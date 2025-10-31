Los casos de personas que ganaron en el Powerball siempre causan revuelo en las redes sociales debido a que el juego goza de mucha popularidad en Estados Unidos. Dicho ello, te cuento que aquí podrás saber el nombre y la dirección del local de Indiana que le vendió un boleto de la mencionada lotería a alguien que acabó ganando $50 mil. Prepárate para recibir esa información.

Es fundamental que tengas en cuenta que no te brindó el nombre de la afortunada persona de esta historia debido a que eso todavía es un misterio. Sí, no se ha revelado en ningún medio, hasta el momento. Lo que sí ya se sabe es que participó en el sorteo realizado el sábado 25 de octubre, cuando los números ganadores fueron 2, 12, 22, 39, 67, el Powerball 15 y el Power Play 2x.

Según dio a conocer WSBT, que es una estación de noticias de televisión local en la región de South Bend, Indiana, el/la protagonista del caso que te hablo hoy acertó cuatro de los cinco primeros números indicados más el Powerball, razón por la cual ahora le pertenecen $50 mil.

El momento en que una persona compra un boleto del Powerball en un local de Estados Unidos. (Foto: SAUL LOEB / AFP)

La dirección exacta del local donde compró su boleto ganador

Con respecto a dónde compró su boleto ganador, te informo que la Lotería Hoosier señaló que el ticket en cuestión fue adquirido en el 7-Eleven ubicado en 2805 Toledo Road en Elkhart. Ahora que lo sabes, podrías visitar el establecimiento para probar suerte ahí. Eso ya depende de ti.

Las fechas de caducidad de los boletos de Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: KAREN BLEIER / AFP)

El próximo sorteo del Powerball

Si luego de haber recibido el dato prometido te interesa descubrir cuándo es el próximo sorteo del Powerball, te comento que el siguiente se realizará este sábado 1 de noviembre. Para esa fecha hay un gran premio estimado de $400 millones, con la opción en efectivo de $190.7 millones. ¿Te animas a participar?

¿Cómo jugar en el Powerball?

Primero que nada debes adquirir tu boleto de Powerball en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ten en cuenta que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. Ojo que también existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, te informo que los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee.