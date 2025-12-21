La Navidad 2025 es el momento ideal para hacer una pausa, agradecer lo compartido y fortalecer los vínculos que construimos a lo largo del año. Ya sea con socios estratégicos o con colegas del día a día, una frase bien elegida puede transmitir reconocimiento, cercanía y buenos deseos sin perder el tono profesional. Por eso, en este artículo reunimos 90 frases cortas y originales para felicitar esta Navidad, pensadas para inspirarte y ayudarte a cerrar el año con palabras que dejen huella.
Frases de Navidad cortas para felicitar
- Que la Navidad llene tu hogar de paz y tu corazón de alegría.
- Feliz Navidad, que nunca falten el amor y la esperanza.
- Que esta Navidad renueve tus sueños y tu fe.
- Te deseo una Navidad llena de luz y momentos felices.
- Que el espíritu navideño te acompañe hoy y siempre.
- Feliz Navidad, que cada abrazo sea un regalo.
- Que la paz y el amor reinen en tu hogar esta Navidad.
- Una Navidad para agradecer, amar y compartir.
- Que la magia de la Navidad ilumine tu camino.
- Feliz Navidad, que la alegría se quede todo el año.
- Que esta Navidad traiga salud, unión y esperanza.
- Una Navidad para creer, sonreír y empezar de nuevo.
- Que el amor sea el mejor regalo esta Navidad.
- Feliz Navidad, que la felicidad toque a tu puerta.
- Que cada estrella te recuerde lo bonito de compartir.
- Navidad es tiempo de paz, fe y buenos deseos.
- Que esta Navidad abrace tus sueños más sinceros.
- Feliz Navidad, que el corazón se llene de gratitud.
Frases de Navidad originales para felicitar
- Que esta Navidad te regale calma en el alma y sonrisas que duren todo el año.
- Navidad no es una fecha, es el abrazo que se queda en el corazón.
- Que la luz de la Navidad encuentre siempre tu camino, incluso en los días grises.
- Esta Navidad, que lo sencillo se vuelva lo más valioso.
- Que cada deseo navideño nazca del amor y vuelva multiplicado.
- Navidad es compartir sin prisa y agradecer lo que ya tenemos.
- Que esta Navidad te sorprenda con paz, fe y nuevos comienzos.
- Que el mejor regalo sea despertar con esperanza cada mañana.
- Navidad es cuando el corazón decide creer un poco más.
- Que esta noche buena deje huellas bonitas en tu memoria.
- Esta Navidad, regala tiempo, sonrisas y palabras sinceras.
- Que el silencio de la Navidad también te hable de amor.
- Navidad es volver a lo esencial sin olvidar soñar.
- Que la magia no esté en los regalos, sino en quienes los comparten contigo.
- Esta Navidad, que tu hogar se llene de historias para recordar.
- Que cada luz encendida te recuerde todo lo bueno que viene.
- Navidad es cuando la esperanza se sienta a la mesa.
- Que esta Navidad te encuentre agradecido y con el corazón en paz.
Frases de Navidad divertidas para colegas
- Feliz Navidad: que el jefe esté de buen humor y el café nunca falte.
- Que esta Navidad traiga descanso… y menos correos urgentes.
- Brindemos por una Navidad sin reuniones y con muchos feriados.
- Que Santa nos traiga paciencia… sobre todo los lunes.
- Feliz Navidad, que el Excel se cierre solo y sin errores.
- Que el aguinaldo rinda más que nunca.
- Navidad es creer en milagros… como salir temprano del trabajo.
- Que el espíritu navideño nos libre del “lo vemos en otra reunión”.
- Feliz Navidad: sobrevivimos otro año laboral.
- Que esta Navidad tenga más panetón que pendientes.
- Que el único “adjunto” sea el postre navideño.
- Navidad sin estrés… al menos hasta enero.
- Que Santa se apiade del grupo de WhatsApp del trabajo.
- Feliz Navidad: lo logramos, otro año sin renunciar.
- Que la Navidad nos traiga vacaciones y cero alarmas.
- Brindemos por menos deadlines y más brindis.
- Que esta Navidad el reloj avance más rápido en la oficina.
- Feliz Navidad, equipo: el mejor regalo es sobrevivir juntos.
Frases de Navidad bonitas para socios
- Que esta Navidad sea un momento para agradecer lo construido juntos.
- Les deseamos una Navidad llena de paz, confianza y nuevos proyectos.
- Que el espíritu navideño renueve nuestra alianza y visión compartida.
- Gracias por ser parte de este camino. Feliz Navidad.
- Que la Navidad nos encuentre unidos y con nuevos retos por delante.
- Les deseamos unas fiestas llenas de armonía y buenos deseos.
- Que esta Navidad sea el inicio de un año de grandes logros compartidos.
- Agradecemos su confianza y colaboración durante todo el año.
- Que estas fiestas fortalezcan los lazos que nos unen.
- Les deseamos una Navidad próspera y un año lleno de oportunidades.
- Que la Navidad traiga claridad, esperanza y crecimiento mutuo.
- Gracias por sumar valor y compromiso a cada proyecto.
- Que estas fiestas renueven la motivación para seguir avanzando juntos.
- Les deseamos una Navidad llena de bienestar y gratitud.
- Que el próximo año nos encuentre trabajando con la misma confianza.
- Navidad es también reconocer el esfuerzo compartido. Gracias.
- Que la paz y la cooperación marquen el cierre de este año.
- Feliz Navidad, con el deseo de seguir construyendo juntos.
Frases de Navidad para clientes
- Gracias por su confianza. Les deseamos una Navidad llena de paz y bienestar.
- Que esta Navidad sea un momento para agradecer y mirar el futuro con esperanza.
- Les deseamos unas fiestas llenas de alegría y buenos momentos.
- Gracias por acompañarnos durante todo el año. Feliz Navidad.
- Que la Navidad renueve los sueños y los buenos proyectos por venir.
- Les deseamos una Navidad llena de armonía y un próspero Año Nuevo.
- Agradecemos su preferencia y confianza. Felices fiestas.
- Que estas fiestas estén llenas de unión, salud y gratitud.
- Les deseamos una Navidad de descanso, paz y buenos deseos.
- Gracias por ser parte de nuestra historia este año.
- Que la Navidad traiga nuevas oportunidades y grandes comienzos.
- Les deseamos unas fiestas llenas de calma y alegría.
- Que esta Navidad esté llena de momentos valiosos junto a quienes más quieren.
- Gracias por elegirnos. Les deseamos felices fiestas.
- Que la paz y la esperanza acompañen su hogar esta Navidad.
- Les deseamos una Navidad cálida y un año lleno de logros.
- Agradecidos por su confianza, les deseamos una muy Feliz Navidad.
- Que estas fiestas sean el inicio de un año lleno de buenas noticias.