La Navidad es sinónimo de luces, regalos y momentos en familia… pero también de risas, memes y frases chistosas que se vuelven protagonistas en WhatsApp, Instagram y en cada reunión. En medio del panetón, el pavo y los brindis, siempre hay espacio para soltar una broma, compartir un estado gracioso o mandar un mensaje corto que arranque una sonrisa. Por eso, tener a la mano frases divertidas de Navidad se ha vuelto casi tan importante como tener listo el chocolate caliente.

Dentro de todo ese humor navideño, el Grinch se ha convertido en un personaje estrella: representa ese lado un poco gruñón, sarcástico y honesto que muchos sentimos cuando suenan villancicos desde noviembre o cuando el aguinaldo desaparece en segundos. Las frases del Grinch nos ayudan a reírnos de lo que estresa estas fechas: las compras, las preguntas incómodas de la familia y las deudas que llegan después de tanta fiesta. Reírse de eso también es parte del espíritu navideño.

En este recopilatorio encontrarás más de 200 frases de Navidad graciosas, divertidas, chistosas, cortas y bonitas para compartir, usar en estados, dedicar a tus amigos o simplemente reírte un rato. Además, incluimos varias secciones especiales con frases del Grinch para que puedas sacar tu lado más sarcástico sin perder el buen humor. Elige tus favoritas, compártelas y deja que esta Navidad venga cargada de carcajadas.

Frases divertidas tras gastar dinero en regalos por Navidad

1. Ojalá tus problemas duren lo mismo que tus propósitos de año nuevo. ¡Es broma! ¡Feliz Navidad!

2. En Navidad hay que ahorrar... yo te felicito a ti y tú te encargas de difundirlo entre el resto de mis contactos. ¡Feliz Navidad!

3. No te preocupes por las malas decisiones que has tomado durante el año… Tus amigos ya se encargarán de convertirlas en grandes historias. ¡Felices fiestas!

4. La Navidad es realmente mágica... Acabo de ver todo mi dinero desaparecer.

5. ¡Te deseo una blanca Navidad! (Y cuando te quedes sin blanco, abre una botella de tinto). ¡Felices fiestas!

Frases para evitar la dieta previo a la cena de la Nochebuena

6. Papá Noel te ha estado vigilando todo el año, así que no hace falta que te hagas el bueno a estas alturas. ¡Feliz Navidad!

7. Con estos precios de los carburantes, este año hasta el del turrón se está pensando si volver a casa por Navidad.

8. Querido Papá Noel: Este año quiero un cuerpo delgado y una billetera gorda, ¡en ese orden! ¡Trata de no confundirte como el año pasado!

9. 100% Navidad: 10% relájate, 25% come, 25% bebe, 10% no hagas dieta, 100% sonríe. ¡Felices fiestas!

10. Después de las fiestas, mis medidas son: noventa, sesenta ¡y revienta! ¡Feliz Navidad!

11. No sabía qué ponerme en Navidad, así que me puse gordo.

12. Urgente: si recibes estos días una cesta de Navidad con un jamón, ¡no la aceptes! ¡Es un virus! Devuélvelo inmediatamente y pon mi dirección que tengo el antivirus. ¡Es mi deber como amigo!

13. Si quieres un año de prosperidad, siembra trigo. Si quieres diez años de prosperidad, siembra árboles frutales. Si quieres una vida de prosperidad, siembra, amigos. Te deseo que siembres muchos amigos este año que viene. Feliz Navidad.

14. La Navidad me encoge la ropa.

15. ¡Manos arriba! Acabas de recibir un abrazo. ¡Feliz Navidad!

Mensajes graciosos para dedicar al amigo ‘codo’ o ahorrativo en Navidad

16. El mejor adorno de Navidad es una gran sonrisa y el mejor regalo dar amor a los demás.

17. Una copa: 6 €. Una buena cena navideña: 50 €. Un fin de semana increíble: 200 €. Recibir un mensaje de un amigo como yo: no tiene precio. ¡Feliz Navidad!

18. Si bebes no conduzcas, pero si no conduces, aprovecha que es Navidad.

19. Los amigos son como los radares de la Guardia Civil: aunque no los veas, siempre están ahí. ¡Feliz Navidad!

20. ¡Ho, ho, ho! No soy Papá Noel, ni vengo cargado de regalos. Pero si soy un mensaje que te manda alguien deseándote lo mejor junto a los que más quieres en esta noche tan especial. ¡Feliz Navidad!

21. Como hay que ahorrar hasta las palabras, os deseo: Feliz Navidad, feliz año, feliz día de Reyes y que estos os traigan muchos regalos… ah y feliz cumpleaños.

22. Le pido a Dios que esta Navidad y en el Nuevo Año os guíe, proteja y colme de bendiciones. Disfrutar en paz de la Navidad, os quiero.

Frases divertidas de Navidad para dedicar a Papá Noel

23. Aquí los del Belén. Les recordamos que los que “beben, y beben y vuelven a beber” son solo los peces en el río. ¡Feliz Navidad!

24. ¿Sabes por qué se llama Papá Noel? Porque los regalos los paga papá, no él. ¡Felices fiestas, grupo!

25. Querido Papá Noel: en esta Navidad quiero un cuerpo delgado y una billetera gorda. ¡En este orden! No te confundas como pasó con el año pasado, por favor.

26. Santa Claus te da dos palabras que te abrirán muchas puertas: TIRA y EMPUJA… ¡Feliz Navidad!

27. El mejor regalo que uno puede esperar para este año es pasar tiempo juntos.

28. Como en tiempos de crisis todos tenemos que ahorrar, aprovecho para decirte: feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Semana Santa y feliz cumpleaños.

30. Bienvenidos sean los villancicos, las guirnaldas, y los “mañana me pongo a dieta”. ¡Feliz Navidad!

Frases graciosas de amor y amistad para enviar en Navidad

31. En esta época tan especial, deseo que encuentres salud, amor y amistad. Y que lo que no encuentres puedas buscarlo por Google.

32. ¡Felices Fiestas! El regalo te lo debo porque la crisis no respeta ni estos festejos.

33. Se cambia de coche, de casa, de ropa, de pareja, de zapatos, de mes, de look, de trabajo, de año; pero nunca de amigos. ¡Feliz Navidad!

34. Ya se acerca la Navidad. Evita todas las cosas que engorden como espejos, básculas ó amigos sinceros.

35. ¡Brindemos por una amistad más larga que las luces de Navidad!

36. Los amigos son como los radares de la guardia civil, aunque no los veas siempre están ahí. ¡Feliz Navidad!

37. Esta temporada quería darte el regalo más especial y bello del mundo. Pero me he dado cuenta de que no hay suficiente papel para envolverme.

38. Si en Nochebuena un gordo llega a tu casa y te mete en un saco, no te espantes. Es que te pedí como regalo de Navidad.

39. ¿Te puedo hacer una foto? Es para enseñarle a Papá Noel lo que quiero que me traiga.

40. Un minuto de silencio por estos cuerpos hermosos que se echarán a perder esta Navidad.

41. En estas fechas quería mandarte algo gracioso, increíble, tierno, sexy, dulce y muy entretenido. Pero lo siento, yo no entro por la pantalla.

42. En el cielo están tristes porque han perdido un angelito. No te preocupes, no les diré dónde estás. ¡Feliz Navidad!

43. Navidad significa tener siempre una sonrisa para compartir, aunque se la tengas que dar a tus suegros y todos esos familiares que te caen tan mal.

Frases de Navidad relacionados a los gastos en regalos

44. ¿Sabes por qué se llama Papá Noel? Porque el que paga los regalos es Papá, no él.

45. La Navidad es una época en que los niños dicen a Santa lo que quieren y los adultos pagan por ello.

46. Así se avanza en la vida: Primero uno cree en Papá Noel, luego uno no cree en Papá Noel y al final, ¡uno es Papá Noel!

47. Este año es difícil desear ‘Happy Christmas’… Volveremos a estar ‘happy’ cuando no haya ‘crisis-más’.

48. Final del simulacro de paz navideño. Ya puedes guardar los langostinos y volver a insultar a sus suegros y cuñados.

Frases graciosas para desear un cuerpo sano y atlético tras la cena de Navidad

49. En la cena de Navidad, ¿el móvil va a la izquierda o a la derecha del plato?

50. Después de diciembre, mis medidas son: noventa, sesenta ¡y revienta!

51. La Navidad está en el aire. Me gustaría anunciar formalmente que estoy aceptando donaciones en efectivo y cheques.

52. Típico de Navidad: comer recalentado por los próximos días hasta la cena de Año Nuevo.

53. Querido Santa: En esta Navidad, quiero un cuerpo delgado y una billetera gorda, ¡en ese orden! No te confundas, como en el año pasado.

54. ¿Cómo se llaman las personas que tienen miedo a Santa Claus? Claustrofóbico.

55. Yo ya iré engordando para Navidad, para después no estar a prisa.

56. Si me vas a desear salud, ¡que sea pública, universal y gratuita!

57. Desde Belén les recordamos que los que “beben y beben y vuelven a beber” son los peces en el río y no ustedes, ¿entendido?

Mensajes divertidos de Navidad para compartir en tu estado de WhatsApp

58. Para esta Navidad quería enviarte algo increíblemente gracioso, divertido, entretenido, sexy... pero, ¡ay! Lo siento mucho: resulta que no entro por la pantalla. ¡Felices fiestas!

59. Se informa que, a partir del día de hoy, estaremos ausentes y tomando un muy merecido descanso hasta el 7 de enero de 2023. Les deseamos felices fiestas, Feliz Navidad y lo mejor para el próximo Año Nuevo. Firmados: la lechuga, el tomate, el pepino, la manzana y el yogur desnatado.

60. Este año no te voy a desear felices fiestas, sino que te voy a desear que seas feliz todos los días. Y si no lo eres, recuerda que siempre puedes echarle la culpa al 2023.

61. Este año no te voy a enviar un mensaje de texto, sino que te voy a enviar un mensaje de voz. Es más cercano, más humano y más sincero. Y además, no tengo que escribir.

62. Los amigos son como los radares de la Guardia Civil: aunque no los veas siempre están ahí. ¡Feliz Navidad!

63. Querido Papá Noel: en esta Navidad quiero un cuerpo delgado y una billetera gorda. ¡En este orden! No te confundas como pasó con el año pasado, por favor.

64. He visto tus publicaciones en Facebook. Este año te regalaré un diccionario.

65. Cuñado, esta es tu noche: ¡Feliz Navidad!

66. Que esta Nochebuena sea tan única como tú, tan especial como nosotros y tan inolvidable como siempre. Y si no es así, que sea tan memorable como mañana.

67. Que esta Navidad encuentres felicidad, salud, amor y dinero. Lo que no encuentres, búscalo en Google.

68. Estaré viendo películas navideñas hasta nuevo aviso.

Frases ingeniosas y divertidas para enviar este 25 de diciembre

70. No somos capitalistas, pero sí muy consumistas. Por eso, este año hemos adelantado los regalos con el dinero del próximo mes.

71. Un regalo personalizado, eso sí ¡cómeme pronto porque tengo fecha de caducidad!

72. La Navidad y su magia: el dinero tan pronto como viene se va.

73. ¡Felices fiestas! Que este año tu felicidad sea grandiosa y tus facturas pequeñas.

74. Cierra los ojos y ahora sí, pídeme de regalo de Navidad.

75. No, ese calor que sientes no es por la Navidad es porque has quemado la comida.

76. Espero que te encante el regalo que me dijiste que te comprará y pongas la misma cara de sorpresa. ¡Feliz Navidad!

77. Come, ríe y bebe y recuerda poner velas que este año la factura de la luz no te la pagará Papá Noel.

78. Que ni la comida recalentada de la Navidad apague las ganas de fiesta en esta casa.

79. Después de darte el regalo, si quieres podemos disfrutar de una Noche bien buena.

Frases graciosas sobre Santa Claus para compartir con los amigos

80. “Una vez compré a mis hijos un juego de baterías para Navidad con una nota que decía, juguetes no incluidos”, Bernard Manning.

81. “Dejé de creer en Santa Claus cuando mi madre me llevó a verlo a unos grandes almacenes y me pidió un autógrafo”, Shirley Temple.

82. “La Navidad es una época en que los niños dicen a Santa lo que quieren y los adultos pagan por ello”, Richard Lamm.

83. “¿Cómo se llaman las personas que tienen miedo a Santa Claus? Claustrofóbicos”, autor desconocido.

84. “¿Por qué la Navidad es como un día en la oficina? Tú haces todo el trabajo y el gordo con el traje recibe todo el crédito”, autor desconocido.

85. “Santa Claus tiene la idea correcta, visitar a las personas una vez al año”, Victor Borge.

86. “¡Ah los viejos tiempos! cuando la gente dejaba de hacer compras de Navidad cuando se quedaba sin dinero”, autor desconocido.

87. “Cualquiera que crea que las mujeres son iguales que los hombres nunca ha visto a un hombre intentando envolver un regalo de Navidad”, autor desconocido.

Mensajes divertidos de Navidad que puedes colocar en las chapas

88. Brillo más que el árbol de Navidad.

89. Antes muerta que sencilla.

90. Me lo estoy pasando boooomba.

91. La penúltima y nos vamos.

92. Odio la Navidad.

93. Mañana salimos en los periódicos.

94. Bebo más que los peces en el río.

95. No me toques las palmas que me conozco.

96. Hoy paso de dieta.

97. Oro, incienso y «birra».

98. Si este año en la cena de Noche Buena o Noche Vieja te meten en un saco, no temas. Es que le he escrito la carta a los Reyes Magos y te he pedido a ti. ¡FELIZ NAVIDAD!

99. ¿Dónde te has metido? No te encontramos por ningún lado. Necesitamos que vuelvas, eres muy importante para nosotros y además sabes de sobra que no se puede montar el Belén SIN EL BURRO. ¡Feliz Navidad!

100. Cuando Dios repartió las habilidades, a mí me dio a elegir entre querer a mis amigos o tener buena memoria. ¡Feliz Semana Santa y feliz 1987!

Frases navideñas graciosas

101. Esta Navidad no engordé… hice “zoom” nutricional.

102. Mi propósito de Año Nuevo es bajar lo que subí en Navidad… y lo que subí en la pandemia.

103. En Navidad todos somos buenos… hasta que se acaban los panes con pollo.

104. Santa, este año me porté casi bien. ¿Cuenta el “casi”?

105. Navidad: esa hermosa época en la que la dieta se va de vacaciones.

106. Si en enero estoy gordo, la culpa es del espíritu navideño… ¡que se metió en la refri!

107. La Navidad es mágica: desaparece el dinero y aparecen las deudas.

108. No necesito regalo, Santa. Con que me devuelvas la cintura del 2010 estamos bien.

109. El gimnasio me está esperando en enero… y yo lo estoy ignorando desde Navidad.

110. “No voy a comer mucho en Navidad”, dijo alguien que ya no recordamos.

El milagro de Navidad sería que mi sueldo dure hasta enero.

Si Papá Noel entra por la chimenea de mi casa, se queda atrapado en la grasa.

Mi mamá en Navidad: “come no más, luego bajas”. Mentira histórica.

La verdadera tradición navideña es decir: “el otro año sí ahorro”.

Si en Navidad no subiste de peso, revisa: algo hiciste mal.

Pensé que el regalo era la caja grande… y era pura ilusión navideña.

Querido Niño Jesús, este año me porté bien el 24 en la tarde. ¿Cuenta?

Se busca pantalón que aguante diciembre sin reventarse.

El único six pack que tendré esta Navidad viene en latas.

¿Regalo ideal? Un mes de sueño atrasado.

El pesebre más realista tendría una tarjeta de crédito llorando.

En Navidad, mi billetera entra en modo “silencio”.

Querida Navidad: llegaste muy rápido, yo aún estaba en septiembre.

El verdadero Grinch es la balanza en enero.

Estoy empezando mi dieta navideña: como de todo sin remordimientos.

En diciembre, mi tarjeta tiembla más que la gelatina.

No estoy gordo, estoy “formato navideño”.

No sé qué me aprieta más, la ropa o el presupuesto navideño.

Me declaro culpable de todos los delitos gastronómicos de diciembre.

Estoy tan navideño que hasta mis problemas vienen envueltos.

Si sobreviviste a la cena familiar, ya ganaste la Navidad.

En estas fiestas mi frase es: “no puedo, tengo compromiso con la comida”.

Si la Navidad fuera examen, yo aprobaría en degustación.

Frases de Navidad chistosas para compartir

Mi árbol de Navidad soy yo: lleno de bolas y cada vez más redondo.

En Navidad todos damos abrazos… porque no sabemos qué más regalar.

En Navidad todos somos chefs, críticos gastronómicos y gorditos felices.

Por estas fechas, mi cuerpo no es templo… es buffé libre.

Navidad: cuando dices “solo un pedacito” y terminas repitiendo tres veces.

En Navidad, los kilos no cuentan… son “recuerdos gastronómicos”.

Esta Navidad voy a cuidar mi figura… ¡redonda, pero figura!

Los mejores regalos no vienen envueltos… vienen en tupper.

La paz mundial empieza cuando todos están ocupados comiendo en Navidad.

Nada une más a la familia que una mesa llena de comida navideña.

Feliz Navidad al que inventó el recalentado del día siguiente.

El verdadero maratón navideño es entre la mesa y la cocina.

Que esta Navidad te deje gordito, feliz y ligeramente endeudado.

El gimnasio debería cerrar en diciembre, por respeto a la Navidad.

A veces me pregunto si el pavo sabe que es el protagonista de la noche.

La dieta y la Navidad no se llevan, son tóxicas entre sí.

El mejor filtro de Navidad es la luz baja y ropa suelta.

Espíritu navideño: modo “no me importa nada, sírveme más”.

En Navidad el amor se mide en calorías.

No es panza, es mi bolsa de Santa llena de felicidad.

En Navidad, el plato no se acaba, se rellena.

Decoré tanto la casa que ahora yo ya no entro.

Si quieres mantener la línea en Navidad, dibújala en un papel.

El mejor regalo de Navidad es una siesta después de comer.

Esta Navidad brindaré por todo lo que comí, y por lo que pienso repetir.

Si ves que no hablo, no es timidez, es que tengo la boca llena.

Estas fiestas quiero paz… y un pedazo más.

Que la única tensión estas fiestas sea la del pantalón.

Mi espíritu navideño es 80% hambre, 20% sueño.

En Navidad, el “no gracias, estoy lleno” es pura cortesía, siempre hay espacio.

El único triatlón que haré en Navidad: comer, dormir y repetir.

En Navidad, las calorías son de uso libre, no se cuentan.

El regalo perfecto no hace “tilín”, hace “ñam”.

Frases divertidas de Navidad para WhatsApp

Santa, este año me porté casi bien. ¿Cuenta el “casi”?

Querido Santa: no fue mi culpa, fue mi versión de prueba 2025.

Navidad: época oficial de “me llegó el depósito, pero ya no existe”.

Si Papá Noel entra por la chimenea de mi casa, se queda atrapado en la grasa.

Santa, si no encuentras mi casa, sigue el olor al pavo y al panetón.

Que tu wifi sea tan fuerte como tus ganas de repetir plato en Navidad.

Cuidado: exceso de espíritu navideño puede causar baile ridículo.

Navidad: la única excusa válida para desayunar panetón por una semana.

Si el amor engorda, en Navidad estoy perdidamente enamorado.

Mis adornos favoritos de Navidad son los tuppers llenos.

Esta Navidad voy a repartir amor… en forma de porciones gigantes.

Modo Navidad: activado. Modo ahorrar: desactivado.

A falta de pareja en Navidad, abrazo el pavo y el panetón.

Si quieres verme feliz, invítame a tu cena navideña.

Esta Navidad no pienso exagerar… solo voy a probar “un poquito de todo”.

Mi lista de regalos es sencilla: comida, comida y más comida.

Si ves que no te respondo mensajes, no es que no te quiera, es que estoy comiendo.

Mi árbol de Navidad y yo tenemos algo en común: estamos llenos de luces, pero sin energía.

Mi lista de regalos: 1) comida, 2) sueño, 3) vacaciones de los parientes tóxicos.

Navidad sin memes no es Navidad.

El único triatlón que haré en Navidad: comer, dormir y repetir.

El mejor GPS navideño es el olor a comida.

Si quieres que llegue a tiempo, dime que la cena es temprano.

Mi familia no canta villancicos, canta “¿ya está la comida?”.

El mejor filtro navideño es la luz de las velas… y el vapor de la olla.

En Navidad, los abrazos queman calorías… o eso quiero creer.

Me gustaría que la Navidad fuera como Netflix: poder repetir mis momentos favoritos.

Cena navideña: evento anual donde finges que no quieres repetir.

En mi casa el árbol no es artificial, las excusas para comer sí.

Mi propósito navideño: llegar a enero con el mismo pantalón.

Frases cortas y bonitas de Navidad

Que esta Navidad te traiga amor, paz y un pantalón con elástico.

Nada más navideño que discutir por el panetón favorito.

Nada une más a la familia que una mesa llena de comida navideña.

Feliz Navidad al que inventó el recalentado del día siguiente.

La paz mundial empieza cuando todos están ocupados comiendo en Navidad.

En Navidad el amor se mide en calorías.

Que esta Navidad te deje gordito, feliz y ligeramente endeudado.

Si el espíritu navideño tuviera sabor, sería a panetón con chocolate.

Los mejores abrazos son los que vienen con un plato de comida.

La verdadera magia navideña es que siempre entra “un poquito más”.

La Navidad me enseñó que sí hay amor incondicional: el que tengo por comer.

Brindemos por el pasado, por el futuro y por lo que hay en la olla.

Mi espíritu navideño se alimenta de chocolate caliente.

El mejor GPS navideño es el olor a comida.

El mejor mensaje navideño: “la mesa está servida”.

Que tu Navidad sea como tu plato favorito: repetible.

El mejor outfit navideño: ropa floja y corazón contento.

Que la magia de la Navidad llene tu casa de risas, tu mesa de comida y tu cuerpo de paciencia para aguantar a la familia.

Que tu aguinaldo dure más que el panetón en la mesa.

Nada da más paz que ver el horno lleno y la mesa lista.

Que tu Navidad sea como tu plato navideño: repleta.

Casa que no huele a comida en Navidad, algo está mal.

Si en Navidad no duermes con la panza llena, pide reembolso.

Que el único conflicto de tu Navidad sea quién se queda con el último pedazo.

Frases de Navidad bonitas y graciosas

Acepto chocolates, galletas y abrazos navideños. No acepto críticas a mi panza.

El mejor adorno navideño eres tú… si te quedas quieto y no comes más.

Nada dice “te quiero” como un tupper lleno que te llevas de la cena.

El mejor villancico: el sonido del horno cuando dice “listo”.

Yo pongo la estrella… en la punta de mi montaña de comida.

En Navidad, la única distancia social que respeto es con la ensalada.

Esta Navidad me voy a regalar paciencia… para aguantar las preguntas de mis tías.

No es gordura, es inversión navideña a largo plazo.

Estoy tan navideño que hasta mis problemas vienen envueltos.

Si sobreviviste a la cena familiar, ya ganaste la Navidad.

Mi deporte favorito en diciembre: levantar el tenedor.

La Navidad trae paz, amor y 5 kilos extra.

Entre regalo caro y comida rica, elijo comer dos veces.

Nada más sincero que un “sírveme otro poquito” en Navidad.

El Grinch solo necesitaba un buen plato navideño.

El mejor decorado de Navidad es la mesa llena.

Las luces de Navidad no brillan tanto como mis ojos viendo la mesa servida.

Si el amor tuviera olor, sería a pavo recién salido del horno.

Quien dice que en Navidad no todo es comida, no ha venido a mi casa.

El mejor amigo en Navidad es el que te dice: “come, yo también repetí”.

Amar es compartir… menos la última presa. Esa es sagrada.

En Navidad, mi corazón es tupper: siempre listo para llevar más.

Más que regalos, en Navidad quiero que el gas no se acabe.

Para qué quiero trineo si tengo combi directa a la cena.

El verdadero milagro navideño es que siempre entra un bocadito más.

Frases graciosas de Navidad para estados

Yo no ronco, canto villancicos nocturnos versión navideña.

En estas fiestas, si ves a alguien delgado, abrígalo, está pasando hambre.

Decoré tanto la casa que ahora yo ya no entro.

El villancico oficial de mi refri: “Ven a mí, que tengo hambre”.

¿Propósito de Navidad? Sobrevivir a las tías preguntando por mi vida amorosa.

Navidad: ese hermoso momento donde todos se vuelven “tus tíos” para opinar de ti.

Santa, no te preocupes por el regalo, con que no me traigas más ex, todo bien.

Mi árbol de Navidad y yo tenemos algo en común: estamos llenos de luces, pero sin energía.

Mi carta a Santa es sencilla: “más vacaciones, menos responsabilidad”.

Esta Navidad no quiero drama, quiero salsa… pero para la carne.

Me declaro culpable de todos los delitos gastronómicos de diciembre.

Si me buscas en Navidad, estaré cerca de la olla.

Navidad es cuando encuentras parientes que solo aparecen para comer.

Si quieres paz en la tierra, empieza por no criticar platos ajenos.

Las fiestas son de paz… menos para la ropa ajustada.

No hablo con gente que dice “sin pasas, por favor” en el panetón.

El verdadero examen de madurez es no pelear por la mejor presa del pavo.

No hay WiFi, pero hay comida: Navidad solucionada.

Yo trabajo duro todo el año para comer sin remordimientos en Navidad.

El amigo secreto debería ser de comida y listo, todos felices.

No sé quién inventó la Navidad, pero gracias por tanto carbohidrato.

Mi árbol no tiene nieve, tiene migas de panetón.

El espíritu navideño se activa oficialmente cuando pruebas el primer bocado.

No tengo trineo, pero sí una gran habilidad para llegar a la mesa.

Si la alegría tuviera forma, sería de plato lleno.

En Navidad, el verdadero árbol de los deseos es la mesa.

Esta Navidad, si me ves serio, no estoy triste, estoy digiriendo.

La Navidad sin memes de gorditos no cuenta.

El villancico que más me gusta: “Noche de paz, barriga en paz”.

El verdadero maratón navideño es entre la mesa y la cocina.

Frases del Grinch de Navidad

Esta Navidad saqué mi Grinch interior… y lo primero que robó fue el panetón.

No odio la Navidad, solo me cae mal el “¿y la pareja?” en cada brindis.

Mi corazón no es como el del Grinch… el mío solo está lleno de colesterol navideño.

Hoy me levanté modo Grinch: solo hablo con quien traiga comida.

El Grinch no odia la Navidad, odia la gente que pone villancicos desde noviembre.

A veces no soy antisocial, soy “Grinch social” versión diciembre.

En mi casa no hay Grinch, hay gente que no comparte el último pedazo de pavo.

Mi espíritu navideño se fue a tomar algo con el Grinch y no ha regresado.

Si el Grinch hubiera probado el recalentado del 25, se quedaba a vivir en la fiesta.

No soy amargado, solo estoy en modo ahorro de energía navideña, versión Grinch.

Frases graciosas del Grinch para Navidad

“Odio la Navidad”, dijo el Grinch… antes de ver la mesa servida.

Si ves que no decoro mi casa, no estoy triste: estoy en fase Grinch minimalista.

El Grinch y yo nos llevamos bien: a ninguno nos gusta hacer intercambio de regalos.

El verdadero Grinch de la Navidad es el que dice “solo una rebanada de panetón”.

No necesito convertirme en el Grinch, ya tengo mi propia cara de “no me hablen” del 24.

El Grinch no robó la Navidad, robó el aguinaldo y las vacaciones.

Si me ponen villancicos a las 7 a.m., mi corazón crece tres tallas… de Grinch.

Mi árbol es tan simple que hasta el Grinch se apiadó de él.

Dicen que el corazón del Grinch creció tres tamaños… después de comer.

Esta Navidad no quiero ser dulce, quiero ser Grinch con postre.

Frases cortas y chistosas del Grinch

Mi villano favorito no es el Grinch, es el que pregunta “¿y para cuándo los hijos?”.

El Grinch solo necesitaba una buena siesta después de la cena.

Si el Grinch hubiera tenido WhatsApp, habría silenciado todos los grupos navideños.

No es que odie la Navidad, solo me identifico con el Grinch antes del pavo.

Modo Grinch activado: cero brillo, cero villancicos, solo comida.

El Grinch tenía razón en algo: demasiadas posadas, poco descanso.

Si el Grinch viene a mi casa, no se lleva los regalos, se lleva los platos sucios.

Esta Navidad estoy tan Grinch que hasta el árbol me mira con miedo.

A veces solo quiero ver pelis navideñas y criticar todo como el Grinch.

El Grinch no estaba solo, solo era el único sincero de la fiesta.

En el fondo, el Grinch no odiaba la Navidad, odiaba hacer cola en el centro comercial.

Me cae bien el Grinch, es el único que entiende mi cara el 26 en la mañana.

Si el Grinch hubiera tenido suegra, entenderíamos mejor su carácter.

Hay dos tipos de personas en Navidad: los que aman todo y los que somos Team Grinch.

Intenté ser el Grinch, pero el olor al pavo me ganó.

El Grinch no tenía hambre, por eso era tan amargado.

Algunos ponen luces en el balcón, yo pongo mi cara de Grinch en la ventana.

El Grinch compartió más que algunos que dicen “yo traje solo la gaseosa”.

El verdadero final feliz sería ver al Grinch durmiendo la siesta del 25.

Si el Grinch probaba mi recalentado, robaba la Navidad todos los años.

Frases del Grinch para estados y WhatsApp

El Grinch se robó la Navidad, yo me robé los postres.

Dicen que el espíritu navideño está dentro de ti; en mi caso creo que es el Grinch.

No soy Grinch, solo administro mis abrazos navideños con mucha política.

El Grinch odiaba los villancicos, yo solo odio el reggaetón versión navideña.

Mi propósito navideño: ser menos Grinch y más gordito feliz.

A veces estoy feliz, a veces modo Grinch, pero siempre modo con hambre.

El Grinch es el patrono oficial de los que no responden “Feliz Navidad” al instante.

Hay mucha gente disfrazada de Santa, pero pocos reconocen que son un poco Grinch.

Si el Grinch viera mi lista de deudas navideñas, me daría un abrazo.

Tal vez no soy el Grinch, pero si tocan mi comida navideña, me convierto.

Frases del Grinch graciosas y cortas

Mi emoji navideño favorito es mi cara de Grinch cuando ponen villancicos muy temprano.

Si no contesto tu “Feliz Navidad”, no es odio… es modo Grinch en modo avión.

Mi corazón no es verde como el del Grinch, es color panetón.

El modo Grinch se desactiva solo cuando sirven la comida.

En mi pesebre emocional solo caben dos: yo y mi lado Grinch.