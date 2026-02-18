A las 11:00 horas de este miércoles, la alerta sísmica volverá a recordar a los habitantes de la CDMX y el Edomex que viven sobre una de las regiones más expuestas a los movimientos telúricos en México, pero esta vez lo hará en un entorno controlado y perfectamente anunciado. El Primer Simulacro Nacional 2026 no solo activará más de diez mil altavoces y el sistema de mensajería en celulares para recrear un sismo de gran magnitud, también obligará a empresas, escuelas y familias a poner en práctica protocolos que, en un escenario real, pueden marcar la diferencia entre el caos y una evacuación ordenada. En medio de la jornada laboral y escolar, la forma en que reaccionen brigadas, autoridades y ciudadanos será una radiografía precisa del estado actual de la preparación sísmica en el Valle de México.

¿A qué hora sonará la alerta sísmica en CDMX y EDOMEX?

Si vives, trabajas o estudias en la Zona Metropolitana del Valle de México, marca en tu agenda las 11:00 horas del miércoles 18 de febrero. Ese será el momento exacto en que comenzará el Primer Simulacro Nacional 2026 y se activará la alerta sísmica en CDMX y en diversos puntos del Estado de México. Es posible que el sonido lo escuches tanto en la calle, a través de los altavoces del C5, como en tu edificio, escuela u oficina. Si tienes un celular compatible, también recibirás la notificación de alerta al mismo tiempo.

Checklist rápido para ese día:

Estar atento a las 10:55 h para recibir indicaciones internas en tu edificio.

Identificar con anticipación la ruta de salida más segura.

Evitar bromas o desinformación durante el simulacro.

Participar, aunque estés en casa, como si fuera un sismo real.

¿En qué municipios de CDMX y EDOMEX sonará la alerta sísmica?

La cobertura del simulacro del 18 de febrero incluye las 16 alcaldías de la Ciudad de México, donde la red de altavoces del C5 ya es ampliamente reconocida. En el Estado de México, la alerta se escuchará en municipios que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México y que están enlazados al sistema de alerta sísmica. Esto abarca zonas urbanas con alta concentración de población, centros laborales, comerciales y de servicios estratégicos.

Puntos a considerar:

Si tu municipio suele escuchar la alerta en sismos reales, también participará en el simulacro.

Algunos conjuntos habitacionales y edificios privados tienen sistemas internos que replican el sonido.

En caso de que un altavoz no funcione, puedes reportarlo a las autoridades de CDMX o Edomex.

¿Qué mensaje llegará a los teléfono celulares durante el Simulacro Nacional?

Además del sonido en altavoces, el simulacro servirá para probar ajustes en el sistema de alerta por telefonía celular. El texto que llegará a la pantalla será más corto y directo; la propuesta de las autoridades es que únicamente diga “¡Alerta, sismo!”, acompañado del tono característico. También se está trabajando en reducir ligeramente el volumen de la notificación, ya que usuarios habían reportado que el nivel actual resulta excesivo. Al tratarse de un simulacro, el mensaje irá correctamente identificado para evitar confusiones.

¿De cuánto será el sismo del Simulacro Nacional, según el SSN?

Para este ejercicio, la hipótesis considera un sismo de magnitud 7.2, con epicentro cercano a Pinotepa Nacional, en Oaxaca. Este tipo de escenario permite evaluar cómo se comportarían las estructuras de la CDMX y Edomex ante un movimiento fuerte originado en la costa del Pacífico mexicano. La intención no es generar alarma, sino recordar que el país se ubica en una zona altamente sísmica y que un evento similar podría suceder en cualquier momento. El simulacro no predice un sismo, solo simula sus efectos para que la población se prepare mejor.

Tabla resumen de la hipótesis:

Elemento Detalle simulado Magnitud 7.2 en la escala de magnitud de momento. Epicentro Zona de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Efecto en CDMX Movimiento fuerte, con énfasis en zonas lacustres. Propósito Ensayar evacuación, comunicación y respuesta.

¿Qué otros simulacros habrá en 2026? Fechas y horas exactas

El ejercicio del 18 de febrero es solo el primero del año. La Coordinación Nacional de Protección Civil ya adelantó que habrá un simulacro nacional el 6 de mayo a las 11:00 horas, con participación de entidades de todo el país. Además, se contempla un tercer simulacro de alcance nacional en la segunda mitad de 2026, probablemente hacia septiembre, cuando se acostumbra realizar ejercicios por el aniversario de sismos históricos. Estos ejercicios buscan que la prevención forme parte de la rutina ciudadana.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

El simulacro del 18 de febrero es una buena oportunidad para repasar protocolos en casa, escuela y trabajo. Antes del evento, revisa que no haya objetos pesados sueltos, prepara tu mochila de emergencia y habla con tu familia sobre qué hará cada persona. Durante el sonido de la alerta, mantén la calma, aléjate de ventanas y realiza el protocolo de protección; cuando termine el movimiento simulado, evacúa por las rutas establecidas. Después, verifica posibles daños, mantente atento a información oficial y participa en la evaluación interna del simulacro.

Lista rápida de acciones:

Antes: revisar casa/oficina, acordar punto de reunión, preparar mochila.

Durante: protegerte en zonas seguras y seguir instrucciones de brigadistas.

Después: revisar daños, reportar fugas y comentar qué puede mejorarse en el siguiente simulacro.

¿Qué debe incluir la mochila de emergencia?

La mochila de emergencia debe estar en un lugar accesible y toda la familia debe saber dónde se guarda. Lo básico incluye agua, alimentos enlatados o empaquetados, abrelatas manual, linterna, radio portátil, pilas, silbato, botiquín y documentos importantes en copia. Es útil agregar cargador portátil, llaves de repuesto, dinero en efectivo, lista de teléfonos de emergencia, medicinas de uso cotidiano y artículos de higiene. Piensa en esta mochila como un respaldo mínimo para uno o dos días, por si un sismo fuerte dañara el lugar donde vives.

TL;DR del simulacro para la gente de CDMX y Edomex

La alerta sonará este miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas en CDMX y municipios del Edomex.

Escucharás la alarma en altavoces del C5 y como notificación en tu celular compatible.

El escenario simulado: sismo magnitud 7.2 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Ten listas tus rutas de evacuación, punto de reunión y mochila de emergencia.

En el año habrá por lo menos otros dos simulacros nacionales para reforzar la cultura de prevención.

FAQ – Preguntas frecuentes del Primer Simulacro Nacional 2026

¿La alerta del 18 de febrero será nacional?

El foco principal está en CDMX y Edomex, pero el ejercicio forma parte del calendario nacional de simulacros.

¿Sonará en todos los altavoces?

Se busca que suenen la mayoría de los 13,900 altavoces; los que no funcionen serán reportados para mantenimiento.

¿Qué pasa si estoy manejando cuando suene la alerta?

Se recomienda orillarse en un lugar seguro, evitar frenar de golpe y no estacionarse bajo puentes o estructuras pesadas.

¿Cómo sé si mi celular es compatible con la alerta?

Depende del sistema operativo, operador y si tu teléfono está configurado para recibir mensajes de emergencia.

¿Es obligatorio participar en el simulacro?

No es obligatorio por ley, pero sí altamente recomendado para practicar qué hacer ante un sismo verdadero.