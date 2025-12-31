Llegó el momento de despedir el 2025 con estas 200 frases de Fin de Año y Feliz Año Nuevo 2026 en WhatsApp, ideales para enviar a tus seres queridos. Encontrarás mensajes bonitos y cortos diseñados especialmente para celebrar la llegada del 1 de enero con optimismo y mucha alegría desde tu celular. Ya sea que estés en Miami, Nueva York o Los Ángeles, comparte tus mejores deseos con un solo clic en tus chats favoritos. Sorprende a tu familia y amigos con palabras que reflejen el cariño y la esperanza que trae este nuevo ciclo.

Esta lista exclusiva incluye felicitaciones por WhatsApp que se adaptan a cualquier relación, desde lo más formal hasta lo más divertido y cercano para todos. Queremos que este Año Nuevo 2026 sea la oportunidad perfecta para reconectar con quienes están lejos, usando textos originales que inspiran éxito y abundancia. No dejes pasar la Nochevieja sin enviar un detalle digital que marque la diferencia en tus grupos de chat familiares o de trabajo. Estos mensajes cortos son perfectos también para estados de Instagram y Facebook, garantizando muchas reacciones y respuestas positivas.

La buena suerte y la prosperidad son los temas centrales que todos buscamos al recibir el calendario de un nuevo año que comienza con fuerza. Por eso, hemos seleccionado frases que decretan abundancia, amor y salud para toda la comunidad hispana que reside en los Estados Unidos actualmente. Recibe el 1 de enero con una actitud ganadora y contagia a los demás con vibras positivas a través de una pantalla llena de luz. Estas dedicatorias están pensadas para ser leídas rápidamente, pero con un impacto emocional profundo que perdure durante todo el invierno.

Sabemos que la distancia física no es barrera cuando tienes las palabras adecuadas para expresar lo que sientes por tu gente más querida hoy. Nuestras frases de Año Nuevo 2026 capturan la esencia de nuestras raíces latinas mientras celebramos el sueño americano en cada rincón de este país. Aprovecha este Fin de Año para enviar un abrazo virtual lleno de nostalgia y promesas de un futuro brillante, estable y muy exitoso. Celebremos juntos que el 2026 será un año de grandes logros, unión familiar y, sobre todo, de muchísima felicidad compartida.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Conoce cómo los saludos de Año Nuevo pueden convertirse en una herramienta de comunicación interna y externa para consolidar equipos y alinear metas empresariales. FOTO DE CANVA.COM

Frases bonitas y cortas para desear un Feliz Año Nuevo 2026 en WhatsApp

¡Feliz Año Nuevo 2026! Que tus sueños se hagan realidad.

¡Brindemos por un 2026 lleno de amor y alegría!

Que el 2026 te traiga salud, felicidad y éxito.

¡Feliz Año Nuevo! Que cada día esté lleno de bendiciones.

¡Bienvenido 2026! Que sea un año inolvidable.

Que el 2026 te regale momentos mágicos y especiales.

¡Feliz 2026! Que la felicidad te acompañe siempre.

Que este nuevo año te llene de nuevas oportunidades.

¡Feliz Año Nuevo! Que tus metas se cumplan en 2026.

Que el 2026 sea el mejor año de tu vida.

¡Feliz 2026! Que la paz y el amor te rodeen siempre.

Que cada día del 2026 sea una nueva aventura.

¡Feliz Año Nuevo! Que la alegría nunca falte en tu vida.

Que el 2026 te traiga muchas razones para sonreír.

¡Feliz 2026! Que todos tus deseos se hagan realidad.

Que el nuevo año te llene de energía positiva.

¡Feliz Año Nuevo! Que el amor y la amistad te acompañen.

Que el 2026 sea un año de grandes logros y éxitos.

¡Feliz 2026! Que la felicidad sea tu compañera constante.

Que el nuevo año te traiga paz, amor y prosperidad.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- Te deseo un año de ojos brillantes y diversión burbujeante. ¡Feliz Año Nuevo, monada! FOTO DE PERPLEXITY AI CREADA POR NOÉ YACTAYO PARA MAG DE EL COMERCIO

Buenos deseos y bendiciones de Año Nuevo para enviar a tus amistades

Que el 2026 te colme de bendiciones y alegrías.

¡Feliz Año Nuevo! Que la paz y el amor te acompañen siempre.

Que el nuevo año te traiga salud, prosperidad y felicidad.

¡Feliz 2026! Que cada día esté lleno de luz y esperanza.

Que el 2026 sea un año de abundancia y éxito para ti.

¡Feliz Año Nuevo! Que Dios te bendiga en cada paso que des.

Que el nuevo año te regale momentos inolvidables y felices.

¡Feliz 2026! Que la bondad y la generosidad te rodeen siempre.

Que el 2026 te traiga nuevas oportunidades y bendiciones.

¡Feliz Año Nuevo! Que la alegría y la paz llenen tu hogar.

Que el nuevo año te llene de amor y felicidad.

¡Feliz 2026! Que tus sueños se hagan realidad.

Que el 2026 sea un año de crecimiento y éxito personal.

¡Feliz Año Nuevo! Que la felicidad y la salud te acompañen.

Que el nuevo año te traiga muchas razones para sonreír.

¡Feliz 2026! Que la prosperidad y la paz te sigan siempre.

Que el 2026 sea un año lleno de bendiciones y amor.

¡Feliz Año Nuevo! Que cada día esté lleno de alegría y esperanza.

Que el nuevo año te traiga felicidad y éxito en todo lo que hagas.

¡Feliz 2026! Que la paz y la armonía reinen en tu vida.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Que el 2026 multiplique tus alegrías.” FOTO DE CANVA.COM

Frases para un mensaje de voz deseando un feliz Año Nuevo

¡Feliz Año Nuevo! Que el 2026 te traiga mucha felicidad y éxito.

Que este nuevo año esté lleno de bendiciones y momentos inolvidables.

¡Feliz 2026! Que todos tus sueños se hagan realidad.

Que el nuevo año te colme de amor, salud y prosperidad.

¡Feliz Año Nuevo! Que cada día esté lleno de alegría y esperanza.

Que el 2026 sea un año de grandes logros y satisfacciones.

¡Feliz 2026! Que la paz y la armonía te acompañen siempre.

Que el nuevo año te traiga muchas razones para sonreír.

¡Feliz Año Nuevo! Que la felicidad y el amor llenen tu vida.

Que el 2026 sea un año de crecimiento y éxito personal.

¡Feliz 2026! Que la bondad y la generosidad te rodeen siempre.

Que el nuevo año te regale momentos mágicos y especiales.

¡Feliz Año Nuevo! Que la salud y la prosperidad te sigan siempre.

Que el 2026 te traiga nuevas oportunidades y bendiciones.

¡Feliz 2026! Que la alegría y la paz llenen tu hogar.

Que el nuevo año te llene de amor y felicidad.

¡Feliz Año Nuevo! Que cada día esté lleno de luz y esperanza.

Que el 2026 sea un año de abundancia y éxito para ti.

¡Feliz 2026! Que Dios te bendiga en cada paso que des.

Que el nuevo año te traiga felicidad y éxito en todo lo que hagas.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Que este 2026 sea inolvidable.” FOTO DE CANVA.COM

Frases para un video de Año Nuevo lleno de optimismo

¡Feliz Año Nuevo 2026! Que este año esté lleno de momentos inolvidables.

Que el 2026 te traiga mucha felicidad y éxito en todo lo que hagas.

¡Bienvenido 2026! Que cada día esté lleno de alegría y esperanza.

Que el nuevo año te colme de amor, salud y prosperidad.

¡Feliz 2026! Que todos tus sueños se hagan realidad.

Que el 2026 sea un año de grandes logros y satisfacciones.

¡Feliz Año Nuevo! Que la paz y la armonía te acompañen siempre.

Que el nuevo año te traiga muchas razones para sonreír.

¡Feliz 2026! Que la felicidad y el amor llenen tu vida.

Que el 2026 sea un año de crecimiento y éxito personal.

¡Feliz Año Nuevo! Que la bondad y la generosidad te rodeen siempre.

Que el nuevo año te regale momentos mágicos y especiales.

¡Feliz 2026! Que la salud y la prosperidad te sigan siempre.

Que el 2026 te traiga nuevas oportunidades y bendiciones.

¡Feliz Año Nuevo! Que la alegría y la paz llenen tu hogar.

Que el nuevo año te llene de amor y felicidad.

¡Feliz 2026! Que cada día esté lleno de luz y esperanza.

Que el 2026 sea un año de abundancia y éxito para ti.

¡Feliz Año Nuevo! Que Dios te bendiga en cada paso que des.

Que el nuevo año te traiga felicidad y éxito en todo lo que hagas.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Feliz Año Nuevo, hoy empieza lo mejor.” FOTO DE CANVA.COM

Frases para desear un Año Nuevo a un compañero de trabajo

¡Feliz Año Nuevo! Que el 2026 esté lleno de momentos maravillosos.

Que el nuevo año te traiga alegría, amor y prosperidad.

¡Feliz 2026! Que cada día esté lleno de bendiciones.

Que el 2026 sea un año de éxitos y felicidad para ti.

¡Feliz Año Nuevo! Que todos tus sueños se hagan realidad.

Que el nuevo año te colme de salud y bienestar.

¡Feliz 2026! Que la paz y la armonía te acompañen siempre.

Que el 2026 te traiga muchas razones para sonreír.

¡Feliz Año Nuevo! Que la felicidad y el amor llenen tu vida.

Que el nuevo año te regale momentos inolvidables.

¡Feliz 2026! Que la bondad y la generosidad te rodeen siempre.

Que el 2026 sea un año de crecimiento y éxito personal.

¡Feliz Año Nuevo! Que la alegría y la paz llenen tu hogar.

Que el nuevo año te llene de amor y felicidad.

¡Feliz 2026! Que cada día esté lleno de luz y esperanza.

Que el 2026 sea un año de abundancia y éxito para ti.

¡Feliz Año Nuevo! Que Dios te bendiga en cada paso que des.

Que el nuevo año te traiga felicidad y éxito en todo lo que hagas.

¡Feliz 2026! Que la prosperidad y la paz te sigan siempre.

Que el 2026 sea un año lleno de bendiciones y amor.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Por un 2026 lleno de sueños cumplidos.” FOTO DE CANVA.COM

Frases para un brindis de Año Nuevo y celebrar lo mejor de la vida

¡Por un 2026 lleno de salud, amor y felicidad!

Que el nuevo año nos traiga muchas bendiciones y alegrías.

¡Brindemos por un 2026 lleno de éxitos y prosperidad!

Que cada día del 2026 esté lleno de momentos inolvidables.

¡Por un Año Nuevo lleno de paz y armonía!

Que el 2026 nos regale nuevas oportunidades y sueños cumplidos.

¡Brindemos por la amistad y el amor en este nuevo año!

Que el nuevo año nos colme de risas y buenos momentos.

¡Por un 2026 lleno de aventuras y logros!

Que la felicidad y la salud nos acompañen siempre.

¡Brindemos por un año lleno de esperanza y luz!

Que el 2026 nos traiga muchas razones para sonreír.

¡Por un Año Nuevo lleno de amor y generosidad!

Que cada día del 2026 esté lleno de bendiciones.

¡Brindemos por un año de crecimiento y éxito personal!

Que el nuevo año nos llene de paz y alegría.

¡Por un 2026 lleno de sueños realizados y metas alcanzadas!

Que la prosperidad y la felicidad nos sigan siempre.

¡Brindemos por un año lleno de amor y buenos momentos!

Que el 2026 sea un año inolvidable para todos.

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Un nuevo año, una nueva oportunidad.” FOTO DE CANVA.COM

Citas inspiradoras de Año Nuevo para ser una mejor persona

«Salud por un nuevo año y otra oportunidad para hacerlo bien». - Oprah Winfrey

«La magia en los nuevos comienzos es realmente la más poderosa de todas». - Josiyah Martin

«Este es un nuevo año. Un nuevo comienzo. Y las cosas van a cambiar». - Taylor Swift

«Lo que el nuevo año te traiga dependerá mucho de lo que tú traigas al nuevo año». - Vern McLellan

«El primer paso para llegar a alguna parte es decidir que no vas a quedarte donde estás». - J.P. Morgan

«Un año nuevo. Un comienzo fresco y limpio. Es como tener una gran hoja de papel en blanco para dibujar». - Bill Watterson

«Escribe en tu corazón que cada día es el mejor día del año». - Ralph Waldo Emerson

«El comienzo es la parte más importante de la obra». - Platón

«Con el nuevo día llegan nuevas fuerzas y nuevos pensamientos». - Eleanor Roosevelt

«Tus circunstancias actuales no determinan a dónde puedes llegar; simplemente determinan dónde empiezas». - Nido Qubein

«Porque las palabras del año pasado pertenecen al lenguaje del año pasado, y las palabras del año que viene esperan otra voz». - T.S. Eliot

«Y ahora damos la bienvenida al nuevo año. Lleno de cosas que nunca han sido». - Rainer Maria Rilke

«Los arrepentimientos de cada año son sobres en los que se encuentran mensajes de esperanza para el nuevo año». - John R. Dallas Jr.

«Cada momento es un nuevo comienzo». - T.S. Eliot

«El nuevo año está ante nosotros, como el capítulo de un libro, esperando a ser escrito». - Melody Beattie

«La esperanza sonríe desde el umbral del año venidero, susurrando: ‘Será más feliz’». - Alfred Lord Tennyson

«Mañana es la primera página en blanco de un libro de 365 páginas. Escribe uno bueno». - Brad Paisley

«El día de Año Nuevo es el cumpleaños de todo hombre». - Charles Lamb

«Da un salto de fe y empieza este maravilloso año nuevo creyendo». - Sarah Ban Breathnach

«Nunca se es demasiado viejo para fijarse otra meta o soñar un nuevo sueño». - C.S. Lewis

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Que tu año empiece con sonrisas.” FOTO DE CANVA.COM

Citas Motivacionales de Año Nuevo para alcanzar nuestros objetivos

«El secreto de salir adelante es empezar». - Mark Twain

«El año nuevo no se trata sólo de un cambio en el calendario; se trata de establecer nuevas metas, abrazar nuevas oportunidades y creer en tu propio potencial.» - Desconocido

«Tu vida no mejora por casualidad, mejora por el cambio». - Jim Rohn

«El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que haces, tendrás éxito». - Albert Schweitzer

«No esperes. El momento nunca será el adecuado». - Napoleon Hill

«Siempre parece imposible hasta que se hace». - Nelson Mandela

«Nunca se es demasiado viejo para reinventarse». - Steve Harvey

«El único límite a nuestra realización del mañana son nuestras dudas del hoy». - Franklin D. Roosevelt

«Si puedes soñarlo, puedes hacerlo». - Walt Disney

«El éxito suele llegar a aquellos que están demasiado ocupados para estar buscándolo». - Henry David Thoreau

«La forma de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer». - Walt Disney

«No tienes que ser grande para empezar, pero tienes que empezar para ser grande». - Zig Ziglar

«El futuro pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños». - Eleanor Roosevelt

«La mejor manera de predecir el futuro es crearlo». - Peter Drucker

«Sueña a lo grande y atrévete a fracasar». - Norman Vaughan

«Actúa como si lo que haces marcara la diferencia. Lo hace». - William James

«Abriremos el libro. Sus páginas están en blanco. Vamos a ponerles palabras nosotros mismos. El libro se llama Oportunidad, y su primer capítulo es el Día de Año Nuevo». - Edith Lovejoy Pierce

«Si quieres algo que nunca has tenido, debes estar dispuesto a hacer algo que nunca has hecho». - Thomas Jefferson

«Año nuevo: ¿un nuevo capítulo, un nuevo verso, o simplemente la misma vieja historia? En última instancia, la escribimos nosotros. La elección es nuestra». - Alex Morritt

«Aprende del ayer, vive el hoy, espera el mañana». - Albert Einstein

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Que este Año Nuevo te sorprenda con alegría.” FOTO DE CANVA.COM

Citas reflexivas de Año Nuevo para ser la mejor versión de uno

«El año nuevo comienza en una tormenta de nieve de votos blancos». - George William Curtis

«Ring out the old, ring in the new, Ring, happy bells, across the snow: El año se va, déjalo ir; Ring out the false, ring in the true». - Alfred Lord Tennyson

«El día de Año Nuevo es un buen momento para fijar la mirada en la única manera de empezar el año como debemos: con humildad». - Elisabeth Elliot

«El año nuevo es un momento para reflexionar sobre las cosas que más importan». - Desconocido

«La vida es cambio. Crecer es opcional. Elige sabiamente». - Karen Kaiser Clark

«Nos pasamos el 1 de enero recorriendo nuestras vidas, habitación por habitación, elaborando una lista del trabajo que hay que hacer, de las grietas que hay que remendar. Quizá este año, para equilibrar la lista, deberíamos recorrer las habitaciones de nuestras vidas... no buscando defectos, sino potencial.» - Ellen Goodman

«Estate en guerra con tus vicios, en paz con tus vecinos, y que cada año nuevo te encuentre un hombre mejor». - Benjamin Franklin

«El año nuevo es el momento de dejar ir lo que fue y abrazar lo que está por venir». - Desconocido

«Tu éxito y tu felicidad residen en ti. Resuelve mantenerte feliz, y tu alegría y tú formaréis un ejército invencible contra las dificultades.» - Helen Keller

«A medida que el año llega a su fin, es hora de reflexionar sobre el pasado y mirar hacia el futuro.» - Desconocido

«La mala noticia es que el tiempo vuela. La buena noticia es que tú eres el piloto». - Michael Altshuler

«Cada nuevo año es un regalo de aprendizaje, crecimiento y esperanza». - Desconocido

«Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede empezar desde ahora y hacer un nuevo final». - Carl Bard

«Y de repente lo sabes: Es hora de empezar algo nuevo y confiar en la magia de los comienzos.» - Meister Eckhart

«Todo final es un nuevo comienzo». - Proverbio

«El viaje de mil millas comienza con un solo paso». - Lao Tzu

«No importa lo duro que haya sido el pasado, siempre se puede empezar de nuevo». - Buda

«Afronta el nuevo año con la resolución de encontrar las oportunidades ocultas en cada nuevo día». - Michael Josephson

«Cada año toma la resolución de cambiarte a ti mismo. Este año, toma la resolución de ser tú mismo». - Desconocido

«Que nuestro propósito de Año Nuevo sea este: Estaremos ahí los unos para los otros como miembros de la humanidad, en el mejor sentido de la palabra» - Göran Persson

ESTADOS UNIDOS, 31/12/2025.- “Salud, amor y éxito para este 2026.” FOTO DE CANVA.COM

Citas para empezar el Año Nuevo con el pie derecho

«Que todos tus problemas duren tanto como tus propósitos de Año Nuevo». - Joey Adams

«No puedo creer que haya pasado un año sin convertirme en una mejor persona.» - Desconocido

«La juventud es cuando te permiten quedarte despierto hasta tarde en Nochevieja. La mediana edad es cuando te ves obligado a hacerlo». - Bill Vaughan

«Un optimista se queda despierto hasta medianoche para ver entrar el nuevo año. Un pesimista se queda despierto para que se vaya el año viejo». - William E. Vaughan

«Mi propósito de Año Nuevo es dejar de salir con gente que me pregunta por mis propósitos de Año Nuevo». - Desconocido

«Un propósito de Año Nuevo es algo que entra un año y sale el otro». - Desconocido

«He decidido que este será un muy buen año». - Desconocido

«Nochevieja, donde se olvidan los viejos conocidos. A menos, claro, que esos análisis den positivo». - Jay Leno

«Me quedo despierto en Nochevieja no para ver entrar el nuevo año, sino para asegurarme de que el viejo se va». - Desconocido

«Brindo por aquellos que nos inspiran y ni siquiera lo saben». - Desconocido

«Os deseo un año de felicidad y buena salud ahora que este año llega a su fin».

«Que el Año Nuevo te traiga paz, alegría y felicidad».

«Os deseo a ti y a tu familia un año rebosante de buena salud, riqueza y felicidad».

«Que el nuevo año te traiga calor, amor y luz para guiar tu camino hacia un destino positivo».

«Que tengas un próspero Año Nuevo».

«Deseándote un alegre 2026 lleno de paz, amor y éxito».

«Deseándote un año de bendiciones y buena salud».

«Que tus sueños y aspiraciones se hagan realidad en 2026.»

«Por un brillante Año Nuevo y una cariñosa despedida del viejo; por las cosas que están por venir y por los recuerdos que guardamos».

«Que el Año Nuevo os bendiga con salud, riqueza y felicidad».