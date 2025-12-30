Se acaba el año y se viene una de las celebraciones más importantes para recibir de buena manera los próximos 12 meses que se avecinan: el Año Nuevo. Esta festividad trae consigo una gran cantidad de rituales que muchas personas suelen seguir, pero también es una época en la que podemos enviar un poco de buenas vibras y mensajes a los demás.

Por esta razón, aquí te dejo con 100 frases cortas y originales que puedes enviar para desear un Feliz Año Nuevo 2026, con mensajes que puedes compartir en cualquiera red social como WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok . Elige la que sea de tu preferencia.

Frases cortas para decir Feliz Año Nuevo 2026

¡Feliz Año Nuevo 2026! Que venga lleno de alegrías.

Brindemos por un 2026 lleno de nuevas oportunidades.

Que el 2026 te regale salud, paz y felicidad.

¡Bienvenido 2026! Vamos con todo.

Un nuevo año, nuevos comienzos. Feliz 2026.

Que cada día del 2026 sea especial.

Feliz Año Nuevo 2026, que tus sueños se cumplan.

2026: un año para crecer y sonreír.

Que el 2026 llegue cargado de buenas noticias.

Adiós al pasado, hola 2026.

Que el 2026 supere todas tus expectativas.

Feliz 2026, un año para agradecer y avanzar.

Nuevos retos, nuevas metas. Feliz Año Nuevo.

Que el 2026 te llene de momentos inolvidables.

Comienza el 2026 con esperanza y ilusión.

Feliz Año Nuevo 2026 para ti y los tuyos.

Que el 2026 sea un año de logros.

Un abrazo para empezar bien el 2026.

Que la alegría te acompañe todo el 2026.

Feliz 2026, tiempo de nuevos sueños.

Que el amor y la paz reinen en 2026.

2026 llega con nuevas historias por escribir.

Que este 2026 te sorprenda para bien.

Feliz Año Nuevo, que el 2026 sea increíble.

Por un 2026 lleno de luz y esperanza.

Frases cortas con emojis para compartir online por Año Nuevo 2026

¡Feliz Año Nuevo 2026! 🎆🥂

Bienvenido 2026, vamos con todo 🚀✨

Que el 2026 llegue lleno de bendiciones 🙏🎊

Nuevo año, nuevas metas 🎯📆

Feliz 2026, que no falte la alegría 😄🎉

Por un 2026 de éxitos y sonrisas 🌟😊

Que el 2026 te regale salud y paz 💖🕊️

Brindemos por un gran 2026 🥂✨

Que cada día del 2026 sea especial 📅💫

Feliz Año Nuevo, nuevos comienzos 🎇🌱

2026: tiempo de soñar en grande 💭🚀

Que el amor te acompañe en 2026 ❤️🎊

Feliz 2026 para ti y tu familia 👨‍👩‍👧‍👦✨

Más risas, menos preocupaciones en 2026 😂🌈

Que el 2026 esté lleno de buenas noticias 📰🎉

Año nuevo, energía nueva 🔋✨

Feliz 2026, un año para brillar 🌟🎆

Que la suerte te siga en 2026 🍀😊

Celebrando la llegada del 2026 🎊🎇

Que el 2026 cumpla tus sueños 💫🙏

Empezamos el 2026 con esperanza 🌅✨

Feliz Año Nuevo, a disfrutar el 2026 🥳🎶

Que la felicidad sea constante en 2026 😁💖

2026 llega con nuevas oportunidades 🚪🌟

Paz, amor y éxito para este 2026 🕊️❤️🎉

Frases divertidas para desear un Feliz Año Nuevo 2026

Feliz Año Nuevo 2026, que tus problemas duren menos que tus propósitos de enero.

Que el 2026 te traiga tantas alegrías como memes en tu celular.

Brindemos por el 2026, ese año en el que ahora sí vamos a cumplir los planes.

vamos a cumplir los planes. Feliz 2026, que la dieta empiece el lunes… o el próximo año.

Que este 2026 tengas más risas que dramas y más fiestas que estrés.

Nuevo año, nuevas oportunidades… y las mismas ganas de dormir.

Feliz Año Nuevo 2026, que el café nunca falte y los lunes sean más cortos.

Que el 2026 venga con dinero, salud y Wi-Fi rápido.

Brindemos por un 2026 lleno de buenos momentos y pocas responsabilidades.

Feliz 2026, que este año sí sepamos en qué día vivimos.

Que el 2026 te sorprenda, pero solo con cosas buenas y premios inesperados.

Año Nuevo, vida nueva… bueno, al menos agenda nueva.

Feliz Año Nuevo 2026, que los errores sean pocos y las anécdotas muchas.

Que este 2026 tengas más motivos para celebrar que para quejarte.

Brindemos por el 2026 y por sobrevivir otro año con estilo.

Feliz 2026, que la suerte te acompañe y el despertador falle.

Que el nuevo año traiga amor, paz y cero mensajes de “tenemos que hablar”.

Feliz Año Nuevo 2026, que las buenas decisiones lleguen antes que las malas.

Que el 2026 sea tan bueno que no necesitemos filtros para sonreír.

Nuevo año, mismas amistades locas… y eso es lo mejor.

Feliz 2026, que tus metas sean altas y tus siestas largas.

Que este año nuevo venga con menos estrés y más razones para brindar.

Brindemos por un 2026 donde el dinero alcance y el cansancio no.

Feliz Año Nuevo 2026, que la felicidad te encuentre aunque estés en pijama.

Que el 2026 sea el año donde todo fluya… o al menos no se complique tanto.

Frases originales de Feliz Año Nuevo 2026

Que el 2026 te encuentre avanzando, no esperando.

Empieza el 2026 con fe en lo que viene y orgullo por lo vivido.

Un año nuevo no borra el pasado, pero sí abre caminos. Bienvenido 2026.

Que cada amanecer del 2026 tenga un motivo para sonreír.

El 2026 no promete magia, promete oportunidades.

Que este 2026 te enseñe a valorar lo simple y disfrutar lo importante.

Comienza el 2026 siendo fiel a lo que sueñas.

Que el 2026 llegue suave con tus miedos y firme con tus metas.

Un nuevo año es una página en blanco: escribe bonito en 2026.

Que el 2026 te regale calma, fuerza y buenos momentos.

Entra al 2026 con esperanza y deja atrás lo que pesa.

Que el 2026 multiplique tus ganas y reduzca tus dudas.

No esperes al momento perfecto: haz del 2026 tu momento.

Que este 2026 te acerque a la vida que imaginas.

Empieza el 2026 confiando más en ti.

Que el nuevo año te sorprenda mientras te atreves.

El 2026 llega para recordarte que siempre se puede empezar de nuevo.

Que cada paso del 2026 te lleve a algo mejor.

Vive el 2026 con intención, no con prisa.

Que este año nuevo te enseñe a soltar y a avanzar.

El 2026 no pide perfección, pide constancia.

Que el 2026 te regale motivos para agradecer cada día.

Empieza el 2026 sembrando hoy lo que quieres cosechar mañana.

Que el 2026 sea el año donde confíes más y temas menos.

Recibe el 2026 con el corazón abierto y la mente clara.