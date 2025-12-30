ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Encuentra 100 frases originales para Año Nuevo 2026 sobre éxito, abundancia, amor y esperanza, ideales para tarjetas, estados y publicaciones. FOTO DE CANVA.COM
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

El Año Nuevo 2026 es la oportunidad perfecta para reiniciar, soñar en grande y contagiar buena vibra a todos los que quieres. Hoy, las frases con imágenes y las tarjetas digitales se han convertido en el detalle ideal para compartir en WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Reddit, Snapchat, Threads, X y Telegram. No importa si estás en México, Estados Unidos o en cualquier rincón del mundo: un mensaje bien enviado puede abrazar a la distancia y recordarle a alguien lo importante que es para ti. Cada saludo es una chispa de motivación para comenzar este nuevo ciclo con actitud ganadora.​

Las tarjetas de Año Nuevo 2026 con frases motivadoras son perfectas para hablar de éxito, fortuna, salud, amor propio y nuevos comienzos. Puedes usar imágenes gratuitas de celebraciones con fuegos artificiales, champán, confeti y luces, y personalizarlas con tus propios mensajes originales. Si tienes familia en Estados Unidos, amigos en México o contactos repartidos por el mundo, una buena frase de Año Nuevo rompe fronteras y horarios. El objetivo es simple: inspirar, animar y recordar que el 2026 puede ser el año en el que todo cambie para mejor.​

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que la fortuna toque tu puerta y decida quedarse todo el año. FOTO DE CANVA.COM
Los diseños que acompañan estas frases suelen incluir fuegos artificiales, relojes marcando la medianoche, copas de champán, luces doradas, confeti y hasta uvas y brindis en familia. Cada imagen refuerza el mensaje de alegría, esperanza y renovación que trae el inicio del 2026. Ya sea que recibas el Año Nuevo en una gran ciudad de Estados Unidos, en una celebración en México o en una reunión familiar íntima, una tarjeta con la frase adecuada hace que el momento sea inolvidable.​

El 31 de diciembre siempre invita a hacer balance: agradecer por lo vivido, por las personas que se quedaron, por las lecciones aprendidas y por el amor recibido. Por eso, nunca está de más enviar un mensaje especial a quienes han estado contigo en las buenas y en las malas. Una frase de Año Nuevo 2026 puede expresar gratitud, cariño, amistad y apoyo incondicional. Es una manera sencilla, pero poderosa, de decir: “Gracias por este año, y ojalá sigamos juntos en todo lo que viene”.​

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que tu buen corazón atraiga solo cosas buenas este año. FOTO DE CANVA.COM
Compartir mensajes de Año Nuevo se ha convertido en una tradición global: desde un “Feliz Año Nuevo 2026” en un estado de WhatsApp, hasta una historia en Instagram o un mensaje directo a esa persona que extrañas. No dudes en dedicar unas palabras a quienes consideras clave en tu vida: familia, amigos, pareja, compañeros de trabajo o estudio, en México, en Estados Unidos o donde estén. Llena tus frases de energía positiva, metas claras y mucho entusiasmo por lograr el éxito en este 2026. Un simple mensaje puede ser el empujón que alguien necesita para creer en sí mismo y empezar el año con todo.​

Frases de éxito para Año Nuevo 2026

  • Que el 2026 sea el año en el que dejes de soñar con el éxito y empieces a vivirlo cada día.
  • En este Año Nuevo 2026, que tus metas sean tan grandes como tu capacidad de luchar por ellas.
  • Que el 2026 convierta tus ideas en proyectos y tus proyectos en grandes logros.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que este año el universo conspire siempre a tu lado. FOTO DE CANVA.COM
  • 2026 será tu año si decides creer en ti más de lo que crees en tus excusas.
  • Que este Año Nuevo 2026 marque el inicio de la mejor etapa profesional y personal de tu vida.
  • En el 2026, atrévete a apuntar más alto: el límite ya no existe para ti.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Feliz Año Nuevo 2026! Que cada giro de la vida sea a tu favor. FOTO DE CANVA.COM
  • Que el 2026 te encuentre trabajando en silencio y celebrando tus resultados en grande.
  • Este Año Nuevo 2026, cambia el “no puedo” por “¿cómo lo logro?” y verás la diferencia.
  • Que en el 2026 tus sueños tengan fecha, plan y la disciplina para cumplirse.
  • 2026: el año ideal para demostrarte que siempre fuiste capaz de mucho más.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que este Año Nuevo lleguen oportunidades que ni imaginabas. FOTO DE CANVA.COM
Mensajes motivadores y saludos de Año Nuevo 2026

  • Que el 2026 te regale la fuerza para seguir adelante incluso cuando nadie te aplauda.
  • En este Año Nuevo 2026, que tus hábitos hablen más fuerte que tus discursos.
  • Que el 2026 te recuerde cada día que rendirse no es opción.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que la suerte te persiga tanto que no puedas escapar de cosas buenas. FOTO DE PINTEREST.COM
  • 2026 será diferente si tú decides ser diferente también.
  • Que este Año Nuevo 2026 convierta tu miedo en impulso y tus dudas en aprendizaje.
  • En el 2026, hazlo aunque te tiemblen las piernas: el valor llega caminando contigo.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que donde veas una puerta cerrada, el 2026 te muestre una ventana abierta. FOTO DE CANVA.COM
  • Que el 2026 premie tu disciplina más que tu suerte.
  • Que este Año Nuevo 2026 te inspire a levantarte una vez más de las que caigas.
  • En el 2026, deja de esperar el momento perfecto y haz perfecto este momento.
  • Que el 2026 sea el año en el que el esfuerzo se vuelva tu mejor aliado.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Feliz 2026! Que recibas más milagros que preocupaciones. FOTO DE CANVA.COM
Frases de esperanza y nuevos comienzos para Año Nuevo

  • Que el 2026 llegue como una página en blanco lista para escribir tu mejor historia.
  • En este Año Nuevo 2026, deja atrás lo que pesa y abraza lo que te impulsa.
  • Que el 2026 sea ese nuevo comienzo que tanto estabas esperando.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que la suerte se vuelva tu compañera fiel en cada paso. FOTO DE CANVA.COM
  • Cada 1 de enero es una nueva oportunidad; que la del 2026 la aproveches al máximo.
  • Que el 2026 te enseñe que nunca es tarde para empezar de nuevo.
  • En este Año Nuevo 2026, cierra ciclos con amor y abre puertas con esperanza.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Que el 2026 derrame sobre ti fortuna, buenas noticias y sorpresas lindas. FOTO DE PINTEREST.COM
  • Que el 2026 lleve lejos tus miedos y acerque tus nuevos sueños.
  • Que este Año Nuevo 2026 sea el puente entre lo que fuiste y lo que siempre quisiste ser.
  • En el 2026, dale la bienvenida a todo lo que te haga crecer.
  • Que el 2026 te regale motivos para creer, confiar y sonreír de nuevo.
Envía amor y fortuna con estas 50 tarjetas de ¡Feliz Año Nuevo 2026! Gratuitas para WhatsApp, con mensajes que inspiran suerte y prosperidad. El detalle perfecto para tus grupos y contactos favoritos. | Crédito: Canva / Composición Mag
Felicitaciones de Año Nuevo 2026 sobre fortuna y abundancia

  • Que el 2026 llegue a tu vida cargado de abundancia, oportunidades y buenas noticias.
  • En este Año Nuevo 2026, que nunca falten proyectos, clientes, ideas y caminos por recorrer.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “La vida se trata de cambios, a veces es doloroso, a veces es hermoso, pero la mayoría de las veces son ambas cosas”. — Kristin Kreuk. FOTO DE CANVA.COM
  • Que el 2026 multiplique tus ingresos, tu paz y tus momentos felices.
  • Que el Año Nuevo 2026 te sorprenda con puertas que se abren cuando menos lo esperas.
  • En el 2026, que la prosperidad te acompañe en cada paso que des.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Si eres lo suficientemente valiente para decir adiós, la vida te recompensará con un nuevo hola”. — Paulo Coehlo. FOTO DE CANVA.COM
  • Que este Año Nuevo 2026 te ayude a construir la estabilidad que tanto deseas.
  • Que el 2026 te traiga decisiones acertadas y resultados que te llenen de orgullo.
  • En el 2026, que la abundancia llegue a ti en forma de amor, salud y éxito.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Oramos con alegría y agradecimiento para recibir las bendiciones del Año Nuevo”. — Lailah Gifty Akita. FOTO DE CANVA.COM
  • Que este Año Nuevo 2026 haga florecer todo lo que sembraste con esfuerzo.
  • Que el 2026 convierta tus mejores esfuerzos en grandes recompensas.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- "Empieza a hacer lo que quieres ahora. No vivimos en la eternidad. Solo tenemos este momento, brillando como una estrella en nuestra mano y derritiéndose como un copo de nieve." — Francis Bacon Sr. FOTO DE CANVA.COM
Mensajes de Año Nuevo 2026 para salud y bienestar

  • Que el 2026 llegue con salud fuerte, mente clara y corazón en calma.
  • En este Año Nuevo 2026, haz de tu bienestar tu prioridad número uno.
  • Que el 2026 te regale días llenos de energía y noches de descanso profundo.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Todo nuevo comienzo proviene del final de otro comienzo.” — Séneca. FOTO DE CANVA.COM
  • Que el Año Nuevo 2026 te encuentre cuidando de ti con amor y responsabilidad.
  • En el 2026, que tu cuerpo, tu mente y tus emociones estén en armonía.
  • Que este Año Nuevo 2026 te enseñe a elegir la paz antes que el estrés.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Nunca es tarde para convertirte en quien quieres ser. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgulloso, y si descubres que no es así, espero que tengas la fuerza para empezar de nuevo.” — F. Scott Fitzgerald. FOTO DE CANVA.COM
  • Que el 2026 te regale menos preocupaciones y más momentos de serenidad.
  • En el 2026, que la gratitud sea tu rutina y la felicidad tu mejor hábito.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Cada momento es un nuevo comienzo.” — TS Eliot. FOTO DE CANVA.COM
  • Que el Año Nuevo 2026 te dé fuerzas para sanar, perdonar y avanzar.
  • Que el 2026 mantenga cerca a las personas que cuidan tu salud y tu corazón.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Tu éxito y tu felicidad residen en ti. Decídete a ser feliz, y tu alegría y tú formarán un ejército invencible contra las dificultades.” — Helen Keller. FOTO DE CANVA.COM
Frases y saludos de Año Nuevo 2026 para la familia

  • Que el 2026 nos encuentre unidos, sin importar la distancia ni el país donde estemos.
  • En este Año Nuevo 2026, que en nuestra familia nunca falten abrazos, respeto y apoyo.
  • Que el 2026 nos regale más reuniones juntos que conversaciones por videollamada.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “La vida no se trata de esperar, desear y tener esperanza; se trata de hacer, ser y llegar a ser." — Mike Dooley. FOTO DE CANVA.COM
  • Que el Año Nuevo 2026 bendiga a cada miembro de nuestra familia con salud y trabajo.
  • En el 2026, valoremos cada comida en familia como el mejor regalo.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías haber sido.” — George Eliot. FOTO DE CANVA.COM
  • Que este Año Nuevo 2026 fortalezca nuestros lazos y cierre cualquier herida pendiente.
  • Que el 2026 nos dé motivos para celebrar cada logro de nuestros seres queridos.
  • En el 2026, gracias familia por ser mi lugar seguro en un mundo tan cambiante.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- "No vivas el mismo año 75 veces y lo llames vida ”. — Robin Sharma. FOTO DE CANVA.COM
  • Que el Año Nuevo 2026 traiga más fotos juntos, más risas y menos despedidas.
  • Que el 2026 sea un año de armonía, comprensión y mucho amor familiar.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “El día de Año Nuevo es el cumpleaños de todo hombre ”. — Charles Lamb. FOTO DE CANVA.COM
Mensajes y felicitaciones de Año Nuevo 2026 para amigos

  • Que el 2026 nos regale más viajes, más chistes internos y más noches inolvidables, amigo/a.
  • En este Año Nuevo 2026, gracias por ser el tipo de amigo que se siente como hogar, incluso a kilómetros de distancia.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Un optimista se queda despierto hasta la medianoche para ver llegar el año nuevo. Un pesimista se queda despierto para asegurarse de que el año viejo se vaya”. — William E. Vaughan. FOTO DE CANVA.COM
  • Que el 2026 te dé todo lo bueno que tú repartes: apoyo, alegría y lealtad.
  • Que el Año Nuevo 2026 conserve a los amigos verdaderos, estén en México, Estados Unidos o donde sea.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “El propósito de un Año Nuevo no es que tengamos un año nuevo. Es que tengamos un alma nueva…” — Gilbert K. Chesterton. FOTO DE CANVA.COM
  • En el 2026, brindemos por las amistades que siguen firmes a pesar de los husos horarios.
  • Que este Año Nuevo 2026 nos encuentre compartiendo planes locos y metas serias.
  • Que el 2026 te acerque a amigos nuevos, sin quitarte a los de toda la vida.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “El secreto del cambio es concentrar toda tu energía, no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo”. — Sócrates. FOTO DE CANVA.COM
  • En el 2026, que nuestra amistad siga creciendo, madurando y llenándonos de anécdotas.
  • Que el Año Nuevo 2026 nos dé más razones para decir “qué bueno que nos conocimos”.
  • Que el 2026 te abrace con amigos leales, videollamadas largas y risas que curan.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Tus circunstancias actuales no determinan adónde puedes llegar. Simplemente determinan dónde empiezas.” — Nido Qubein. FOTO DE CANVA.COM
Frases románticas y mensajes de Año Nuevo 2026 para pareja

  • Que el 2026 fortalezca nuestro amor y nos regale nuevos motivos para elegirnos cada día.
  • En este Año Nuevo 2026, quiero seguir construyendo sueños contigo, sin prisa pero sin pausa.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “La magia de los nuevos comienzos es realmente la más poderosa de todas”. — Josiyah Martin. FOTO DE CANVA.COM
  • Que el 2026 nos sorprenda con más viajes juntos, más planes y más “te amo” espontáneos.
  • Que el Año Nuevo 2026 nos enseñe a amarnos mejor, con paciencia, respeto y complicidad.
  • En el 2026, gracias por ser mi persona favorita en todos los días del calendario.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- "No vivas el mismo año 75 veces y lo llames vida ”. — Robin Sharma. FOTO DE CANVA.COM
  • Que este Año Nuevo 2026 nos encuentre tomados de la mano, listos para cualquier reto.
  • Que el 2026 nos regale besos largos, abrazos fuertes y cero ganas de soltarnos.
  • En el 2026, que nuestro amor sea refugio en días grises y fiesta en días felices.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Escríbelo en tu corazón: cada día es el mejor día del año”. — Ralph Waldo Emerson. FOTO DE CANVA.COM
  • Que el Año Nuevo 2026 sea testigo de todas las promesas que vamos a cumplir juntos.
  • Que el 2026 nos traiga un amor más sólido, más libre y cada vez más bonito.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Lo que te traiga el nuevo año dependerá en gran medida de lo que tú le traigas al nuevo año”. — Vern McLellan. FOTO DE CANVA.COM
Frases cortas de Año Nuevo 2026 para redes sociales

  • 2026: sorpréndeme, yo ya estoy listo.
  • Nuevo año, misma esencia, mejor versión. Feliz 2026.
  • Que el 2026 venga cargado de milagros disfrazados de casualidades.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- «Y ahora damos la bienvenida al nuevo año. Lleno de cosas que nunca han existido». — Rainer Maria Rilke. FOTO DE CANVA.COM
  • Modo 2026 activado: éxito, salud y mucha paz.
  • 2026: nuevo capítulo, misma misión… superarme.
  • Este 2026, menos drama, más enfoque.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Aunque nadie puede volver atrás y empezar de nuevo, cualquiera puede empezar desde ahora y crear un final completamente nuevo”. — Carl Bard. FOTO DE CANVA.COM
  • Hola 2026, vengo por todo lo que pospuse antes.
  • Que el 2026 te encuentre cumpliendo lo que un día pediste en silencio.
  • 2026, que cada mes sea mejor que el anterior.
  • Bienvenido 2026: que no falte fe, ni ganas, ni café.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Establece metas para el Año Nuevo. Reflexiona sobre ti mismo y descubre qué te gustaría que sucediera en tu vida este año. Esto te ayuda a hacer tu parte. Es una afirmación de que te interesa vivir plenamente el año que viene”. — Melody Beattie. FOTO DE CANVA.COM
Mensajes y felicitaciones para tarjetas e imágenes de Año Nuevo 2026

  • Feliz Año Nuevo 2026: que la vida te sorprenda con razones para sonreír cada día.
  • Brindo por un 2026 lleno de luz, metas cumplidas y gente bonita a tu alrededor.
  • Que este Año Nuevo 2026 sea la chispa que encienda todos tus proyectos.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Porque las palabras del año pasado pertenecen al lenguaje del año pasado, y las palabras del año próximo esperan otra voz.” — TS Eliot. FOTO DE CANVA.COM
  • Feliz 2026: que tus miedos se hagan pequeños y tus sueños enormes.
  • Que el 2026 pinte tu camino con oportunidades y momentos inolvidables.
  • Feliz Año Nuevo 2026: hoy empieza la versión más fuerte y valiente de ti.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “La vida es cambio. Crecer es opcional. Elige con sabiduría.” — Karen Kaiser Clark. FOTO DE CANVA.COM
  • Que el 2026 toque tu puerta con salud, amor, trabajo y serenidad.
  • Feliz 2026: que tu corazón siempre tenga más gratitud que quejas.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Me gustan más los sueños del futuro que la historia del pasado”. — Thomas Jefferson. FOTO DE CANVA.COM
  • Que este Año Nuevo 2026 te recuerde que eres capaz de cosas increíbles.
  • Feliz Año Nuevo 2026: que cada día te acerque más a la vida que siempre soñaste.
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Cada día es un nuevo comienzo, la oportunidad de hacer con él lo que se debe hacer y no ser visto simplemente como otro día más para ganar tiempo.” — Catherine Pulsifer. FOTO DE CANVA.COM
Frases inspiradoras de Año Nuevo 2026

  • Que el 2026 te encuentre tan decidido a brillar que la duda no tenga espacio en tu vida.​
  • En este Año Nuevo 2026, haz que cada día cuente como un paso hacia tu mejor versión.​
  • Que el 2026 convierta tus “algún día” en “lo logré”.​
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “¡Brindemos por un nuevo año y otra oportunidad para hacerlo bien!” — Oprah Winfrey. FOTO DE CANVA.COM
  • Feliz Año Nuevo 2026: que tu fe sea más grande que tus miedos.​
  • Que el 2026 te regale la valentía de empezar, incluso sin tener todo claro.​
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Feliz 2026: que venga lleno de luz y buenas noticias.” FOTO DE CANVA.COM
  • En el 2026, rodéate de personas que celebren tus logros como si fueran propios.​
  • Que este Año Nuevo 2026 te enseñe a celebrar cada pequeño avance.​
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Feliz Año Nuevo 2026! Que la vida te demuestre que siempre puede ir a mejor. FOTO DE CANVA.COM
  • 2026 será especial si decides creer que mereces cosas buenas.​
  • Que el 2026 traiga claridad a tu mente, fuerza a tu corazón y paz a tu espíritu.​
  • Feliz Año Nuevo 2026: que tus metas te den emoción, no miedo.​
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Si el amor no llega en 2026, que al menos llegue una pizza a domicilio. FOTO DE CANVA.COM
Mensajes y saludos positivos de Año Nuevo 2026

  • Que el 2026 te sorprenda con abrazos sinceros, noticias bonitas y días ligeros.​
  • En este Año Nuevo 2026, te deseo menos preocupaciones y más momentos que te hagan decir “valió la pena”.​
​ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Este año nuevo abro mi mente y mi corazón a una riqueza ilimitada. FOTO DE CANVA.COM
  • Que el 2026 te regale personas que sumen y caminos que te impulsen.​
  • Feliz Año Nuevo 2026, que tu vida se llene de motivos para agradecer todos los días.​
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Feliz 2026, que te encuentre feliz.” FOTO DE CANVA.COM
  • Que el 2026 te dé la fuerza para soltar lo que duele y quedarte con lo que te hace bien.​
  • En el 2026, que tu hogar se llene de risas, tu agenda de buenos planes y tu corazón de paz.​
  • Que este Año Nuevo 2026 marque el inicio de la etapa más feliz de tu historia.​
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Cree en ti, incluso cuando nadie más lo haga. Ese será tu verdadero comienzo.” FOTO DE CANVA.COM
  • Te deseo un 2026 con más “qué bueno que lo hice” y menos “qué hubiera pasado si…”.​
  • Que el 2026 te encuentre rodeado de amor, salud y personas que crean en ti.​
  • Feliz Año Nuevo 2026: que cada día traiga una nueva razón para sonreír.​
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Gracias por confiar en nosotros este año; que el 2026 llegue con salud, prosperidad y nuevos proyectos compartidos.​ FOTO DE CANVA.COM
Frases y felicitaciones breves para redes y tarjetas 2026

  • 2026: año nuevo, metas nuevas, misma determinación.​
  • Que el 2026 llegue con paz en tu mente y fuego en tu corazón.​
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Que el 2026 traiga nuevas aventuras para compartir con los que más quieres.” FOTO DE CANVA.COM
  • Feliz Año Nuevo 2026, que tus pasos siempre te lleven hacia lo que te hace bien.​
  • 2026: que tus sueños te despierten más que tu alarma.​
  • Que el 2026 sea tan increíble que el 2025 parezca solo el calentamiento.​
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Que este año sea tan increíble como tus selfies! FOTO DE CANVA.COM
  • Feliz 2026: que tu año esté lleno de comienzos valientes.​
  • Que el 2026 sea el escenario perfecto para tus grandes logros.​
  • Brindo por un 2026 con más amor, más salud y más “sí se pudo”.​
ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- ¡Esperamos que a la Familia le vaya excelente durante este 2026! FOTO DE CANVA.COM
  • Que este Año Nuevo 2026 te encuentre listo para recibir todo lo bueno que mereces.​
  • Feliz Año Nuevo 2026: que tus planes se conviertan en historias que valga la pena contar.
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

