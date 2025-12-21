La Navidad 2025 es el momento ideal para hacer una pausa, agradecer lo compartido y fortalecer los vínculos que construimos a lo largo del año. Ya sea con socios estratégicos o con colegas del día a día, una frase bien elegida puede transmitir reconocimiento, cercanía y buenos deseos sin perder el tono profesional. Por eso, en este artículo reunimos 90 frases cortas y originales para felicitar esta Navidad, pensadas para inspirarte y ayudarte a cerrar el año con palabras que dejen huella.

Frases de Navidad cortas para felicitar

Que la Navidad llene tu hogar de paz y tu corazón de alegría.

Feliz Navidad, que nunca falten el amor y la esperanza.

Que esta Navidad renueve tus sueños y tu fe.

Te deseo una Navidad llena de luz y momentos felices.

Que el espíritu navideño te acompañe hoy y siempre.

Feliz Navidad, que cada abrazo sea un regalo.

Que la paz y el amor reinen en tu hogar esta Navidad.

Una Navidad para agradecer, amar y compartir.

Que la magia de la Navidad ilumine tu camino.

Feliz Navidad, que la alegría se quede todo el año.

Que esta Navidad traiga salud, unión y esperanza.

Una Navidad para creer, sonreír y empezar de nuevo.

Que el amor sea el mejor regalo esta Navidad.

Feliz Navidad, que la felicidad toque a tu puerta.

Que cada estrella te recuerde lo bonito de compartir.

Navidad es tiempo de paz, fe y buenos deseos.

Que esta Navidad abrace tus sueños más sinceros.

Feliz Navidad, que el corazón se llene de gratitud.

Frases de Navidad originales para felicitar

Que esta Navidad te regale calma en el alma y sonrisas que duren todo el año.

Navidad no es una fecha, es el abrazo que se queda en el corazón.

Que la luz de la Navidad encuentre siempre tu camino, incluso en los días grises.

Esta Navidad, que lo sencillo se vuelva lo más valioso.

Que cada deseo navideño nazca del amor y vuelva multiplicado.

Navidad es compartir sin prisa y agradecer lo que ya tenemos.

Que esta Navidad te sorprenda con paz, fe y nuevos comienzos.

Que el mejor regalo sea despertar con esperanza cada mañana.

Navidad es cuando el corazón decide creer un poco más.

Que esta noche buena deje huellas bonitas en tu memoria.

Esta Navidad, regala tiempo, sonrisas y palabras sinceras.

Que el silencio de la Navidad también te hable de amor.

Navidad es volver a lo esencial sin olvidar soñar.

Que la magia no esté en los regalos, sino en quienes los comparten contigo.

Esta Navidad, que tu hogar se llene de historias para recordar.

Que cada luz encendida te recuerde todo lo bueno que viene.

Navidad es cuando la esperanza se sienta a la mesa.

Que esta Navidad te encuentre agradecido y con el corazón en paz.

Frases de Navidad divertidas para colegas

Feliz Navidad: que el jefe esté de buen humor y el café nunca falte.

Que esta Navidad traiga descanso… y menos correos urgentes.

Brindemos por una Navidad sin reuniones y con muchos feriados.

Que Santa nos traiga paciencia… sobre todo los lunes.

Feliz Navidad, que el Excel se cierre solo y sin errores.

Que el aguinaldo rinda más que nunca.

Navidad es creer en milagros… como salir temprano del trabajo.

Que el espíritu navideño nos libre del “lo vemos en otra reunión”.

Feliz Navidad: sobrevivimos otro año laboral.

Que esta Navidad tenga más panetón que pendientes.

Que el único “adjunto” sea el postre navideño.

Navidad sin estrés… al menos hasta enero.

Que Santa se apiade del grupo de WhatsApp del trabajo.

Feliz Navidad: lo logramos, otro año sin renunciar.

Que la Navidad nos traiga vacaciones y cero alarmas.

Brindemos por menos deadlines y más brindis.

Que esta Navidad el reloj avance más rápido en la oficina.

Feliz Navidad, equipo: el mejor regalo es sobrevivir juntos.

Frases de Navidad bonitas para socios

Que esta Navidad sea un momento para agradecer lo construido juntos.

Les deseamos una Navidad llena de paz, confianza y nuevos proyectos.

Que el espíritu navideño renueve nuestra alianza y visión compartida.

Gracias por ser parte de este camino. Feliz Navidad.

Que la Navidad nos encuentre unidos y con nuevos retos por delante.

Les deseamos unas fiestas llenas de armonía y buenos deseos.

Que esta Navidad sea el inicio de un año de grandes logros compartidos.

Agradecemos su confianza y colaboración durante todo el año.

Que estas fiestas fortalezcan los lazos que nos unen.

Les deseamos una Navidad próspera y un año lleno de oportunidades.

Que la Navidad traiga claridad, esperanza y crecimiento mutuo.

Gracias por sumar valor y compromiso a cada proyecto.

Que estas fiestas renueven la motivación para seguir avanzando juntos.

Les deseamos una Navidad llena de bienestar y gratitud.

Que el próximo año nos encuentre trabajando con la misma confianza.

Navidad es también reconocer el esfuerzo compartido. Gracias.

Que la paz y la cooperación marquen el cierre de este año.

Feliz Navidad, con el deseo de seguir construyendo juntos.

Frases de Navidad para clientes

Gracias por su confianza. Les deseamos una Navidad llena de paz y bienestar.

Que esta Navidad sea un momento para agradecer y mirar el futuro con esperanza.

Les deseamos unas fiestas llenas de alegría y buenos momentos.

Gracias por acompañarnos durante todo el año. Feliz Navidad.

Que la Navidad renueve los sueños y los buenos proyectos por venir.

Les deseamos una Navidad llena de armonía y un próspero Año Nuevo.

Agradecemos su preferencia y confianza. Felices fiestas.

Que estas fiestas estén llenas de unión, salud y gratitud.

Les deseamos una Navidad de descanso, paz y buenos deseos.

Gracias por ser parte de nuestra historia este año.

Que la Navidad traiga nuevas oportunidades y grandes comienzos.

Les deseamos unas fiestas llenas de calma y alegría.

Que esta Navidad esté llena de momentos valiosos junto a quienes más quieren.

Gracias por elegirnos. Les deseamos felices fiestas.

Que la paz y la esperanza acompañen su hogar esta Navidad.

Les deseamos una Navidad cálida y un año lleno de logros.

Agradecidos por su confianza, les deseamos una muy Feliz Navidad.

Que estas fiestas sean el inicio de un año lleno de buenas noticias.