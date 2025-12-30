Es posible que tengas grandes recuerdos del año que se fue, pero nunca sabrás qué te deparará el siguiente. Por eso, este es el momento de tener esperanza, de soñar en grande y de trazar nuevas metas para que el Año Nuevo 2026 (que empezó por todo lo alto este 1 de enero) se convierta en el mejor de tu vida y de la de tus seres queridos.

Es tiempo de conectarnos más, de compartir buenos deseos y de recibir el Año Nuevo con la mejor actitud. También es momento de seguir adelante, aceptar los retos que vienen y recordar que cada nuevo año trae consigo sueños por alcanzar y metas por cumplir.

Si te ilusiona el año que está por comenzar, no puedes dejar de leer estos mensajes y deseos únicos de Año Nuevo. Los necesitas para desear de corazón un feliz año nuevo a las personas que quieres. Aquí encontrarás frases cortas, bonitas y originales, perfectas para compartir en tus redes sociales: Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, TikTok, Threads, Reddit, X y muchas más.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Todo nuevo comienzo proviene del final de otro comienzo.” — Séneca. FOTO DE CANVA.COM

Frases cortas y bonitas para enviar en WhatsApp a tus amigos y familiares

1. ¡Feliz Año Nuevo! Que este 2026 sea increíble.

2. Brindemos por un nuevo año lleno de éxitos y felicidad.

3. Que el 2026 te traiga todo lo que deseas y más.

4. ¡A empezar el año con la mejor energía!

5. Mis mejores deseos para ti en este nuevo año.

6. Que este 2026 esté lleno de momentos inolvidables.

7. ¡Feliz Año Nuevo! Que la alegría te acompañe siempre.

8. Un nuevo año, nuevas oportunidades. ¡A por ellas!

9. Que el 2026 sea un año de paz, amor y prosperidad.

10. ¡Por un año lleno de sueños cumplidos!

11. ¡Feliz Año Nuevo! Que la magia de este día te ilumine.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “A mi familia: gracias por ser mi fuerza. Que este nuevo año nos encuentre unidos y felices.” FOTO DE CANVA.COM

12. Que este 2026 te traiga salud, amor y mucho éxito.

13. ¡A celebrar el comienzo de un nuevo ciclo!

14. Que el nuevo año te sorprenda con cosas maravillosas.

15. ¡Feliz Año Nuevo! Que tus metas se hagan realidad.

16. Que este 2026 sea un año de crecimiento y aprendizaje.

17. ¡Brindemos por un futuro brillante!

18. Que el nuevo año te traiga momentos de felicidad plena.

19. ¡Feliz Año Nuevo! Que la esperanza renazca en tu corazón.

20. Que este 2026 sea el mejor año de tu vida hasta ahora.

Frases cortas para felicitar el Año Nuevo 2026 en tus estados de WhatsApp

21. ¡Feliz 2026!

22. ¡Por un gran año!

23. ¡Lo mejor para el 2026!

24. ¡A celebrar!

25. ¡Nuevo año, nuevas metas!

26. ¡Que tengas un feliz año!

27. ¡Brindemos por el 2026!

28. ¡Salud, amor y felicidad!

29. ¡A empezar con fuerza!

30. ¡Un abrazo y feliz año!

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías haber sido.” — George Eliot. FOTO DE CANVA.COM

Frases divertidas para compartir con tus amigos en el Año Nuevo 2026

31. ¡Feliz Año Nuevo! ¡A ver si este año me hago rico!

32. ¡Que el 2026 nos pille bailando (o al menos intentándolo)!

33. ¡Otro año más sobreviviendo! ¡Feliz Año Nuevo!

34. ¡Que este año nos traiga menos dramas y más comedia!

35. ¡Feliz Año Nuevo! ¡A ver si este año cumplo mis propósitos!

36. ¡Que el 2026 esté lleno de risas y buenos momentos!

37. ¡A empezar el año con el pie derecho (y la copa en la mano)!

38. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que este año no me pille el toro!

39. ¡Que el 2026 sea tan bueno que me haga olvidar el 2025!

40. ¡A brindar por los errores del pasado y las aventuras del futuro!

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Que este Año Nuevo traiga a tu vida salud, amor y momentos que recordar para siempre.” FOTO DE CANVA.COM

Frases de reflexión para despedir el 2025 y dar la bienvenida al 2026

41. Que el nuevo año nos traiga la sabiduría para aprender del pasado.

42. Un nuevo comienzo para reinventarnos y ser mejores.

43. Que el 2026 nos inspire a perseguir nuestros sueños con pasión.

44. El tiempo pasa, pero los recuerdos quedan. ¡Feliz Año Nuevo!

45. Que este nuevo año nos encuentre más fuertes y resilientes.

46. Un nuevo año para reflexionar sobre lo vivido y planificar el futuro.

47. Que el 2026 nos traiga la paz que tanto necesitamos.

48. Cada año es una oportunidad para crecer y evolucionar.

49. Que este nuevo año nos inspire a ser la mejor versión de nosotros mismos.

50. Que el 2026 nos traiga la claridad para tomar las mejores decisiones.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Amigos como tú hacen que cada año merezca la pena. ¡Por muchos más juntos!” FOTO DE CANVA.COM

Frases para desear un ¡Feliz Año Nuevo 2026! a tus amigos y familiares

51. ¡Feliz Año Nuevo a la mejor familia del mundo!

52. Brindo por un año más junto a mis amigos incondicionales.

53. Que este 2026 nos encuentre más unidos que nunca.

54. Gracias por formar parte de mi vida. ¡Feliz Año Nuevo!

55. Les deseo un año lleno de amor y felicidad a mis seres queridos.

56. Que este nuevo año fortalezca nuestros lazos de amistad.

57. Agradezco cada momento compartido. ¡Feliz 2026!

58. Que la felicidad los acompañe siempre. ¡Feliz Año Nuevo!

59. Brindo por ustedes y por un año lleno de bendiciones.

60. Gracias por ser mi mayor apoyo. ¡Feliz Año Nuevo!

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Nunca eres demasiado viejo para reinventarte.” — Steve Harvey. FOTO DE CANVA.COM

Deseos bonitos para celebrar el Año Nuevo 2026 para tus estados de TikTok, Facebook y WhatsApp

61. Que este 2026 te traiga mucha salud y bienestar.

62. Que el nuevo año te traiga el amor que mereces.

63. Que este 2026 esté lleno de éxitos profesionales.

64. Que el nuevo año te traiga la estabilidad económica que buscas.

65. Que este 2026 puedas cumplir todos tus viajes soñados.

66. Que el nuevo año te traiga la paz interior que necesitas.

67. Que este 2026 encuentres la felicidad en las pequeñas cosas.

68. Que el nuevo año te traiga la inspiración para crear grandes cosas.

69. Que este 2026 te rodees de personas que te hagan feliz.

70. Que el nuevo año te traiga la fuerza para superar cualquier obstáculo.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Brindo por un nuevo año lleno de amor y por la suerte de tenerlos en mi vida.” FOTO DE CANVA.COM

Frases motivadoras para compartir en la víspera del Año Nuevo 2026

71. Que el nuevo año pinte un lienzo lleno de colores vibrantes en tu vida.

72. Que el 2026 sea una melodía dulce que acaricie tu alma.

73. Que este nuevo año florezcan nuevas esperanzas en tu corazón.

74. Que el 2026 sea un viaje mágico lleno de descubrimientos.

75. Que este nuevo año las estrellas te guíen hacia tus sueños.

76. Que el 2026 sea un libro con páginas llenas de historias maravillosas.

77. Que este nuevo año la luna ilumine tu camino hacia la felicidad.

78. Que el 2026 sea un jardín floreciente de amor y prosperidad.

79. Que este nuevo año el sol brille con fuerza en tu vida.

80. Que el 2026 sea un eco de alegría resonando en tu corazón.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Que este Año Nuevo te recuerde lo valiosa que es tu presencia en mi vida.” FOTO DE CANVA.COM

Mensajes originales para dedicar a tus seres queridos el 31 de diciembre

81. ¡Recargando energías para el 2026! ¡Feliz Año Nuevo!

82. ¡Preparados, listos, 2026 ! ¡Que comience la aventura!

83. ¡Despegando hacia un nuevo año lleno de emociones!

84. ¡Abriendo las puertas al 2026 con una sonrisa!

85. ¡Que el 2026 te encuentre bailando bajo las estrellas!

86. ¡Un nuevo año para escribir nuestra propia historia!

87. ¡Que el 2026 te traiga la magia que buscas!

88. ¡A soñar en grande en este nuevo año!

89. ¡Que el 2026 sea un año de grandes conquistas!

90. ¡Brindemos por un futuro lleno de posibilidades!

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Gracias por ser parte de mi historia. Que este Año Nuevo te sorprenda con felicidad.” FOTO DE CANVA.COM

Frases bonitas de ¡Feliz Año Nuevo 2026! para WhatsApp e Instagram

91. ¡Feliz Año Nuevo para ti y toda tu familia!

92. ¡Por un 2026 lleno de amor!

93. ¡A empezar el año con alegría!

94. ¡Mis mejores deseos para ti!

95. ¡Que este año sea increíble!

96. ¡Brindemos por el 2026 !

97. ¡Salud, amor y felicidad!

98. ¡A celebrar con amigos y familia! ‍‍‍

99. ¡Que tus sueños se hagan realidad!

100. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Mucho amor!

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “El fin de año no es ni un final ni un comienzo, sino una continuación, con toda la sabiduría que la experiencia puede inculcarnos”. — Hal Borland. FOTO DE CANVA.COM

Frases de amor para celebrar el Año Nuevo 2026 con tu pareja ideal

101. Feliz Año Nuevo, mi amor. Eres lo mejor que me ha pasado.

102. Brindo por un año más a tu lado, construyendo nuestro futuro juntos.

103. Que este 2026 esté lleno de momentos mágicos y mucho amor entre nosotros.

104. Eres mi mayor regalo, feliz Año Nuevo, mi vida.

105. Cada día a tu lado es una aventura, ¡feliz Año Nuevo, mi amor!

106. Que este nuevo año fortalezca aún más nuestro amor. Te amo.

107. Eres la luz de mi vida, feliz Año Nuevo, mi princesa.

108. Gracias por un año increíble a tu lado. ¡Por muchos más!

109. Mi deseo para este nuevo año es seguir compartiendo cada instante contigo.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Que el 2026 traiga nuevas aventuras para compartir con los que más quieres.” FOTO DE CANVA.COM

110. Eres mi sueño hecho realidad, feliz Año Nuevo, mi reina.

111. Que este 2026 esté lleno de besos, abrazos y mucho amor.

112. A tu lado, cada día es especial. ¡Feliz Año Nuevo, cariño!

113. Eres mi complemento perfecto, te amo más allá de las palabras. ¡Feliz Año Nuevo!

114. Que este nuevo año nos encuentre más unidos y enamorados que nunca.

115. Contigo, cada año es mejor que el anterior. ¡Feliz 2026!

116. Eres mi todo, mi amor eterno. ¡Feliz Año Nuevo!

117. Que este año nuevo nos traiga aún más felicidad y amor.

118. Agradezco cada momento a tu lado. ¡Feliz Año Nuevo, mi dulce amor!

119. Eres la razón de mi sonrisa, feliz Año Nuevo, mi vida.

120. Que este 2026 sea el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra historia de amor.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Amigo, que este Año Nuevo te abra caminos llenos de oportunidades y alegrías.” FOTO DE CANVA.COM

Frases de ¡Feliz Año Nuevo 2026 ! para esa persona que te gusta

121. Feliz Año Nuevo a la mujer que me roba el corazón cada día.

122. Brindo por ti, mi amor, y por un año lleno de sueños cumplidos juntos.

123. Eres mi mayor inspiración, feliz Año Nuevo, mi musa.

124. Gracias por ser mi compañera de vida, feliz Año Nuevo, mi amor.

125. Que este nuevo año nos encuentre construyendo un futuro maravilloso.

126. Eres mi mejor amiga, mi confidente y mi gran amor. ¡Feliz Año Nuevo!

127. A la mujer que amo con todo mi ser, feliz Año Nuevo.

128. Brindo por ti, por nosotros y por un 2026 lleno de amor y felicidad.

129. Eres el amor de mi vida, mi eterno San Valentín. ¡Feliz Año Nuevo!

130. Gracias por cada sonrisa, cada abrazo y cada beso. ¡Feliz Año Nuevo, mi amor!

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Gracias por acompañarme un año más. Que el 2026 nos regale más risas y buenos momentos juntos.” FOTO DE CANVA.COM

Frases cortas para enamorar a esa personal especial en el Año Nuevo 2026

131. Feliz Año Nuevo, mi amor. Te amo.

132. Brindo por nosotros. ¡Feliz 2026!

133. Eres mi todo. ¡Feliz Año Nuevo!

134. Te amo más que nunca. ¡Feliz Año Nuevo!

135. Juntos siempre. ¡Feliz 2026!

136. Mi amor eterno, feliz Año Nuevo.

137. Por un año lleno de amor. ¡Feliz 2026!

138. Contigo todo es mejor. ¡Feliz Año Nuevo!

139. Eres mi felicidad. ¡Feliz Año Nuevo!

140. Te amo con locura. ¡Feliz 2026!

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Que el 2026 multiplique tus alegrías y reduzca tus preocupaciones.” FOTO DE CANVA.COM

Frases bonitas para dedicar a tu novia este 1 de enero tras la fiesta de Año Nuevo

141. Que este 2026 nos encuentre viajando, riendo y amándonos aún más.

142. Sueño con un futuro a tu lado. ¡Feliz Año Nuevo!

143. Que este nuevo año nos acerque aún más a nuestros sueños juntos.

144. Brindo por un 2026 lleno de proyectos y aventuras juntos.

145. Que este año nuevo nos dé la oportunidad de construir un futuro maravilloso.

146. Imagino un futuro hermoso contigo. ¡Feliz Año Nuevo!

147. Que este 2026 nos encuentre dando nuevos pasos en nuestra relación.

148. Brindo por un año lleno de momentos inolvidables juntos.

149. Que este nuevo año nos traiga nuevas oportunidades para crecer como pareja.

150. Sueño con un 2026 lleno de amor, viajes y mucha felicidad a tu lado.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Que cada mes del 2026 esté lleno de paz, bendiciones y momentos especiales para ti y los tuyos.” FOTO DE CANVA.COM

Frases graciosas para hacer reír a tu pareja en Año Nuevo

151. Feliz Año Nuevo, mi amor. ¡Prepárate para otro año aguantándome! (Con cariño)

152. Que este 2026 nos traiga menos discusiones por el control remoto.

153. Brindo por un año sin malentendidos (o al menos menos).

154. Feliz Año Nuevo, mi amor. ¡Que sigamos robándonos sonrisas!

155. Que este 2026 nos encuentre igual de locos el uno por el otro.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Nunca subestimes el poder que tienes para llevar tu vida en una nueva dirección”. — Germany Kent. FOTO DE CANVA.COM

Frases originales para sorprender a tu enamorada en el Año Nuevo 2026

156. Que este 2026 sea nuestra mejor aventura juntos. ¡Feliz Año Nuevo!

157. Eres mi persona favorita en el mundo. ¡Feliz Año Nuevo!

158. Que este nuevo año nos traiga momentos que atesoraremos por siempre.

159. Brindo por un amor que crece cada día más. ¡Feliz 2026!

160. Eres mi refugio, mi paz y mi gran amor. ¡Feliz Año Nuevo!

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Familia, que este nuevo año nos regale salud, unidad y muchos sueños cumplidos.” FOTO DE CANVA.COM

Frases para agradecer a tu pareja por los buenos momentos en el 2025

161. Gracias por un año lleno de amor y comprensión. ¡Feliz Año Nuevo!

162. Agradezco cada momento compartido a tu lado. ¡Feliz 2026!

163. Gracias por ser mi apoyo incondicional. ¡Feliz Año Nuevo, mi amor!

164. Agradezco a la vida por haberte puesto en mi camino. ¡Feliz Año Nuevo!

165. Gracias por iluminar mi vida con tu amor. ¡Feliz 2026!

166. Feliz Año Nuevo, mi angelito precioso

167. Brindo por nosotros

168. Te amo infinito

169. Juntos por siempre

170. Eres mi todo

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- El mejor regalo de este año y de todos los anteriores es tenerte en mi vida. Que el 2026 nos regale más momentos mágicos juntos. FOTO DE CANVA.COM

Frases creativas de Año Nuevo 2026 para enviar a tu pareja en WhatsApp

171. Feliz Año Nuevo, mi amor. Eres mi mejor regalo y sueño con un 2026 lleno de aventuras juntos.

172. Brindo por ti, mi reina, y por un año lleno de amor, risas y momentos inolvidables.

173. Gracias por ser mi compañera de vida y mi gran amor. ¡Feliz Año Nuevo! Te amo con locura.

174. Que este 2026 nos encuentre más unidos que nunca, construyendo un futuro maravilloso juntos.

175. Eres la luz de mi vida y mi mayor inspiración. ¡Feliz Año Nuevo! Brindo por nosotros.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Lo mejor de cada año es saber que lo comparto contigo. FOTO DE CANVA.COM

Frases bonitas de Año Nuevo para editar en videos o fotos de WhatsApp, Instagram o TikTok

176. (Junto a una foto de los dos) ¡Feliz Año Nuevo al amor de mi vida! Que este 2026 nos traiga muchos momentos felices juntos.

177. (Junto a un video corto) ¡Brindo por ti, mi amor, y por un año increíble! Feliz 2026.

178. (Junto a un GIF romántico) ¡Feliz Año Nuevo! Te amo más de lo que las palabras pueden decir.

179. (Junto a una foto de un viaje juntos) ¡Recordando momentos increíbles y listos para crear muchos más en el 2026! Feliz Año Nuevo, mi amor.

180. (Junto a una foto de una cena romántica) ¡Brindo por ti y por muchos momentos especiales más en este nuevo año! Feliz 2026.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Este nuevo año nos da la oportunidad de seguir construyendo nuestros sueños juntos. FOTO DE CANVA.COM

Mensajes profundos para celebrar el Año Nuevo 2026 con tu novia

181. En este nuevo año, mi mayor deseo es seguir construyendo un amor que trascienda el tiempo. Feliz 2026, mi amor.

182. Contigo he aprendido el verdadero significado del amor. Gracias por un año maravilloso y feliz Año Nuevo.

183. Eres mi refugio en la tormenta, mi alegría en la tristeza y mi mayor motivación. Feliz Año Nuevo, mi vida.

184. Que este 2026 nos encuentre caminando juntos hacia nuestros sueños, tomados de la mano y con el corazón lleno de amor.

185. Eres mucho más de lo que jamás pude imaginar. Gracias por existir y feliz Año Nuevo, mi amor.

186. Que este 2026 fortalezca nuestro compromiso y nos una aún más. Feliz Año Nuevo.

187. Brindo por un año lleno de complicidad, confianza y amor incondicional. ¡Feliz 2026!

188. Que este nuevo año nos traiga la sabiduría para superar cualquier obstáculo juntos.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Este nuevo año está lleno de posibilidades, y todas son más emocionantes cuando las comparto contigo. FOTO DE CANVA.COM

Frases con deseos positivos de Año Nuevo para tus amigos y la familia

189. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año sí cumplamos los propósitos... o al menos lo intentemos.

190. Mi propósito de Año Nuevo es seguir siendo igual de genial que siempre. ¡Feliz 2026!

191. Este año voy a dejar de posponer las cosas... empiezo el año que viene. ¡Feliz Año Nuevo!

192. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año nos traiga la fuerza de voluntad para ir al gimnasio... al menos en enero.

193. Mi propósito para el 2026 es tener menos propósitos para el 2026. ¡Feliz Año Nuevo!

194. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año encontremos el botón de “deshacer” para la vida real.

195. Este año voy a viajar más... del sofá a la nevera. ¡Feliz Año Nuevo!

196. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año nos traiga más dinero y menos problemas... o al menos que los problemas sean divertidos.

197. Mi propósito es aprender a vivir el presente... después ya veo. ¡Feliz Año Nuevo!

198. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año nos traiga la inspiración para ordenar el armario... en diciembre.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡El nuevo año 2026 será un tiempo de grandeza para la Familia! FOTO DE CANVA.COM

Frases graciosas para la previa de la gran fiesta de Año Nuevo 2026

199. ¡Feliz Año Nuevo! Que la resaca del 1 de enero sea leve y los recuerdos del 31 divertidos.

200. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año no acabemos bailando encima de la mesa... o sí, quién sabe.

201. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año no nos equivoquemos de uva a las 12.

202. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año la fiesta sea tan épica que la recordemos... o no.

203. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año tengamos la energía para celebrar... al menos hasta las 2 de la mañana.

204. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año no perdamos el móvil en la fiesta... otra vez.

205. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año tengamos más fotos divertidas que vergonzosas.

206. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año la cena de Nochevieja no se queme... o al menos no mucho.

207. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año tengamos más motivos para brindar que para quejarnos.

208. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año la fiesta sea tan buena que nos olvidemos del año pasado.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Aprovechemos el 2026 para demostrar mucho amor como Familia! FOTO DE CANVA.COM

Frases divertidas para despedir con alegría el año 2025

209. ¡Feliz Año Nuevo! Superamos otro año más, ¡enhorabuena!

210. ¡Feliz Año Nuevo! Otro año que se va, otro año que sobrevivimos.

211. ¡Feliz Año Nuevo! Adiós 2025, no te echaremos de menos (o sí, depende).

212. ¡Feliz Año Nuevo! Que el 2026 sea mejor que el 2025... no es difícil.

213. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año nuevo borre los errores del pasado... o al menos los difumine un poco.2026 214. ¡Feliz Año Nuevo! Que el 2025 sea como un borrón y cuenta nueva... pero con más dinero.

215. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año nuevo nos traiga más alegrías que el anterior... y menos sustos.

216. ¡Feliz Año Nuevo! Que el 2026 sea un año de transición... hacia un año aún mejor.

217. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año nuevo nos traiga la paz que el año pasado nos quitó.

218. ¡Feliz Año Nuevo! Que el 2026 sea un año para recordar... por las buenas razones.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Aprovechemos el 2026 para demostrar mucho amor como Familia! FOTO DE CANVA.COM

Frases cortas para el brindis y la fiesta del Año Nuevo 2026

219. ¡Feliz Año Nuevo! ¡A beber y a gozar!

220. ¡Feliz 2026! ¡Que la fiesta no pare!

221. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que este año nos pille con dinero en el bolsillo!

222. ¡Feliz Año Nuevo! ¡A empezar el año con una sonrisa (y una copa)!

223. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que este año nos traiga muchas risas!

224. ¡Feliz Año Nuevo! ¡A por otro año de locuras!

225. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que este año sea épico!

226. ¡Feliz Año Nuevo! ¡A disfrutar a tope!

227. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que este año sea inolvidable!

228. ¡Feliz Año Nuevo! ¡A vivir la vida!

​ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- En mi vida solo hay espacio para la abundancia, la estabilidad y el crecimiento financiero. FOTO DE CANVA.COM

Frases graciosas de Año Nuevo 2026 para tu pareja en el extranjero

229. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año no se nos “cuelgue” la vida.

230. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año tengamos más “megas” de felicidad.

231. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año encontremos el “wifi” de la felicidad.

232. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año tengamos la batería cargada para vivirlo al máximo.

233. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año no tengamos “virus” en el corazón.

234. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año hagamos “backup” de los mejores momentos.

235. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año tengamos “conexión” con la felicidad.

236. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año actualicemos nuestro “software” de la vida.

237. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año tengamos “cobertura” en todos los lugares que visitemos.

238. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año no nos quedemos “sin datos” en la vida.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Si no puedes ser mejor, al menos sé más divertido. FOTO DE CANVA.COM

Frases de Año Nuevo 2026 para el invierno en Estados Unidos

239. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año no nos congelemos.

240. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año tengamos la calefacción a tope.

241. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año nos abriguemos bien para no pillar un resfriado.

242. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año tengamos chocolate caliente para combatir el frío.

243. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año la nieve nos pille con ganas de jugar.

244. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año no resbalemos por el hielo.

245. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año tengamos mantita y peli para los días fríos.

246. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año el frío no nos quite las ganas de salir.

247. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año tengamos bufanda, guantes y gorro para el frío.

248. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año el invierno nos traiga momentos cálidos con amigos y familia.

Frases de Año Nuevo 2026 para las personas que llegan tarde a la fiesta

249. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Mejor tarde que nunca!

250. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Llego justo a tiempo para la resaca!

251. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Más vale tarde que jamás!

252. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Ya estoy aquí para la fiesta! (aunque sea un poco tarde)

253. ¡Feliz Año Nuevo! ¡No importa la hora, lo importante es celebrar!

Frases de Año Nuevo 2026 con juego de palabras

254. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que este año te “año”rezca muchas alegrías!

255. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que este año te “año”te de felicidad!

256. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que este año te “año”de mucho amor!

257. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que este año te “año”de prosperidad!

258. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que este año te “año”de todo lo bueno!

259. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que este año te encuentres a ti mismo... y te guste lo que encuentres!

260. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año sea como tu serie favorita: lleno de emoción y sorpresas.

261. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año te sientas como el protagonista de tu película favorita.

262. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año vivas aventuras dignas de una película de acción.

263. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año tengas un final feliz como en las películas románticas.

264. ¡Feliz Año Nuevo! Que este año te rías a carcajadas como en las comedias.

Frases originales para desear éxito a tus amigos y familiares en el Año Nuevo 2026

265. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que este año te atrevas a hacer todo lo que te propongas!

266. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que este año te rodees de personas que te hagan feliz!

267. ¡2026: borrón y cuenta nueva!

268. ¡Un nuevo año, una nueva oportunidad!

269. ¡2026: tiempo de reinventarse!

270. ¡Comenzamos un nuevo capítulo: 2026!

271. ¡2026: a escribir nuestra historia!

272. ¡Un nuevo comienzo llamado 2026!

273. ¡2026: página en blanco lista para ser llenada!

274. ¡Renovados para el 2026!

275. ¡2026: tiempo de cambios positivos!

276. ¡Un nuevo año para crecer: 2026!

Frases con los mejores deseos de felicidad y prosperidad en el Año Nuevo 2026

277. ¡Feliz y próspero 2026!

278. ¡Un 2026 lleno de alegría y bendiciones!

279. ¡Que la felicidad nos acompañe en el 2026!

280. ¡2026: salud, amor y prosperidad!

281. ¡Deseamos un feliz 2026 para todos!

282. ¡Que el 2026 esté lleno de buenos momentos!

283. ¡2026: un año de paz y armonía!

284. ¡Que la suerte nos sonría en el 2026!

285. ¡2026: un año para celebrar!

286. ¡Que el 2026 nos traiga éxitos!

Frases positivas para enviar a tus amigos en el Año Nuevo 2026

287. ¡Qué emoción, llegó el 2026!

288. ¡Con energía para el 2026!

289. ¡A tope con el 2026!

290. ¡Listos para la aventura del 2026!

291. ¡Con ganas de vivir el 2026!

292. ¡El 2026 promete!

293. ¡A disfrutar cada día del 2026!

294. ¡Con ilusión recibimos el 2026!

295. ¡El 2026 será increíble!

296. ¡Conquistando el 2026!

297. El 2026 abre sus puertas.

298. El tiempo nos regala un nuevo año: 2026.

299. El 2026: un nuevo ciclo comienza.

300. El universo nos da la bienvenida al 2026.