¡Continúa celebrando la Navidad 2025 en redes sociales con los mejores títulos navideños! Encuentra la frase perfecta para acompañar tus fotos del árbol de Navidad, las reuniones familiares y esos momentos especiales que llenan de luz y amor el corazón. Transmite el verdadero espíritu navideño y la alegría de las fiestas antes de dar la bienvenida al Año Nuevo 2026.

Descubre mensajes sinceros, juegos de palabras llenos de encanto y originales ideas para conectar con tu audiencia en Instagram, Facebook, TikTok, X (Twitter), Telegram, Threads, WhatsApp y muchas más plataformas. Inspírate con nuestra colección de títulos navideños y comparte la magia de esta temporada con mensajes que reflejen la calidez, la esperanza y el brillo de la Navidad. ¡Difunde la alegría navideña con las frases y felicitaciones más especiales!

Los títulos navideños pueden ir desde saludos clásicos como “Feliz Navidad” o “Felices Fiestas”, hasta frases creativas y divertidas que capturan el espíritu encantador de esta época. Estas palabras reflejan la magia de compartir, la emoción de regalar y la ternura de las tradiciones que nos unen cada diciembre. Ya sea que publiques fotos de luces brillantes, deliciosos platillos o atuendos festivos, el título adecuado hará que tus publicaciones sean inolvidables.

En ese espíritu, te compartimos las mejores frases de Navidad para que puedas enviarlas a tus familiares y amigos a través de Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, X, Reddit o Threads. ¡Haz que cada mensaje sea un abrazo lleno de alegría, esperanza y amor navideño!

Frases de Navidad para enviar a los amigos y a la familia

1. Que la paz y la armonía de Navidad estén siempre presentes a tu lado.

2. Que esta Navidad sea brillante, traiga alegría y amor y encienda un Año Nuevo de luz y esperanza para ti.

3. Rodéate de lo que te haga feliz ¡Y despréndete de todo aquello que te haga llorar!

4. ¿Sabes qué regalo le he pedido estas Navidades? ¡Pasar otro año más a tu lado!

5. Tu sonrisa puede ser el mejor de los adornos navideños.

6. Esta Navidad, tu corazón se iluminará cuando te acuerdes de los que ya no están aquí. ¡Siempre vivirán dentro de ti!

7. La culpa de que la Navidad sea tan mágica la tienen personas como tú, que haces que todo sea más especial.

8. No soy Papá Noel ni vengo con regalos, pero soy un mensaje que te manda alguien que te quiere mucho.

9. Disfrutar de la Navidad es bueno, pero compartirla con los demás es aún mejor.

10. ¡Vaya! Parece que estas navidades un angelito se ha escapado del cielo. Puedes estar muy tranquilo, no les diré dónde estás...

11. Un turrón es suficiente para Navidad, aunque pensándolo bien, tu amistad me alimenta para toda la vida.

12. Mi mamá dice que salude por Navidad... porque sino me deja sin pavo. Así que responde porque no me quiero quedar sin comer.

13. Que en estas fechas nunca falte el amor y la comprensión... Y también la luz porque sino nos despiden. Te quiero mucho y no te olvides de pensar en mí cuando Papá Noel no te deje nada en el arbolito.

Las mejores frases de Navidad para dedicar este 25 de diciembre

14. Este año no esperes regalos. Estoy de copas con los Reyes Magos y la cosa se nos ha ido de las manos ¡Feliz Navidad!

15. Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad mi mejor deseo.

16. Que la Navidad te traiga mucha felicidad, el Año Nuevo prosperidad y para siempre perdure nuestra amistad.

17. Desde Belén les recordamos que los que beben y beben y vuelven a beber son los peces en el río. ¡Feliz Navidad!.

18. Los amigos son como las estrellas que, aunque no puedas verlas, sabes que siempre están ahí.

19. Que estas fiestas de Navidad estén envueltas en papel de felicidad y atadas con cinta de amor para que perduren todo el año nuevo.

20. Que pases unas hermosa Navidad en familia. Que Dios te bendiga y te dé mucha salud, unión y amor a todos. ¡Felices Fiestas!

21. No te olvides de cerrar los ojos y pedirme como regalo esta Navidad.

22. Cuando recibas este WhatsApp, cierra los ojos e imagina los momentos más felices de tu vida; eso es lo que deseo para ti.

23. La Navidad nos da una oportunidad para detenernos y pensar en las cosas importantes que nos rodean, y entre ellas estás tú.

24. En estas fechas tan entrañables quisiera mandarte algo gracioso, increíble, tierno, dulce y muy entretenido, pero lo siento, yo no entro por la pantalla. ¡Feliz Navidad!

25. La Navidad no es solo una fecha o temporada, sino un estado de ánimo. Por eso te deseo paz y mucho amor en los próximos días.

26. Que en esta Navidad reine en tu hogar el amor, la paz y la felicidad. Son los sinceros deseos de un amigo que te quiere de verdad.

27. Ojalá que en esta Navidad te pase algo bonito que te haga sentir que el año valió la pena.

28. Gracias por estar siempre conmigo y por hacerme una persona tan feliz. Feliz año nuevo, familia, los quiero más que a nada en la vida.

Frases graciosas y divertidas para enviar en Navidad

29. A pesar de mi pérdida de memoria me he acordado de ti. No recuerdo tu nombre, pero creo que me caes bien. ¡Feliz Navidad!

30. Este es un mensaje cumplidor para que no me digan mal amigo. Los quiero mucho, grupo. ¡Feliz Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre, Semana Santa...! Aproveche el día por si no me acuerdo de saludarlos el otro año.

31. Me dijeron que en Navidad tenía que olvidar todo lo feo... Lo siento, ya no seguiremos siendo amigos. Un abrazo con mil millas de distanciamiento social.

Frases de ¡Feliz Navidad! para tu novio o novia

34. ¿Sabes qué regalo he pedido esta Navidad? ¡Pasar otro año más a tu lado!

35. Tu sonrisa puede ser el mejor de los adornos navideños.

36. La culpa de que la Navidad sea tan mágica la tienen personas como tú, que haces que todo sea más especial.

37. La vida nos ha regalado un año más y lo único que deseo es poder compartirlo contigo.

38. Las mejores cosas de la vida nunca vienen solas, y en estas Navidades lo confirmé... ¡vienen contigo! ¡Feliz Navidad!

39. La Navidad no es necesaria para vivir, pero contigo aumenta su valor mil veces.

40. Tengo algo que decirte... Es un secreto. En esta Navidad pedí que todos tus deseos se cumplan y yo estar presente para celebrarlos.

Mensajes para tu esposa, esposo o hijos en Noche Buena

41. Felices fiestas, papá y mamá, que estas fechas tan señaladas estén repletas de cosas buenas y de momentos inolvidables.

42. Aunque hayamos perdido una esperanza, muchas otras vendrán por el camino a ilusionar nuestro corazón. ¡Feliz Año Nuevo 2026!

43. Gracias por llenar mi vida de sorpresas, por mantener mi corazón cargado de alegría, por hacerme feliz día a día. ¡Feliz Navidad!

44. ¿Qué es la Navidad? Para mí es saber que tienes salud, que estás cumpliendo tus sueños y que yo los celebro a tu lado.

Frases inspiradoras de Navidad por grandes escritores

45. “Es hora de que los adultos reconozcamos que lo más agradable que tiene la Navidad es la oportunidad que ella nos brinda para poder regresar, impunemente, a la época en que el mundo podía echarse a andar con sólo enroscar la cuerda de un juguete mecánico” - Gabriel García Márquez

46. “Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré conservarla durante todo el año” - Charles Dickens

47. “Quizás la Navidad no proviene de la tienda. Quizás la Navidad...tal vez... ¡significa un poco más!” -Dr. Seuss

48. “Lo más bonito de la Navidad es que es inevitable, como una tormenta, y todo pasamos por eso juntos”. - Garrison Keillor

49. “La Navidad es la temporada para encender el fuego de la hospitalidad en el salón, la llama genial de la caridad en el corazón”. - Washington Irving

50. “Me gusta la Navidad en conjunto... A su torpe manera, acerca la paz y la buena voluntad. Pero es más torpe cada año”. - E. M. Forster

51. “La Navidad está construida sobre una hermosa e intencional paradoja: que el nacimiento de las personas sin hogar se debe celebrar en cada hogar”.- G. K. Chesterton

52. “Se le ocurrió que cómo pasaba uno las Navidades era un mensaje al mundo sobre en dónde estaba en la vida”. - Nick Hornby

53. “Me siento abrumada, y aburrida, y decepcionada, como siempre me siento el día después de Navidad” - Sylvia Plath

54. “No apetezco en Navidad más una rosa, que deseo la nieve en las risueñas y presumidas festividades de mayo” - William Shakespeare

55. “No importa el viento, no importa el frío, porque aún podemos celebrar una feliz Navidad” - Walter Scott

Mensajes de Feliz Navidad 2025 para compartir con tus seres queridos

56. Si mi sonrisa te sirve de adorno en Navidad cuenta con ella, si mi mano te es de ayuda tienes las dos, si mi corazón te trae felicidad es todo tuyo y si necesitas dinero… Pide ayuda a otro. ¡Feliz Navidad!

57. Ojalá pudiésemos meter el espíritu de navidad en botellas y abrir una botella cada mes del año.

58. En Navidad hay que ahorrar… yo te felicito a ti y tú te encargar de difundirlo entre el resto de mis contactos. ¡Feliz Navidad!

59. Te deseo que el año que en este nuevo año se cumplan todos tus deseos y que nunca te falte ni el amor ni la salud. No te preocupes por el dinero que ya se lo llevará Hacienda. ¡Feliz año!

60. Deseo que este fin de año encuentres muchas cosas buenas, como dinero, amor y salud. Para todo lo demás, recuerda que siempre puedes echar un vistazo en Google. ¡Feliz año nuevo!

61. Después de diciembre, mis medidas son: noventa, sesenta y revienta.

62. Niño, no puedes pedir a los reyes magos que los diputados trabajen y se bajen el salario… ¡Los Reyes Magos sólo traemos cosas reales!

63. ¿Por qué la navidad es como un día en la oficina? Tú haces todo el trabajo y el gordo con el traje recibe todo el crédito. Feliz año, grupo.

64. Este año no esperes regalos. Estoy de copas con los Reyes Magos y la cosa se nos ha ido de las manos.

65. ¡Ah qué bellos los viejos tiempos! Si no había dinero para regalos navideños se apelaba a la creatividad en la artesanía o en la excusa.

66. La policía acaba de encontrar a un tío muerto con la cara deformada, gordo y con la * diminuta. Por favor mándame un mensaje para saber que estas bien. ¡Felices fiestas!

Mensajes de Nochebuena 2025 para enviar a tus amigos en WhatsApp, TikTok, Facebook o Instagram

67. ¿Dónde estás? Te estamos buscando. Sabes perfectamente que no se puede hacer el pesebre sin el burro ¡Feliz Navidad!

68. Enhorabuena, ha sido seleccionado para tirar del trineo de Papa Noel esta nochebuena. En un breve plazo un elfo pasará por su casa para medirle los cuernos. Feliz Nochebuena.

69. A pesar de mis pérdidas de memoria me he acordado de ti. No recuerdo tu nombre, pero creo que me caes bien. ¡Feliz 1998!

70. Su operador telefónico adapta sus tarifas a su vida sexual: cuanto menos sexo tiene, menos paga. 71. ¡Enhorabuena! Sus llamadas le saldrán gratis a partir del próximo 2026. !Felicidades!

72. Que si paz, que se amor, que si tanto rollo… Yo te deseo polvos increíbles, que trabajes la mitad y ganes el triple.

73. Desde Belén les recordamos que los que beben y beben siempre serán los peces.

74. Este 2025 había pensado en mandarle mensajes solo a las personas que me caen bien, pero, como siempre, termino enviándole a cualquiera ¡Feliz Navidad para ti también!

75. Si bebes no conduzcas, pero si no conduces aprovecha que es Navidad.

76. Este año es difícil desear ‘Happy Christmas’. Volveremos a estar ‘happy’ cuando no haya ‘crisis-más’… ¡Feliz Navidad!

77. Si quieres una Navidad alegre y espumosa bébete una gaseosa. Si en el Año Nuevo quieres un aguacate, bébete un whiskete. ¡Feliz Año Nuevo!

78. ¿Cómo se llaman las personas que tienen miedo a Santa? Claustrofóbicos. Venga, vale, bloquéame.

79. Mensaje original, único y personalizado, número 245897-TS: ¡Feliz Navidad!

80. Para la cena de Navidad, ¿el iPhone va a la derecha o a la izquierda del plato?

81. Con lo de la crisis sólo puedo felicitar a uno de mis amigos el 2025 y te escogí a ti. Pensé que por feo y antipático nadie más se acordaría, así que Feliz Navidad 2025.

82. Así se desarrolla la vida: primero uno cree en Papá Noel, luego uno no cree en Papá Noel y al final uno es Papá Noel.

83. Si tienes miedo de engordar en diciembre, recuerda tomar alcohol antes de cada comida, eso te quita el miedo. ¡Feliz año, grupo!

Las frases más emotivas para felicitaciones de Navidad y Año Nuevo 2026

84. La Navidad no es un momento ni una estación, sino un estado de la mente. Valorar la paz y la generosidad es comprender el verdadero significado de Navidad. Calvin Coolidge

85. Sabemos que este año ha sido muy duro, nos hemos apretado los dientes al máximo, y ahora sólo nos queda recibir la Navidad con esperanza. Que el nuevo año sea el camino a la recuperación.

86. Conforme pasan los años, nuestras prioridades van cambiando a excepción de una: que seamos felices. Yo les deseo Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2026.

87. Navidades tiempo mágico para compartir en familia, y disfrutar de amigos, vale la sonrisa de un niño, de aquel desposeído, de aquel que no tiene, de compartir, época para reconciliarse, de perdonar, de soñar, de vivir, de crear nuevos proyectos trazarse nuevos retos. De estar en unión familiar y recordar lo vivido. Época especial parar recordar el Nacimiento de Jesús.

88. Receta de Navidad: vierte varias medidas de ilusión, una pizca de amistad y varios gestos de ternura. Hornear la mezcla con mucho ánimo y ternura.

89. Os deseo la serenidad en todas sus formas, la satisfacción en el trabajo y el dinero suficiente para todos vuestros deseos. Que Dios ilumine vuestros días a lo largo del nuevo año. Con la mejor intención: que paséis unas felices navidades.

90. La Navidad es importante cuando empieza pero también es importante cómo acaba. Ya sabes… la comida, tu cuñado el cantante, comprar y volver a comprar y a veces hasta se nos complica un poco pero nos encanta esta fiesta- ¡Feliz Navidad amigo!

91. La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón a los demás. mejores frases de Navidad y Fin de año 2026

92. Toda nuestra empresa se une para enviarle felicitaciones en esta época, con nuestros mejores deseos para el año nuevo.

93. Que las campanas suenen y alegren los corazones de todo el mundo.

94. Quiero enviarte algo especial para esta Nochevieja pero tengo un problema: ¡no sé cómo se envuelve un abrazo, un beso y todo mi cariño! Feliz Año 2026!

95. En esta Navidad te deseo todo lo que te haga feliz y nada de lo que te ponga triste.

96. Se cambia de coche, de casa, de ropa, de novio, de zapatos, de mes, de look, de trabajo, de año; pero nunca de amigos. ¡¡Feliz Año Nuevo 2026!!

97. Espero que tus mejores momentos del pasado sean tus peores momentos del futuro, ¡Feliz Nochevieja!

98. Coge y borra la felicitación del 2026 que te envié hace ahora un año. Esta sí es la que vale… ¡Feliz 2025! ¡Este seguro que va a ser un gran año!

99. Dinero, salud, amor, amistad… pero sobre todo, que no nos falte la esperanza. ¡Feliz año nuevo 2026!

100. Este año estás ausente en nuestra mesa, pero tu lugar está ocupado en nuestros corazones. ¡Felices Fiestas!

101. Este año puedes irte olvidando de Papá Noel y los Reyes Magos. Sus horarios infringen el toque de queda, además de que con ellos seríais más de 6 en casa. ¡Felices fiestas!

102. Sigue estas indicaciones: Lo primero: Coloca tu mano izquierda sobre tu hombro derecho. Segundo: Coloca su mano derecha sobre tu hombro izquierdo. Acabas de recibir un abrazo libre de coronavirus. ¡Feliz Año Nuevo!

103. Conocerte ha sido una de las mejores noticias este año, así que espero seguir compartiendo grandes momentos en 2026.

104. Deseo que metamos el espíritu de la Navidad en botellas y que las vayamos abriendo en cada día del año que está por venir.

105. No sé si guardarte en un banco, porque vales mucho, en la nevera porque eres la leche, o en una isla porque eres un tesoro…. en fin, solo quería desearte ¡Feliz Año 2026!

106. En 2026 corre por tus sueños. ¡Al menos adelgazarás los kilos que has cogido durante el confinamiento!

107. Conocer a un gran niño como tú es mi mejor regalo de Navidad. ¡Espero que su Navidad esté llena de felicidad!

108. La propia palabra llena nuestros corazones de alegría. No importa cuánto temamos las prisas, las listas de regalos navideños y las felicitaciones que nos queden por hacer. Cuando llegue el día de Navidad, nos viene el mismo calor que sentíamos cuando éramos niños, el mismo calor que envuelve nuestro corazón y nuestro hogar. Joan Winmill Brown

109. En nombre de toda mi familia les hago extensivo nuestro cordial saludo por la llegada del nuevo año. Que en este 2026 la vida nos dé grandes sorpresas y que continuemos esforzándonos mucho para que hagamos realidad todos nuestros deseos. Anónimo

Imágenes con frases de ¡Feliz Navidad! para compartir con la familia

110. Mis mejores deseos. ¡Que la Navidad traiga armonía, paz y serenidad a sus hogares!

111. Que la magia de la Navidad envuelva nuestras almas, encendiendo el amor en nuestros corazones. ¡Feliz Navidad!

112. Las cosas más bonitas de la vida no se encuentran bajo el árbol, sino en las personas que están a tu lado en los momentos especiales. ¡Feliz Navidad!

113. Que la alegría de la Navidad abrigue sus corazones y los de su familia. Mis mejores deseos.

114. Que el brillo y la alegría de la Navidad llenen tu corazón. Les deseo unas fiestas llenas de amor y felicidad.

115. Los abrazo y les deseo mucha alegría, felicidad y amor bajo el árbol. Que sea una Navidad única e inolvidable. ¡Feliz Navidad!

116. Los deseos navideños más sinceros son los que se hacen con el corazón, como los que les hago llegar a usted y a su familia. ¡Felices fiestas!

117. No tengo barba ni traje rojo, pero te envío un regalo de todos modos. ¡Feliz Navidad!

118. Esta Navidad espero que encuentres muchas sonrisas en los obsequios que titilan bajo el árbol. Te deseo a ti y a tu familia un día maravilloso y unas vacaciones estupendas.

119. La Navidad se siente en el corazón y sólo con el corazón podemos transmitir su verdadera magia. Todo lo mejor.

120. La Navidad es la fiesta que más nos hace pensar en la familia. Por eso, hoy me siento especialmente cercano a todos ustedes. Les deseo unas maravillosas festividades en paz con sus seres queridos. ¡Feliz Navidad!

121. La Navidad está aquí. Que tu hogar esté lleno de risas, felicidad, armonía, paz y amor. ¡Felices fiestas!

122. Las 3 etapas de la vida de un hombre: creer en Papá Noel; no creer en Papá Noel; disfrazarse de Papá Noel. ¡Felicidades por haber llegado por 123. fin al nivel 3! ¡Felices fiestas!

124. Contigo a mi lado serán las mejores Navidades. ¡Muchos deseos afectuosos!

125. Con la esperanza de disfrutar de cada momento de estas maravillosas fiestas que reavivan el deseo de compartir y dar, le deseo a usted y a su familia una Feliz Navidad.

Frases para tarjetas de navidad para empresas

126. Ha sido estupendo trabajar con ustedes este año. Esperamos seguir disfrutando de su compromiso, entrega y amabilidad durante mucho tiempo. ¡Felices fiestas!

127. ¡Feliz 2025! En la agenda: ¡Más éxito para nuestros proyectos! En nombre de todo el equipo de marketing, y en el mío propio, les deseamos un maravilloso año 2026.

128. Les deseamos una hermosa Navidad a todos ustedes y a sus familias.

129. Que tus deseos de felicidad en Navidad se hagan realidad, renovando el milagro de cada año. Felices fiestas para ti y tus seres queridos.

130. Felices fiestas navideñas a mis colegas favoritos... ¡también porque son los únicos que tengo!

131. Nuestros clientes son también nuestros amigos. Les deseamos unas fiestas mágicas en compañía de sus seres queridos y todo lo mejor para el próximo año.

132. Mis mejores deseos en estas fiestas navideñas de parte del equipo de [nombre de la empresa].

133. Muchas gracias por la confianza que han depositado en mí (nosotros) este año. ¡Felices fiestas!

134. Es una gran suerte contar con compañeros tan amables, simpáticos y siempre serviciales como tú. ¡Te deseo unas felices fiestas de todo corazón!

135. Gracias por comprar en nuestra tienda. Le deseamos una Feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de alegría y felicidad.

136. Aprovecha la serenidad de estos días para recargar tu cuerpo y tu mente. ¡Felices fiestas!

137. Que el espíritu de la Navidad te acompañe a ti y a tu familia hoy y durante todo el año nuevo.

138. El significado más hermoso de la Navidad es el intercambio de regalos mutuos de afecto y amor. ¡Felices fiestas!

139. Que la hermosa tradición de la Navidad haga realidad todos tus sueños. ¡Felices fiestas para ti y tu familia!

140. Nuestros pensamientos se dirigen con gratitud a quienes han hecho posible nuestro éxito. Con este espíritu le damos las gracias y le deseamos unas felices fiestas.

141. Te deseo la alegría de la familia, el regalo de los amigos y lo mejor de todo lo que la vida te puede ofrecer. ¡Felices fiestas!

142. Con la esperanza de pasar otro año exitoso juntos, les deseamos felices fiestas de todo corazón.

143. Es un verdadero privilegio poder trabajar con ustedes. Espero que estas fiestas te traigan a ti y a tus seres queridos mucha paz y resiliencia. ¡Felices fiestas!

144. Deseos cordiales y sinceros de una Feliz Navidad para usted y su familia.

145. En nombre de todo nuestro equipo, nos gustaría agradecerle su continua lealtad y confianza. Esperamos seguir trabajando con usted. Le deseamos unas felices fiestas.

Mensajes bonitos y originales de Navidad para el WhatsApp

146. Que la hermosa tradición de la Navidad haga realidad todos tus sueños. ¡Felices fiestas para ti y tu familia!

147. Nuestros pensamientos se dirigen con gratitud a quienes han hecho posible nuestro éxito. Con este espíritu le damos las gracias y le deseamos unas felices fiestas.

148. Te deseo la alegría de la familia, el regalo de los amigos y lo mejor de todo lo que la vida te puede ofrecer. ¡Felices fiestas!

149. Con la esperanza de pasar otro año exitoso juntos, les deseamos felices fiestas de todo corazón.

150. Es un verdadero privilegio poder trabajar con ustedes. Espero que estas fiestas te traigan a ti y a tus seres queridos mucha paz y resiliencia. ¡Felices fiestas!

151. Deseos cordiales y sinceros de una Feliz Navidad para usted y su familia.

152. En nombre de todo nuestro equipo, nos gustaría agradecerle su continua lealtad y confianza. Esperamos seguir trabajando con usted. Le deseamos unas felices fiestas.

Frases especiales de Navidad para dedicar a tu pareja

153. Tú y yo somos el mejor ejemplo de la Navidad, porque su significado principal es el amor, y no hay amor como el nuestro. ¡Feliz Navidad!

154. Esta noche será el momento perfecto para decirte todo lo que significas para mí y lo mucho que te amo. ¡Te deseo una Navidad muy feliz!

155. Me muero de ganas por tomarte entre mis brazos, por desearte una Feliz Navidad y por darte un beso con todo mi amor.

156. ¿Qué regalo quiero para esta Navidad? Definitivamente, te quiero a ti conmigo cada día para amarte.

157. Me he propuesto mandarte algo especial para Navidad, pero tengo un pequeño problema. ¿Cómo envuelves un abrazo y un beso tan grande?

158. La de Navidad es la más hermosa noche del año, por eso, con todo mi corazón, te deseo muchas felicidades, y también te deseo un lindo Año Nuevo donde nuestro amor sea protagonista otra vez.

159. Este fue el mejor año de mi vida gracias a tu amor, y sé que el próximo será mucho mejor. ¡Celebremos una hermosa Navidad!

160. Soy la persona más feliz del mundo, pues mi regalo esta Navidad es tu amor. ¡Muchas felicidades, amor!

161. Que esta Navidad sea brillante, traiga alegría y mucha paz. En las buenas y en las malas, espero seguir siendo tu amor.

162. No sabía qué ponerme hoy, así que me puse gordo para ti. Feliz Navidad, amor.

163. En esta Navidad quería mandarte algo gracioso, increíble, tierno, sexy, dulce y muy entretenido. Pero lo siento, no puedo entrar por la pantalla. Feliz día.

Felicitaciones navideñas para compartir con tu familia y amigos

164. Pido a Dios que donde mires, veas alegría y lo que toques sea amor, que lo que sientas sea paz y hacia donde camines sea tu felicidad.

165. Amor y alegría en grandes cantidades es todo lo que les deseo para esta Navidad. Que Dios los bendiga a todos.

166. No olvides que Navidad es un momento de tranquilidad y de amor, el mejor consejo que podíamos ofrecer es que la pases en compañía de tus familiares. Feliz Navidad.

167. Los amigos son como las estrellas que, aunque no puedas verlas, sabes que siempre están ahí. Feliz Navidad.

168. Gracias por llenar mi vida de sorpresas, por mantener mi corazón cargado de alegría, por hacerme feliz día a día. Feliz Navidad.

169. ¡SE CANCELA LA NAVIDAD! Tal parece que tú le dijiste a Santa que te habías portado bien y se murió de la risa.

170. Solo quiero decirte que estoy feliz de tenerte en mi vida y saber que tu camino es el mío. Porque pronto celebremos juntos, Feliz Navidad.

171. A ti solo te deseo que la vida sea tan extensa como el mar y que nunca dejes de brillas como las estrellas. Siempre serás la mejor versión de ti cuando creas que lo puedes todo.

172. Si recibiste este mensaje, significa que fuiste parte de esas personas que me hicieron muy feliz este año. ¡Gracias por formar parte de mi vida!

173. Brindo por todo lo bueno que pasó y las cosas malas que nos ayudaron a mejorar como personas. Celebro tu salud y la vida que queda por disfrutar.

174. Desperté y llegaron a mi mente los recuerdos más bonitos, es por eso que me acordé de ti. ¡Feliz Navidad!

175. A un metro y medio de distancia, pero siempre al lado de mi corazón. ¡Ho, ho, ho, Feliz Navidad!

176. ¿Qué es la Navidad? Para mí es saber que tienes salud, que estás cumpliendo tus sueños y que yo los celebro a tu lado.

177. ¿Sabías qué…? Tienes la dicha de no necesitar dinero para ser feliz. Solo tienes que observar a tu alrededor y te darás cuenta de las riquezas que te rodean.

178. ¡ALERTA DE SPAM! No seré tan misterioso como Spider-Man, pero gracias por cuidar de mi corazón, por amarme y aceptarme tal como soy.

179. No pido mucho para esta Navidad. Solo quiero que la persona que está leyendo esto tenga buena salud, sea feliz y muy amado.

180. Un mensaje de odio por Navidad: me caes tan mal que espero que te aplaste el AMOR, te atropelle la ALEGRÍA, ojalá que te desmayes de la RISA y te explote la FELICIDAD en tu corazón. Bendiciones para ti en toneladas.

181. Tengo algo que decirte… Es un secreto. En esta Navidad pedí que todos tus deseos se cumplan y yo estar presente para celebrarlos.

182. Hay un camino nuevo delante de ti, lleno de oportunidades, alegría y amor. Estos son los mejores compañeros para recórrelo. Te quiero mucho, feliz Navidad.

183. ¡POR FAVOR, NO ESTÉS TRISTE! Aunque no podamos estar cerca como antes, mi alma y mis pensamientos están a tu lado. Soy feliz de tenerte en mi vida, nunca lo olvides. ¡Feliz Navidad!

184. Con todo mi cariño, te mando la receta de la Navidad: juntemos varias medidas de ilusión, una pizca de amistad y un gesto de ternura. Horneemos la mezcla con un ánimo paciente. Envolvámosla con risas, luces y canciones. Y finalmente, ofrezcámosla con el corazón.

185. Hasta que uno no sienta la verdadera alegría de la Navidad, ésta no existe. Todo lo demás es apariencia, muchos adornos. Porque no son los adornos ni es la nieve. No es el árbol, ni la chimenea. La Navidad es el calor que envuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de seguir adelante.

186. Bendita sea la fecha que une a todo el mundo en una conspiración de amor”, Hamilton Wright Mabi.

187. ¡Feliz, feliz Navidad, la que hace que nos acordemos de las ilusiones de nuestra infancia, le recuerde al abuelo las alegrías de su juventud, y le transporte al viajero a su chimenea y a su dulce hogar!”, Charles Dickens.

188. Niños soñemos por qué tendremos un mejor futuro, pidamos en la carta a Santa Claus Amor, Paz y Felicidad para todos además del regalo.

189. Escucha las doce campanadas a las doce de la noche, cierra los ojos y pide un deseo, el más importante de tu vida, ya que yo haré lo mismo pidiendo mi deseo: Que el tuyo se haga realidad en esta Navidad y en este Año Nuevo.

190. Esta es la Navidad en donde tiene que convertir cada lagrima de tu rostro en una sonrisa, cada dolor que tengas en tu vida en una estrella de esperanza, cada deseo que tengas te aferres fuertemente para que se transforme en flor y que cada corazón en una dulce morada para Jesús, Nuestro Salvador.

Los mejores mensajes y frases originales para felicitar la Navidad 2025 por WhatsApp

195. ¡Enhorabuena! Tengo el placer de comunicarle que ha sido seleccionado para poder tirar del trineo de Papá Noel estas navidades. En unas horas pasará un elfo por su casa para medirle los cuernos. ¡Feliz Navidad!

196. Si esta Navidad ves a un señor vestido de rojo bajando por tu chimenea y te mete en un saco, no te asustes, este año he pedido que mi regalo seas tú.

197. ¡Feliz Navidad! No te preocupes, me lavé las manos antes de enviarte este mensaje.

198. Desde Belén les recordamos que los que “beben y beben y vuelven a beber” son los peces en el río. ¡Feliz Navidad!

199. En estas fechas quería mandarte algo gracioso...increíble... tierno... sexy...dulce y muy entretenido. Pero lo siento, yo no entro por la pantalla. ¡Feliz Navidad!

200. Akalasem Frejita, Arrusa Murga, Insupuka Lerma. Acabas de leer tú mismo el conjuro que te va a impedir mantener relaciones sexuales el resto de las navidades y los primeros tres meses del nuevo año. ¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!

201. Papa Noel os regala dos palabras que os abrirán muchas puertas: TIRAR y EMPUJAR... ¡Feliz Navidad!

202. ¡Feliz Navidad! Pasa unas buenas fiestas y reza para que Papá Noel no aprenda a mirar tu historial de navegación.

203. Acabas de recibir un abrazo a distancia. ¡Feliz Navidad!

204. Que el coronavirus no te impida celebrar como siempre la Navidad... en el sofá y en pijama.

205. Este es el mensaje de Navidad: nunca estamos solos, Alexa nos escucha.

206. Urgente. Si recibes estos días una cesta de Navidad con un jamón, ¡no la aceptes! ¡Es un virus! Devuélvelo inmediatamente y pon mi dirección, que tengo el antivirus. ¡Es mi deber como amigo!

207. ¡Ánimo! Lo mejor de la Navidad es que sabes cuándo acaba.

208. Mensaje personalizado n.º 234. Inicio de mensaje: “¡Feliz Navidad a ti y toda tu familia!” Final de dedicatoria.

209. Este año es difícil desear ‘Happy Christmas’... Volveremos a estar ‘happy’ cuando no haya ‘crisis-más’... ¡Feliz Navidad!

210. ¡Enhorabuena! Tengo el placer de comunicarle que ha sido seleccionado para poder tirar del trineo de Papá Noel estas navidades. En una horas pasará un elfo por su casa para medirle los cuernos. ¡Feliz Navidad!

Frases de Navidad y Año Nuevo para tus seres queridos

211. «Navidad es la fecha de la alegría y el amor, la que debería durar siempre, pues nos colma de buenos sentimientos, nos hermana y nos acerca a todas las personas» – Anónimo

212. «Ojala pudiéramos meter el espíritu de la Navidad en jarros y abrir un jarro cada mes del año» – Harian Miller

213. «Si mi sonrisa te sirve de adorno en Navidad cuenta con ella, si mi mano te es de ayuda tienes las dos, si mi corazón te trae felicidad es todo tuyo. ¡Feliz Navidad!» – Anónimo

214. «Que este Año Nuevo te permita dilucidar lo mejor para tu vida y la de los tuyos, valorando siempre a los que más te quieren, pues sin ellos nada sería igual!. Éxitos y bendiciones para este Nuevo Año!» – Anónimo

215. «Hasta que uno no sienta la verdadera alegría de la Navidad, no existe. Todo lo demás es apariencia, muchos adornos. Porque no son los adornos, no es la nieve. No es el árbol, ni la chimenea. La navidad es el calor que vuelve al corazón de las personas, la generosidad de compartirla con otros y la esperanza de seguir adelante» – Anónimo

216. «Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino, y tu felicidad mi mejor deseo” – Anónimo

217. «En este Nuevo Año rodéate de todo aquello que te haga feliz y despréndete de todo aquello que te haga llorar. ¡Feliz 2026!» – Anónimo

218. «Un sabio dijo: la riqueza de una persona se mide por la cantidad y calidad de los amigos que tiene. Gracias por ser parte de mi fortuna. Feliz Año Nuevo» – Anónimo

219. «He leído tu horóscopo para el 2026: SALUD; los astros te sonríen. DINERO; los astros te sonríen. SEXO; los astros se descojonan» – Anónimo

220. «Aviso a toda la población: el simulacro de paz y amor ha finalizado. Guarden los langostinos, insulte a sus suegros y cuñados y disuélvanse. ¡Feliz Año Nuevo!» – Anónimo

221. «Se cambia de coche, de casa, de ropa, de zapatos, de mes, de look, de trabajo, de año; pero nunca de amigos. ¡Feliz año nuevo!» – Anónimo

222. «En este Nuevo Año rodéate de todo aquello que te haga feliz y despréndete de todo aquello que te haga llorar. ¡Feliz 2026!» – Anónimo

224. «A pesar de los quebranto siempre surgirá la ilusión, sin importar las adversidades, siempre se impondrá el Amor, que Dios te colme de alegrías en este año que inicia!» – Anónimo

225. «Navidad está siempre dentro de nosotros. Siempre que estrechemos una mano con cariño, siempre que escuchemos a un hermano, siempre que trabajamos por los demás desinteresadamente, siempre que luchamos por una sociedad mejor, siempre que compartimos nace Jesús, nace Dios ¡Es Navidad!» – Anónimo

226. «Que el próximo año esté lleno de bendiciones, de sueños por soñar, de nuevos caminos por recorrer, de salud para brindar, de amor para llenar el alma, de canciones que enriquezcan el sonido de la vida, de amaneceres llenos de sol y anocheceres llenos de luna, de abrazos que abracen la vida» -Anónimo

227. “Estoy muy feliz por la llegada del 2026 y estoy seguro que este año nos traerá muchas sorpresas y grandes cosas. Un fuerte abrazo para todos, les deseo miles de éxitos.”

228. “Que la llegada del 2026 marque el inicio de una vida llena de felicidad y de prosperidad. Recuerden que tienen que esforzarse todos los días para que logren hacer realidad todos los sueños que tienen.”

229. “Les deseo muchas felicidades en este 2026 y que en todos los aspectos de su vida tengan éxito para que sean el orgullo de sus familias. Confíen siempre en Dios porque Él es quien hace que todo sea posible.”

230. “¡Muchas felicidades a todos en este 2026! Recuerden que siempre deben ser muy optimistas y esforzarse mucho para que logren hacer realidad sus sueños. Les envío este cordial saludo cargado de mis mejores deseos.”

231. “Que el año 2026 sea el mejor de sus vidas y que sigamos fortaleciendo este vínculo tan bonito que nos une. Los quiero mucho y les agradezco de todo corazón por todos los momentos lindos que hemos compartido.”

232. “Es muy emocionante saber que llega un nuevo año y que juntos podremos hacer realidad todos los sueños que tenemos. Te amo mucho y te deseo miles de éxitos en este 2026.”

233. “Mi más grande deseo es que en este 2026gocen de muy buena salud, tengan dinero y que nunca les falte lo más importante en la vida: el amor. Un fuerte abrazo para todos, muchas felicidades.”

234. “La vida nos da la oportunidad de darle la bienvenida a un nuevo año y qué mejor manera que estar junto a todos nuestros seres queridos para celebrar con ellos y compartir momentos muy bonitos a su lado. ¡Muchas felicidades en este 2026!”

235. “Amigos y familiares, comencemos este 2026 con mucho optimismo y recordemos que si nos aferramos a Dios todo puede ser posible. Es tiempo de hacer un cambio positivo en nuestras vidas y soñar en grande para que logremos más de lo que esperamos.”

Selección de frases de Navidad y Año Nuevo 2026 para enviar por Whatsapp y Telegram

236. Si en esta Navidad distingues una luz muy brillante en el cielo, pide un deseo de FELICIDAD para el mundo entero.

237. Los corazones mansos entienden la Navidad más allá de las palabras.

238. Aunque el tiempo transcurra de prisa, la Navidad nos deja eternos instantes.

239. Deseo que cada día sepas apreciar lo bella que es la vida, como en la Navidad.

240. Que la estrella de Belén te ilumine en esta Navidad y que cada día del Nuevo año la bendición del Señor te guarde a ti y a tus familiares.

241. La Navidad se pinta del color de tus emociones más profundas.

242. El nacimiento de Jesús marcó la esperanza en el mundo entero, deja que la Navidad te envuelva de AMOR.

243. La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos.

244. La Navidad es ese dulce espacio donde los recuerdos, los abrazos y las risas imperan radiantes.

245. Que la Navidad nos llene de inspiración duradera para alcanzar todos nuestros proyectos y sentirnos realizados.

246. A veces necesitamos una pequeña chispa de magia para recrear nuestro existir, la Navidad es esa chispa.

247. Aunque se pierdan otras cosas a lo largo de los años, mantengamos la Navidad como algo brillante, regresemos a nuestra fe infantil.

248. Feliz Navidad a todos los que comparten el deseo de un mundo mejor, lleno de paz y esperanza.

249. Que cada año la Navidad te envuelva gratamente junto a los que más quieres!.

250. Quisiera que la Navidad dure todos los días del año, pero si no es posible, al menos que dure lo suficiente para ennoblecer los corazones más duros.

251. Pide un deseo, cerrando bien tus ojos, piensa en la Navidad y espera tu milagro.

252. Cuando la Navidad nos convoca, nadie queda excluido, desde el más pequeño al mayor se funden en un gran abrazo!

253. Campanas por doquier, nos dicen que ya llegó la Navidad, en el cielo el coro angelical se hace escuchar, paz y Amor para la humanidad!

254. Cariño, para celebrar el nuevo año te la voy a meter a 1024 GB. ¿y eso cómo es?…. En…Tera.

255. Festeja con champán y tu año será genial. Con uvas y buen vino tu año será divino. Pero si quieres un año estelar no te olvides de…

256. En estas fechas quería mandarte algo gracioso…increíble…tierno…sexy…dulce y muy entretenido. Pero lo siento, yo no entro por la pantalla. FELIZ AÑO NUEVO!.

257. Cuando te duela mirar hacia atrás y te dé miedo mirar hacia delante, mira hacia la izquierda o la derecha y allí estaré a tu lado. ¡¡Feliz 2026!!.

258. Este nuevo año te deseo lo mismo que un cepillo de dientes… «mucha pasta, un buen mango, y que te cepillen 3 veces al día».

259. Este año tampoco me han crecido alas para ir al cielo, pero tengo palabras para decir ¡Te quiero! ¡Feliz Año Nuevo 2026!

260. Que este año encuentres felicidad, salud, amor, dinero, paz y todo lo que necesites. Y lo que no encuentres búscalo en Google.

261. Para una Navidad alegre y espumosa bébete una botella de gaseosa. Si quieres que el 2026 sea un guateque, entonces bébete un whiskete. Feliz Año 2026.

262. Si la vida te da mil razones para llorar, demuestra que tienes mil y una para soñar. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Feliz año nuevo 2026.

263. Enhorabuena! Nestlé le comunica que ha sido ganador del peso de su pene en chocolate. En breve recibirá su lacasito. Feliz Año 2026!

264. Con este Whatsapp navideño, te deseo para este año nuevo felicidad y dicha pero sobre todo fuerza en la picha. Feliz Año Nuevo.

265. Que en el 2026 se metan en tu casa Paz, Consuelo y Esperanza… serás muy feliz con las tres. Y nada de Amor que ese es un tío. ¡Feliz Año Nuevo!.

266. Te deseo un nuevo año matemático : Sumando todo tipo de placeres, restando los dolores, multiplicando la felicidad y dividiendo el amor con todos tus seres queridos, Feliz año nuevo queridos amigos.

267. Si fuera una estrella fugaz escribiría en lo alto del cielo ¡Feliz Navidad!. Por que es lo que te deseo, unas felices fiestas y prosperidad para el próximo año.

Frases de Navidad originales para WhatsApp

268. “Dicen que en Navidad todas las carreteras te llevan a casa. Espero que así sea y que estés rodeado de los que más te aman”.

269. “La Navidad es una época repleta de magia en la que lo mejor no son los regalos sino los momentos tan bellos que vivimos al lado de nuestros seres queridos”.

270. “Este año en Navidad, quería ser original pero he tenido un problema, y es que no sé cómo envolver un abrazo lleno de felicidad”.

271. “El regalo del amor. El regalo de la paz. El regalo de la felicidad. Que todo esto sea tuyo en Navidad”.

272. “¡Feliz, feliz Navidad, la que hace que nos acordemos de las ilusiones de nuestra infancia, le recuerde al abuelo las alegrías de su juventud, y le transporte al viajero a su chimenea y a su dulce hogar!”.

273. “Deseo que el espíritu de la Navidad lleve vuestras almas con toda la felicidad del mundo... nadie lo merece más que vosotros”.

274. “Te deseo en estas navidades cada día te despiertes con la esperanza de que el día de mañana sea mucho mejor”.

275. “Un mes de luces, de nieve y de fiestas. Es hora de hacer las paces y atar cabos sueltos, terminar aquello que empezaste y esperar que todos tus sueños se hagan realidad. Felices fiestas”.

276. “El espíritu navideño consiste en poner la felicidad de los demás por delante de la tuya y darte cuenta de que nunca has conocido semejante felicidad. ¡Feliz Navidad!”.

277. “¡Ho, ho, ho! No soy Papá Noel ni vengo cargado de regalos, pero sí que soy un mensaje que te manda alguien que te quiere mucho”.

278. “Nunca dejes pasar un solo día sin expresar tu amor a los seres queridos. La Navidad es la mejor época para recordar que el año puede estar lleno de momentos felices si no perdemos el espíritu navideño”.

279. “Te deseo tanta suerte como gotas de lluvia, tanto amor como rayos tiene el sol, y tantas felicidades como estrellas en el cielo. Feliz Navidad”.

280. “No soy Papá Noel, ni vengo con regalos, pero soy un mensaje que te manda alguien que te quiere mucho”.

Frases cortas de ¡Feliz Navidad! para enviar a tus amigos

281. “Deseándote unas fechas llenas de luz y risas para ti y tu familia”.

282. “Nuestra familia os desea amor, alegría y paz... hoy, mañana y siempre”.

283. “Mejor que todos los regalos debajo del árbol de navidad es la presencia de una familia feliz”.

284. “Que tus fiestas brillen con alegría y risas”.

285. “El mejor regalo en esta Navidad es tu sonrisa”.

286. “Esta Navidad espero que todos tus sueños se hagan realidad”.

287. “No te olvides de cerrar los ojos y pedirme como regalo esta Navidad”.

288. “Navidad, tiempo de dar, tiempo para compartir y tiempo para amar”.

289. “¡Brindemos por una amistad más larga que las luces de Navidad!”.

290. “¿Te puedo hacer una foto? Es para enseñar a Santa lo que quiero en Navidad”.

291. “Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. ¡Feliz Navidad!”.

292. “Feliz Navidad a aquella persona que ha hecho que cada día de mi vida se sintiera como Navidad”.

293. “¡Los mejores deseos para una feliz Navidad llena de amor, felicidad y prosperidad!”.

294. “Mis mejores deseos para un Año Nuevo lleno de salud, felicidad y éxito”.

295. “De nada vale la Navidad sin alguien con quien compartirla. ¡Feliz Navidad!”.

Frases de Navidad graciosas para enviar por WhatsApp

296. “La Navidad está en el aire. Me gustaría anunciar formalmente que estoy aceptando donaciones en efectivo y cheques”.

297. “En Navidad hay que ahorrar... yo te felicito a ti y tú te encargas de difundirlo entre el resto de mis contactos. ¡Feliz Navidad!”.

298. “Navidad significa tener siempre una sonrisa para compartir, aunque se la tengas que dar a tus suegros y todos esos familiares que te caen tan mal”.

299. “Aviso a toda la población: el simulacro de paz y amor ha finalizado, guarden los langostinos, insulten a sus cuñados y disuélvanse. ¡Feliz Navidad!”.

300. “¿Dónde te has metido? No te encontramos por ningún lado. Necesitamos que vuelvas, eres muy importante para nosotros y además sabes de sobra que no se puede montar el Belén sin el burro. ¡Feliz Navidad!”.

