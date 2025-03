América del Norte se prepara para un espectáculo celestial: el primer eclipse lunar total desde noviembre de 2022. Este fenómeno, conocido como “luna de sangre” por el tono rojizo que adquiere la Luna durante la totalidad, será el único eclipse lunar total visible en la región durante el 2025. Los observadores del cielo podrán disfrutar de este evento astronómico único, marcando un hito en la observación lunar del año.

El eclipse lunar será visible para los entusiastas de la astronomía en todo Estados Unidos, marcando el primer evento de este tipo en aproximadamente dos años. El fenómeno comenzará en la noche del jueves 13 de marzo o en la madrugada del viernes 14, dependiendo de la ubicación geográfica, cuando la Luna entre en la sombra de la Tierra y adquiera su característico color rojizo. Este evento ofrece una oportunidad excepcional para capturar imágenes y disfrutar de la belleza del cielo nocturno. Aquí te diremos cuánto durará y cómo verlo en vivo tanto en el firmamento estadounidense como online.

Horarios (EDT) del eclipse total de Luna de marzo. | Crédito: Estudio de Visualización Científica de la NASA

¿A qué hora ver el eclipse lunar total en Estados Unidos?

El eclipse lunar total se producirá durante la noche del jueves 13 de marzo y la madrugada del viernes 14 de marzo de 2025. Según la NASA, este fenómeno será visible en Estados Unidos y otras zonas horarias donde sea de noche. La totalidad del eclipse lunar, el momento en que la Luna se tiñe de rojo, comenzará aproximadamente a las 2:26 a.m. ET y finalizará alrededor de las 3:31 a.m. ET.

El eclipse lunar total abarcará un periodo extenso, desde las 11:57 p.m. ET del 13 de marzo hasta las 6:00 a.m. ET del 14 de marzo. Los observadores tendrán la oportunidad de presenciar el evento astronómico imperdible en sus diversas fases, desde el inicio del eclipse penumbral hasta la culminación de la totalidad.

La visibilidad del eclipse ofrece una excelente oportunidad para la observación astronómica, ideal para aficionados y profesionales, y variará según la ubicación geográfica. Para aquellos en la costa este de Estados Unidos, la totalidad ocurrirá en las primeras horas de la madrugada.

¿Cuánto tiempo dura el eclipse lunar total?

El viernes 14 de marzo, los aficionados a la astronomía podrán presenciar un eclipse lunar total, un evento donde la Luna se sumerge completamente en la umbra, la sombra más oscura de la Tierra. El punto máximo del eclipse, cuando la Luna estará totalmente oscurecida, ocurrirá a las 2:59 a.m. EDT (6:59 GMT). La fase de totalidad, donde la Luna estará completamente dentro de la sombra terrestre, durará aproximadamente 65 minutos, ofreciendo un espectáculo celestial.

Para facilitar la observación, aquí están los horarios clave del eclipse en diferentes zonas horarias de Estados Unidos:

En la zona horaria del Este (ET) , la totalidad se extenderá desde las 2:26 a.m. hasta las 3:31 a.m. del 14 de marzo .

, la totalidad se extenderá . En la zona Central (CT) , el evento ocurrirá entre la 1:26 a.m. y las 2:31 a.m. del mismo día .

, el evento ocurrirá . En la zona Montañosa (MT) , la totalidad será visible entre las 12:26 a.m. y la 1:31 a.m. del 14 de marzo .

, la totalidad será visible . En la costa del Pacífico (PT) , el eclipse comenzará el 13 de marzo a las 11:26 p.m. y culminará el 14 de marzo a las 12:31 a.m.

, el eclipse En Alaska (AKDT) , los observadores podrán disfrutarlo desde las 10:26 p.m. hasta las 11:31 p.m. del 13 de marzo .

, los observadores podrán disfrutarlo . Finalmente, en Hawái (HST), el eclipse será visible desde las 8:26 p.m. hasta las 9:31 p.m. del 13 de marzo.

El eclipse lunar total coincide con la luna llena y será visible desde la mayor parte del continente americano. Será visto de forma parcial en el oeste de Europa y África. (Foto: win247/istock)

¿Dónde ver eclipse lunar total en vivo en Estados Unidos?

El eclipse lunar total ofrecerá un espectáculo astronómico de aproximadamente seis horas. Para una experiencia óptima, los observadores pueden disfrutar del fenómeno desde áreas con iluminación urbana. Sin embargo, se recomienda buscar ubicaciones con con cielos despejados y poca contaminación lumínica para apreciar plenamente el característico tono rojizo de la Luna, conocido como “Luna de Sangre”. La claridad del cielo y la ausencia de nubes también jugarán un papel crucial en la visibilidad del eclipse.

Para maximizar la experiencia de observación, se sugiere a los entusiastas de la astronomía utilizar binoculares o telescopios, aunque el eclipse es visible a simple vista. Otra recomendación es consultar mapas de contaminación lumínica y elegir un lugar elevado y despejado puede mejorar significativamente la visión. Además, informarse sobre los horarios específicos del eclipse en su zona horaria garantizará no perderse ninguna fase del evento. La paciencia será clave, ya que el eclipse se desarrolla gradualmente, permitiendo disfrutar de cada etapa del fenómeno astronómico.

¿Cómo ver eclipse lunar total en vivo en Estados Unidos?

La buena noticia para quienes esperen captar el fenómeno lunar es que será visible en todo Estados Unidos y en la mayor parte del hemisferio occidental, según la NASA. Pero si las condiciones climáticas no son favorables o prefieres hacerlo desde la comodidad de tu hogar, puedes seguir la transmisión en vivo del eclipse a través de NASA TV, que ofrecerá en su sitio web oficial la transmisión y cobertura completa del evento con comentarios de expertos. Space.com también hará lo propio durante la ocurrencia del eclipse lunar total.

¡Atención, amantes de la astronomía! Este mes, la mayoría de aquellos situados en el hemisferio occidental podrán observar un eclipse lunar total que se dará en la madrugada del viernes 14 de marzo (o la noche del jueves 13, según la zona horaria). Aquí te decimos los horarios por país y dónde ver este espectáculo celestial online.| Crédito: GEC