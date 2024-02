A medida que se acercan los apreciados premios BAFTA, crece la expectación entre las celebridades y los aficionados al cine por una velada llena de elegancia y emoción. Con las nominaciones reveladas, “Oppenheimer” de Christopher Nolan emerge como uno de los principales contendientes. La ceremonia, que tendrá lugar el domingo 18 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, será presentada por la estrella de Doctor Who, David Tennant, y actuará Hannah Waddingham de Ted Lasso.

Este año, el drama aclamado por la crítica “Oppenheimer” lidera las nominaciones con 13 nominaciones, incluyendo Mejor Director, Mejor Película y nominaciones de actuación para sus estrellas Cillian Murphy, Emily Blunt y Robert Downey Jr. Le sigue con 11 nominaciones “Poor Things”, de Yorgos Lanthimos, protagonizada por Emma Stone, que ha sido reconocida en la categoría de Mejor Actriz Protagónica.

Mientras tanto, la épica histórica “Killers of the Flower Moon” y el drama sobre el Holocausto “The Zone of Interest” le siguen con nueve nominaciones cada uno. Otros contendientes destacados incluyen el drama judicial francés “Anatomy of a Fall”, “The Holdovers”, protagonizada por Paul Giamatti, y la película biográfica de Leonard Bernstein “Maestro”, con siete nominaciones cada una.

Los premios, oficialmente titulados EE Bafta Film Awards, son el equivalente británico de los Premios de la Academia de Hollywood y serán seguidos de cerca en busca de pistas sobre quién podría ganar los Oscar el 10 de marzo. Si eres cinéfilo y quieres sintonizar la transmisión en vivo, sigue leyendo para saber dónde y a qué hora se emitirá la transmisión en directo desde Londres.

¿A qué hora se celebran los premios BAFTA 2024?

La ceremonia del domingo comenzará a las 7:00 p.m. (hora de Londres). Consulta los horarios para ver los premios BAFTA 2024 en los 50 estados de los Estados Unidos:

Horarios Ciudades de Estados Unidos 2:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 1:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 12:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 11:00 a.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Horarios para ver los premios BAFTA 2024 en Latinoamérica

México: 13:00 horas

Perú: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Chile: 16:00 horas

¿Dónde ver los BAFTA 2024 en vivo?

Los premios cinematográficos estarán disponibles para verlos en BBC One. También estará disponible para transmitir en iPlayer y BritBox.

Para aquellos fuera del Reino Unido, pueden consultar el sitio web de los BAFTA para encontrar emisoras alternativas. Pero no olvides consultar tu listado local, ya que los tiempos de transmisión pueden variar.

En México o Latinoamérica, aún no se ha confirmado si un canal lo transmitirá; sin embargo, no será un problema, pues toda la gala y la alfombra roja se podrá seguir EN VIO y EN DIRECTO desde el canal de YouTube oficial.

Lista completa de nominados a los premios Bafta 2024

Esta es la lista completa de nominados a los Premios Bafta 2024 por categoría.

Mejor película

Anatomía de una caída

Los que se quedan

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Película británica destacada

Desconocidos

How to Have Sex

Napoleón

El Viejo Roble

Pobres criaturas

Amor en Rye Lane

Saltburn

Scrapper

Wonka

La zona de interés

Debut destacado de un guionista, director o productor británico

Blue Bag Life

Bobi Wine: The People’s President

Earth Mama

How to Have Sex

Is There Anybody Out There?

Película no inglesa

20 días en Mariupol

Anatomía de una caída

Vidas pasadas

La sociedad de la nieve

La zona de interés

Documental

20 días en Mariupol

American Symphony

Beyond Utopia

La vida de Michael J. Fox

Wham!

Película de animación

El chico y la garza

Chicken Run: Amanecer de los nuggets

Elemental

Spider-Man: Cruzando el multiverso

Mejor director

Justine Triet, Anatomía de una caída

Andrew Haigh, Desconocidos

Alexander Payne, Los que se quedan

Bradley Cooper, Maestro

Christopher Nolan, Oppenheimer

Jonathan Glazer, La zona de interés

Guión original

Anatomía de una caída

Barbie

Los que se quedan

Maestro

Vidas pasadas

Guión adaptado

Desconocidos

American Fiction

Oppenheimer

Pobres criaturas

La zona de interés

Actriz principal

Carey Mulligan, Maestro

Emma Stone, Pobres criaturas

Fantasia Barrino, El color púrpura

Margot Robbie, Barbie

Sandra Hüller, Anatomía de una caída

Vivian Oparah, Amor en Rye Lane

Actor principal

Barry Keoghan, Saltburn

Bradley Cooper, Maestro

Cillian Murphy, Oppenheimer

Colman Domingo, Rustin

Paul Giamatti, Los que se quedan

Teo Yoo, Vidas pasadas

Actriz de reparto

Claire Foy, Desconocidos

Danielle Brooks, El color púrpura

Da’Vine Joy Randolph, Los que se quedan

Emily Blunt, Oppenheimer

Rosamund Pike, Saltburn

Sandra Hüller, La zona de interés

Actor de reparto

Dominic Sessa, Los que se quedan

Jacob Elordi, Saltburn

Paul Mescal, Desconocidos

Robert De Niro, Los asesinos de la luna

Robert Downey Jr, Oppenheimer

Ryan Gosling, Barbie

Casting

Desconocidos

Anatomía de una caída

Los que se quedan

How to Have Sex

Los asesinos de la luna

Fotografía

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Pobres criaturas

Saltburn

La zona de interés

Diseño de vestuario

Barbie

Los asesinos de la luna

Napoleón

Oppenheimer

Pobres criaturas

Edición

Anatomía de una caída

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

La zona de interés

Maquillaje y peluquería

Los asesinos de la luna

Maestro

Oppenheimer

Napoleón

Pobres criaturas

Banda sonora original

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

Saltburn

Spider-Man: Cruzando el multiverso

Diseño de producción

Barbie

Los asesinos de la luna

Oppenheimer

Pobres criaturas

La zona de interés

Efectos visuales especiales

The Creator

Guardianes de la Galaxia Vol 3

Misión: Imposible - Sentencia mortal. Parte Uno

Napoleón

Pobres criaturas

Sonido

Ferrari

Maestro

Ferrari

Maestro

Misión: Imposible - Sentencia mortal. Parte Uno

Oppenheimer

La zona de interés

Cortometrajes británicos de animación

Crab Day

Visible Mending

Wild Summon

Cortometraje británico

Festival of Slaps

Gorka

Jellyfish and Lobster

Such A Lovely Day

Yellow