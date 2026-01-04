El 6 de enero suele llegar justo cuando el año laboral empieza a tomar ritmo, y el Día de los Reyes Magos se convierte en una buena excusa para enviar un mensaje distinto en la oficina. La Epifanía no solo tiene un significado cultural y simbólico, también es una oportunidad para comenzar el año con palabras amables, deseos de éxito y gestos de cortesía que fortalecen el ambiente de trabajo. Por eso, si este Día de Reyes quieres ir más allá del típico saludo automático y compartir un mensaje profesional, cercano y respetuoso, aquí reuní 65 deseos de Epifanía pensados para enviar este 6 de enero y empezar el año laboral con buena energía y mejores relaciones.

Qué decir en el Día de Reyes en la oficina

En el Día de Reyes en la oficina no hace falta complicarse ni ser demasiado solemne. Lo ideal es optar por un mensaje sencillo, cercano y respetuoso, que encaje con el ambiente laboral. Puedes desear un buen inicio de año, reconocer el trabajo en equipo o expresar buenos deseos para los proyectos que vienen. Frases que hablen de colaboración, motivación y metas compartidas funcionan muy bien, ya sea en un correo, un chat interno o un saludo rápido en persona. Lo importante es que suene natural y amable, sin excesos, pero con un toque humano que recuerde que también es una fecha para compartir buenos deseos.

Deseos de Epifanía para el trabajo

Que esta Epifanía traiga claridad, paz y buenos resultados para todo el equipo.

Mis mejores deseos en este Día de Reyes, con éxito y armonía en el trabajo.

Que la Epifanía renueve la motivación y el compromiso en nuestra labor diaria.

Deseos de bienestar y colaboración en este Día de los Reyes Magos.

Que este 6 de enero marque un año productivo y positivo.

Feliz Epifanía, con metas claras y logros compartidos.

Que el espíritu de Epifanía inspire un excelente inicio de año laboral.

Mis mejores deseos para un año de trabajo con equilibrio y respeto.

Que la Epifanía traiga nuevas oportunidades profesionales.

Deseos de paz y buenos proyectos en este Día de Reyes.

Que este Día de Epifanía fortalezca el trabajo en equipo.

Estos mejores deseos de Epifanía para el Día de los Reyes Magos son ideales para empezar el año con buena energía laboral. | Crédito: Freepik/Composición Gestión Mix

Mensajes de Reyes para colegas

Feliz Día de Reyes, que este año venga con buenos proyectos y logros compartidos.

Mis mejores deseos en este Día de Reyes para todo el equipo.

Que la ilusión del Día de Reyes nos acompañe en este nuevo año laboral.

Feliz Día de Reyes, con éxito y buen trabajo en equipo.

Un saludo especial en este Día de Reyes para mis colegas.

Que este 6 de enero traiga motivación y buenos resultados.

Deseos de un año productivo y positivo en este Día de Reyes.

Feliz Día de Reyes, con armonía y colaboración.

Que los Reyes Magos nos inspiren a alcanzar nuevas metas.

Un cordial saludo en este Día de Reyes para todos.

Mis mejores deseos de Reyes para un excelente inicio de año laboral.

Inspírate con mejores deseos de Epifanía para el Día de los Reyes Magos y comparte mensajes cercanos y respetuosos. | Crédito: Freepik/Composición Gestión Mix

Saludos de Día de Reyes para tu jefe

Feliz Día de Reyes, le deseo un año lleno de éxitos y buenos proyectos.

Mis mejores deseos en este Día de Reyes, con salud y logros profesionales.

Que el Día de Reyes marque un inicio de año positivo y productivo.

Reciba un cordial saludo en este Día de Reyes.

Feliz Día de Reyes, con prosperidad y buenos resultados.

Mis mejores deseos de Reyes para un año laboral exitoso.

Que este 6 de enero traiga claridad y nuevas oportunidades.

Un saludo respetuoso en este Día de Reyes.

Feliz Día de Reyes, con bienestar y liderazgo renovado.

Que los Reyes Magos le traigan un excelente inicio de año.

Mis mejores deseos en este Día de Reyes para usted y su equipo.

Frases de Epifanía profesionales

Que la Epifanía inspire claridad y buenos comienzos en este nuevo año laboral.

La Epifanía nos invita a iniciar el año con propósito y compromiso.

Un mensaje de Epifanía para desear un camino laboral productivo.

Que este Día de Epifanía traiga enfoque y colaboración al trabajo diario.

La Epifanía marca un momento para renovar metas profesionales.

Que la luz de la Epifanía acompañe los proyectos de este año.

Un saludo de Epifanía para un inicio de año equilibrado y positivo.

La Epifanía nos recuerda la importancia del trabajo en equipo.

Que este 6 de enero sea un punto de partida para nuevos logros.

Epifanía es sinónimo de reflexión y buenos comienzos.

Un deseo profesional para este Día de Epifanía.

Deseos profesionales para el Día de los Reyes Magos

Que el Día de los Reyes Magos traiga claridad y buenos proyectos para este año.

Mis mejores deseos en este Día de Reyes, con éxito y trabajo en equipo.

Que los Reyes Magos inspiren un año laboral productivo y positivo.

Deseos de crecimiento y colaboración en este Día de los Reyes Magos.

Que este 6 de enero marque un inicio de año lleno de oportunidades.

Feliz Día de Reyes, con metas claras y buenos resultados.

Que los Reyes Magos acompañen un año de logros compartidos.

Mis mejores deseos profesionales en este Día de Reyes.

Que el Día de los Reyes Magos fortalezca el compromiso y la motivación.

Un saludo respetuoso en este Día de Reyes para un año exitoso.

Que los Reyes Magos traigan equilibrio y productividad al trabajo.