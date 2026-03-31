El Jueves Santo ocupa un lugar muy especial en la Semana Santa: es una invitación a hacer una pausa y recordar la Última Cena de Jesús con sus discípulos, así como su entrega por la humanidad. Es un momento propicio para acercarnos al Santísimo Sacramento con fe y recogimiento, participando en la Misa de la Cena del Señor con el corazón dispuesto. A continuación, encontrarás 15 oraciones cuidadosamente elegidas para este día, pensadas para acompañar la adoración, fortalecer tu fe y vivir con mayor profundidad la presencia de Jesús en tu vida.

Oraciones para el Jueves Santo

Jesús, acompáñame en este día de tu Cena, para que pueda comprender más profundamente el sacrificio que hiciste por mí y por toda la humanidad.

Padre celestial, fortalece mi fe y mi corazón, para que siempre recuerde que en el servicio a los demás estoy siguiendo tus pasos.

Espíritu Santo, ilumina mi mente y mi alma durante esta jornada de oración, para que pueda vivir con devoción cada momento de la Misa del Jueves Santo.

Señor Jesús, que mis acciones reflejen tu amor y mi vida sea un testimonio de la entrega que nos mostraste en tu Última Cena.

Que el Jueves Santo 2026 sea una oportunidad para renovar tu fe y vivir con mayor devoción la Semana Santa. | Crédito: Composición Gestión Mix / Freepik

Oración para el Jueves Santo ante el Santísimo

Señor, ayúdame a permanecer en silencio y en oración profunda, reconociendo que tu amor infinito se encuentra en cada hostia consagrada y en cada momento de adoración.

Jesús, permite que mi contemplación ante tu Santísimo me llene de paz, fortaleza y un deseo sincero de acercarme cada día más a ti.

Señor Eucaristía, inspírame a ofrecer mis pensamientos, palabras y obras como una ofrenda de amor en gratitud por tu entrega total.

Jesús, mientras permanezco ante tu presencia, enséñame a escuchar tu voz, a comprender tu mensaje y a vivir con un corazón humilde y generoso.

Durante el Jueves Santo 2026, es momento de reflexión, adoración y gratitud por el sacrificio de Jesús. | Crédito: Composición Gestión Mix / Freepik

Oración para Jueves Santo en familia

Jesús, que esta oración familiar nos recuerde la importancia del servicio, del perdón y de la compasión, para que nuestro hogar sea un reflejo de tu amor.

Padre celestial, bendice a cada miembro de nuestra familia en este Jueves Santo, y ayúdanos a crecer en fe, paciencia y unidad mientras rezamos juntos.

Señor, que al compartir estas oraciones en familia, podamos fortalecer los lazos que nos unen y vivir con humildad y generosidad como nos enseñaste.

Jesús, acompáñanos en nuestro hogar, guíanos en la oración, y que cada gesto de cariño entre nosotros sea un acto de adoración a ti.

Oración de adoración para Jueves Santo

Espíritu Santo, llena mi corazón de gratitud mientras me acerco a ti en oración, para que mi adoración sea un reflejo de mi amor y fidelidad.

Señor Jesús, que cada instante de contemplación y silencio ante tu presencia me transforme, para que pueda amar y servir a los demás como tú lo hiciste.

Jesús Sacramentado, acepta mi adoración, mis pensamientos y mis obras, y ayúdame a vivir este Jueves Santo con un corazón humilde, devoto y lleno de fe.