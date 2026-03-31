El Jueves Santo ocupa un lugar muy especial en la Semana Santa: es una invitación a hacer una pausa y recordar la Última Cena de Jesús con sus discípulos, así como su entrega por la humanidad. Es un momento propicio para acercarnos al Santísimo Sacramento con fe y recogimiento, participando en la Misa de la Cena del Señor con el corazón dispuesto. A continuación, encontrarás 15 oraciones cuidadosamente elegidas para este día, pensadas para acompañar la adoración, fortalecer tu fe y vivir con mayor profundidad la presencia de Jesús en tu vida.
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Oraciones para el Jueves Santo
- Jesús, acompáñame en este día de tu Cena, para que pueda comprender más profundamente el sacrificio que hiciste por mí y por toda la humanidad.
- Padre celestial, fortalece mi fe y mi corazón, para que siempre recuerde que en el servicio a los demás estoy siguiendo tus pasos.
- Espíritu Santo, ilumina mi mente y mi alma durante esta jornada de oración, para que pueda vivir con devoción cada momento de la Misa del Jueves Santo.
- Señor Jesús, que mis acciones reflejen tu amor y mi vida sea un testimonio de la entrega que nos mostraste en tu Última Cena.
Oración para el Jueves Santo ante el Santísimo
- Señor, ayúdame a permanecer en silencio y en oración profunda, reconociendo que tu amor infinito se encuentra en cada hostia consagrada y en cada momento de adoración.
- Jesús, permite que mi contemplación ante tu Santísimo me llene de paz, fortaleza y un deseo sincero de acercarme cada día más a ti.
- Señor Eucaristía, inspírame a ofrecer mis pensamientos, palabras y obras como una ofrenda de amor en gratitud por tu entrega total.
- Jesús, mientras permanezco ante tu presencia, enséñame a escuchar tu voz, a comprender tu mensaje y a vivir con un corazón humilde y generoso.
Oración para Jueves Santo en familia
- Jesús, que esta oración familiar nos recuerde la importancia del servicio, del perdón y de la compasión, para que nuestro hogar sea un reflejo de tu amor.
- Padre celestial, bendice a cada miembro de nuestra familia en este Jueves Santo, y ayúdanos a crecer en fe, paciencia y unidad mientras rezamos juntos.
- Señor, que al compartir estas oraciones en familia, podamos fortalecer los lazos que nos unen y vivir con humildad y generosidad como nos enseñaste.
- Jesús, acompáñanos en nuestro hogar, guíanos en la oración, y que cada gesto de cariño entre nosotros sea un acto de adoración a ti.
Oración de adoración para Jueves Santo
- Espíritu Santo, llena mi corazón de gratitud mientras me acerco a ti en oración, para que mi adoración sea un reflejo de mi amor y fidelidad.
- Señor Jesús, que cada instante de contemplación y silencio ante tu presencia me transforme, para que pueda amar y servir a los demás como tú lo hiciste.
- Jesús Sacramentado, acepta mi adoración, mis pensamientos y mis obras, y ayúdame a vivir este Jueves Santo con un corazón humilde, devoto y lleno de fe.