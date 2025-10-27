Cantar victoria en el Powerball es el sueño de muchas personas, y hoy te hablaré acerca de una que ganó $50 mil en la lotería luego de haber adquirido su boleto de la suerte en un local de Tennessee, Estados Unidos. Si te interesa conocer la dirección exacta de ese establecimiento, no te vayas de aquí.

Antes de ir de lleno al asunto, debo recalcarte que, por el momento, no se ha divulgado el nombre de la persona protagonista de esta historia, pero sí el hecho de que de que acertó cuatro de los cinco primeros números (2, 12, 22, 39 y 67) más el Powerball (15) que salieron en el sorteo del 25 de octubre.

El momento en que una persona compra un boleto del Powerball en un local de Estados Unidos. (Foto: SAUL LOEB / AFP)

La dirección del establecimiento

Debido a la suerte que tuvo, ya le pertenecen $50 mil, una cantidad para nada despreciable. Ahora, con respecto al local que visitó para comprar su boleto, pues te digo que, según WBBJTV, que citó a la Lotería de Tennesseee, el ticket lo adquirió en Mapco Express, 710 Stewarts Ferry Pk. en Nashville.

Las fechas de caducidad de los boletos de Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: SAUL LOEB / AFP)

El próximo sorteo del Powerball

Si después de haber leído esa información te interesa saber cuándo es el próximo sorteo del Powerball, te comento que este lunes 27 de octubre habrá uno nuevo. Para esta fecha, hay un gran premio estimado de $358 millones, con la opción en efectivo de $170.7 millones. ¿Te animas a participar?

¿Cómo jugar en el Powerball?

Primero que nada debes adquirir tu boleto de Powerball en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ten en cuenta que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. Ojo que también existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick. Por otro lado, te informo que los sorteos del Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. hora del este en el estudio de sorteos de la Lotería de la Florida en Tallahasee.