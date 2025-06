Ante la ineficacia de las fuerzas del orden ante la creciente ola de inseguridad y de extorsiones que ha dejado varios fallecidos en el sector de transporte, diversos gremios de Lima y Callao han decido acatar el paro nacional convocado para este miércoles 18 de junio.

Con el respaldo de la Confederación Nacional de Transportistas del Perú (CNTP), la Asociación Nacional de Transportistas (ANTRA) y la Asociación de Transportistas de Carga Pesada, entre otros, la medida se realizará como protesta al aumento desenfrenado de la delincuencia y el sicariato al cual se ven expuestos en el día a día y donde el Gobierno todavía no ha ofrecido una respuesta formal a sus reclamos.

El objetivo principal es hacer visibilizar la urgencia de implementar un plan de seguridad integral.

“Estamos saliendo en defensa de la ciudad de Lima, donde la criminalidad y las muertes por extorsión se han desbordado”, indicó Javier Corrales, presidente del Frente Nacional de Transportistas y Conductores del Perú.

Por esta razón, se pide a los ciudadanos tomar las debidas precauciones al momento que vayan a dirigirse a su centro de labores.

¿A qué hora inicia el paro nacional de transportistas de Lima y Callao?

De acuerdo a los gremios que participarán en la marcha, el paro nacional de transportistas empezará a las 00:00 horas del miércoles 18 de junio. Las manifestaciones se realizarán en diferentes puntos de la capital y se prevé que el tiempo de duración se extienda hasta las 23:59 del mismo día. No obstante, no se descarta que la paralización podría extenderse a más días si en caso no se atienden sus reclamos.

Miles de ciudadanos de Lima y Callao deberán tomar sus precauciones para dirigirse a sus centros de labores durante el paro nacional del 18 de junio (Foto: Joel Alonzo @photo.gec)

¿Cuáles son los puntos de concentración?

En Lima, los manifestantes se reunirán en diversos puntos como el óvalo Santa Anita, el puente de Los Ángeles en San Juan de Lurigancho y la plaza Bolognesi en el Cercado de Lima.

Por otro lado, las concentraciones en el Callao se darán en el óvalo La Perla.

¿Habrá clases en el día del paro nacional?

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) y la Universidad de Lima han confirmado que realizarán sus clases de forma virtual como medida de precaución al paro nacional.