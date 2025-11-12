Prepárate, por que el Buen Fin 2025 llegará muy pronto y te dará la posibilidad de conseguir grandes descuentos en las distintas tiendas virtuales mexicanas. Sin embargo, Amazon será la plataforma que genera expectativa por las rebajas que ofrecerá. Si estás interesado en conocer la fecha exacta en la que iniciará este evento comercial, presta atención información crucial que te lo revelaré.

Debo mencionarte que este evento comercial es el más esperado del año por los mexicanos, ya que les permitirá comprar diversos productos o artefactos que deseaban, pero esta vez a un menor precio.

En esta edición, Amazon México seguirá formando parte de la lista de tiendas participantes y promete acaparar a una gran lista de clientes con sus elevados descuentos ofrecidos por pequeñas y medianas empresas.

Este evento comercial mexicano promete ofrecer los mejores descuentos y ofertas. (Crédito: elbuenfin.profeco.gob.mx)

¿Qué ofertas y promociones tendrá Amazon en El Buen Fin 2025?

Si estás interesado en realizar compras en esta plataforma durante este evento comercial, ten en cuenta los siguientes descuentos que podrías aprovechar:

Hasta un 55% de descuento en dispositivos Amazon.

Hasta un 50% de descuento en Amazon Basics para mascota.

Podrás pagar en meses sin intereses.

Más descuentos en miles de productos (videojuegos, prendas de vestir, artefactos electrónicos, etc.)

Debes saber que, antes del inicio del Buen Fin 2025, Amazon México ya está ofreciendo ofertas. Para acceder a ellas, debes visitar su sitio oficial o descargar la app ‘Buen Fin’.

Una de las plataformas que ofrecerá grandes descuentos y ofertas es Amazon México. (Foto: AFP)

¿Cuándo empieza el Buen Fin 2025 en México?

Te comentaré que la edición número 15 del Buen Fin 2025 tendrá más días de duración y así permitir a los mexicanos que tengan el tiempo de decidir y elegir distintas promociones. En esta ocasión, el evento comercial se realizará desde el jueves 13 hasta el 17 de noviembre.

Sigue estas recomendaciones para el Buen Fin 2025