En pleno 2024, el gobierno de Arizona sigue distribuyendo cheques de reembolso familiar gracias a sus más recientes legislaturas. Este monto significativo, que puede llegar hasta los US$1,500, será entregado a los residentes que cumplan con los requisitos y no tengan problemas con otros trámites gubernamentales en 2024. ¿Eres uno de los beneficiarios y no sabes cuánto te tocará? No te preocupes, en Gestión te proporcionamos toda la información que necesitas.

Tras los acuerdos bipartidistas efectuados en 2023, el gobierno de Arizona logró aprobar el cheque de reembolso familiar para los residentes del Estado Apache que asciende hasta los US$1,500.

El pago del reembolso de Arizona se dividirá por criterios y grupos (Foto: Pexels)

No obstante, debes tener en claro que no todas las personas recibirán este importante beneficio. Por lo general, se necesita cumplir un cierto número de criterios para poder validar tu estado de acreedor y recibir el monto.

CHEQUE DE REEMBOLSO EN ARIZONA: ¿QUIÉNES RECIBIRÁN EL ESTÍMULO?

Como te mencioné líneas arriba, no todos los residentes de Arizona cobrarán dicho monto a nivel federal. Ten en cuenta que, para poder ser parte de este plan social, deberás ser parte de grupos como:

Personas que hayan presentado una declaración de impuestos sobre la renta personal

Ser residente de Arizona durante un año completo en el año fiscal 2021

Reclamar como mínimo un crédito fiscal por dependiente en esa declaración de impuestos

Ten en cuenta que el reembolso podrá ser reclamado para todos los que presentaron una declaración de impuestos como contribuyentes únicos en una declaración personal

También los casados que hayan declarado sus documentos tributarios por separado y para las cabezas de familia

Otro requisito importante es que los individuos deben haber tenido al menos US$1 en obligaciones fiscales sobre la renta personal en Arizona en alguno de los siguientes años fiscales: 2019, 2020 o 2021.

Cabe mencionar que el reembolso económico también beneficiará a quienes presentan su declaración de impuestos de manera conjunta, por lo que te sugiero seguir revisando los montos para lo que te tocará.

¿CUÁNTO RECIBIRÁN POR CONCEPTO DE REEMBOLSO DE IMPUESTOS?

Los montos del beneficio pueden variar, ya que dependerá de varios factores:

Dependientes menores de 17 años: Reembolso de hasta US$250

Reembolso de hasta US$250 Dependientes mayores de 17 años: Reembolso de hasta US$100

Reembolso de hasta US$100 Límite de dependientes: Solo se pueden reclamar hasta tres dependientes por declaración de impuestos.

Los pagos del reembolso de Arizona dependerán de los criterios en específico que cumplan los beneficiarios (Foto: Pexels)

Contribuyentes solteros: Reembolso máximo de US$750

Reembolso máximo de US$750 Cabezas de familia: Reembolso máximo de US$750

Reembolso máximo de US$750 Parejas casadas que presentan declaraciones por separado: Reembolso máximo de US$750

Reembolso máximo de US$750 Parejas casadas que presentan una declaración conjunta: Reembolso máximo de US$1,500

Las familias recibirán reembolsos basados en varios aspectos, como la manera en que presentaron su declaración de impuestos, el total de dependientes que tienen y los adeudos reflejados en su declaración de impuestos.

